Сертификат о вакцинации - обязательное условие для въезда в ЕС?
В Евросоюзе намерены утвердить единый сертификат о вакцинации от коронавируса. Сперва это будет исключительно медицинский документ. Что это означает и нужен ли он будет для получения шенгенской визы?
В Евросоюзе договорились ввести единый сертификат о вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам видеоконференции глав государств и правительств ЕС. DW рассказывает, что известно об этих сертификатах, для чего их будут использовать и нужно ли будет подтверждение о вакцинации для того, чтобы приехать в Евросоюз, например, из России или Беларуси.
Паспорт вакцинированного - условие для туризма?
Ввести единый для всего ЕС сертификат о вакцинации предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Его правительство уже разработало форму такого документа. "Хотя мы не будем делать вакцинацию обязательной и не будем делать ее условием для поездок", - написал Мицотакис в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Разработку стандартизованного документа о полученной прививке от ковида он назвал "неотложной" задачей.
Прививка от коронавируса
Грецию сразу же поддержали и другие страны ЕС, сильно зависящие от туризма: Испания, Португалия, Мальта. "Крайне важно, чтобы с приближением этого лета и мы, и все остальные чувствовали, что в Португалию путешествовать безопасно… И в Грецию, конечно же, тоже", - заявил на минувшей неделе премьер Португалии Антониу Кошта.
19 января Еврокомиссия заявила, что уже ведет работу со странами ЕС над разработкой сертификата о вакцинации. Договориться об общем подходе она планирует до конца января.
Прививочный сертификат - пока только медицинский документ
Пока же на виртуальном саммите лидеры стран ЕС "согласились работать над стандартизованной и общепринятой формой, подтверждающей вакцинацию для медицинских целей", отметил Шарль Мишель. "На последующих этапах мы посмотрим, могут ли эти сертификаты быть использованы (для других целей. - Ред.), и если да, то при каких обстоятельствах", - добавил глава Европейского совета.
На первом этапе, поясняет высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, практическая польза сертификата будет состоять лишь в одном: если человека вакцинировали, к примеру, в Бельгии, а он поедет во Францию, то и там сможет этим документом подтвердить врачам, что ему действительно сделали прививку от коронавируса. Какой-либо другой пользы, кроме медицинской, пока от этих сертификатов не будет.
Обязательная вакцинация от ковида? В ЕС против
Фон дер Ляйен объяснила, почему вначале сертификат будет использоваться только в медицинских целях. Первая причина - отсутствие всей необходимой информации о вакцинации и прививках от ковида. По словам главы Еврокомиссии, пока науке неизвестно ни то, могут ли привитые люди заражать других коронавирусом, ни то, сколько времени сохраняется иммунитет, приобретенный после вакцинации.
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель
Вторую причину фон дер Ляйен называет политической: "Как обеспечить соблюдение прав тех, кто не получил доступа к вакцине, и какую альтернативу предложить тем, у кого есть уважительные причины не прививаться". На эти вопросы, по ее мнению, пока тоже нет ответов. "Поэтому позже, когда придет время, нам будет нужна основательная дискуссия, чтобы государства ЕС пришли к консенсусу об использовании сертификата", - добавила фон дер Ляйен.
Ранее Шарль Мишель в интервью нидерландскому телеканалу привел еще одну причину. По его словам, если сертификат сделают условием для путешествий, то многие воспримут это как введение принудительной вакцинации. "А во многих странах (ЕС. - Ред.) уверены, что вакцинацию лучше оставить добровольной", - добавил Мишель. Он уточнил, что дискуссию об использовании сертификатов есть смысл начинать тогда, когда больше людей получат прививки. Как известно, сейчас в большинстве стран ЕС вакцинировали меньше 2% населения.
Прививка от ковида - условие получения шенгенской визы?
Еще в начале января в российских соцсетях начали курсировать сообщения, что ЕС якобы будет выдавать шенгенские визы только при условии наличия сертификата о вакцинации. Пока это не более, чем слухи, ведь на момент их появления конкретное обсуждение сертификатов в Евросоюзе еще даже не началось.
Пока лидеры ЕС договорились лишь о том, что будут сотрудничать с международными организациями в вопросе сертификатов. Высокопоставленный чиновник Евросоюза заявил корреспонденту DW, что когда-нибудь вопрос наличия сертификата о вакцинации как условия поездок из третьих стран в ЕС и из ЕС в третьи страны будет поднят. "Нужен ли будет сертификат для путешествий? Пока слишком рано обсуждать это (для поездок внутри ЕС. - Ред.). И тем более слишком рано обсуждать это для граждан третьих стран , потому что есть разные вакцины: китайские, российские. Это означает, что нам нужны будут данные о них для того, чтобы мы их признали", - отметил собеседник DW.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов
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