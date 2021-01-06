Прививка от коронавируса обязательна? О чем спорят в Германии

Немецкие социологические институты регулярно проводят опросы о готовности немцев делать прививки от коронавируса. Результаты этих исследований амбивалентные. С одной стороны, скептиков становится вроде бы меньше, готовность к вакцинации растет, в том числе и в возрастной группе до 65 лет. С другой стороны, однако, среди персонала домов престарелых, чьи жильцы относятся к группе самого высокого риска, эта готовность оставляет желать лучшего.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) - сторонник жестких мер в борьбе с пандемией COVID-19. 12 января в интервью газете Süddeutsche Zeitung, а затем и в эфире ZDF - второго канала телевидения ФРГ, Зёдер предложил подумать над тем, не сделать ли обязательными прививки от коронавируса для некоторых профессиональных групп населения, в частности, медсестер и санитаров, ухаживающих за пожилыми и немощными людьми.

Маркус Зёдер: Прививка от коронавируса - гражданский долг

В Германии, где вообще достаточно широко распространены антипрививочные настроения, тема обязательной вакцинации очень деликатная. Вот и Маркус Зёдер не настаивает на такой мере напрямую, а предлагает Немецкому совету по этике выработать предложения на этот счет. Но напоминает при этом, что, скажем, прививка от кори в Германии обязательная.

Маркус Зёдер

"Прививка (от коронавируса. - Ред.) должна стать гражданским долгом", - заявил Зёдер и предложил для начала развернуть широкую государственную кампанию популяризации такой меры и привлечь для участия в ней известных спортсменов, политиков, деятелей искусства и кино.

Его беспокоит, что только половина персонала домов престарелых соглашается на вакцинацию. Причиной он считает обилие фейков в интернете, которые муссируют страхи перед возможными долгосрочными побочными действиями разработанной в рекордные сроки и по новым технологиям вакцины.

"Всеобщей обязанности делать прививки не будет и быть не должно, - заявил баварский премьер-министр, - но нам следует подумать о том, как повысить защиту в особенно критической сфере, к которой относятся дома престарелых и службы по уходу за немощными людьми".

Обязательная вакцинация и аргументы COVID-диссидентов

Тревогу Маркуса Зёдера разделяют в Объединении немецких городов (Deutscher Städtetag), на попечении которых находятся многие дома престарелых.

Обязательная вакцинация - это преступление, написано на плакате участницы протеста против принудительных прививок

По оценке главы этого объединения Хельмута Деди (Helmut Dedy), готовность их персонала к вакцинации даже еще ниже - только 30 процентов. Тем не менее начатую Зёдером дискуссию о том, чтобы сделать прививки обязательными, он считает преждевременной, эффект, по его мнению, может оказаться противоположным. "Мы еще далеко не исчерпали возможности просветительской работы", - заявил Деди.

Резко раскритиковали предложение Зёдера министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) ("Домыслы об обязательной вакцинации недопустимы") и заместитель председателя фракции оппозиционных либералов в бундестаге Михаэль Тойрер (Michael Theurer), назвавший его "водой на мельницу противников вакцинации и COVID-диссидентов".

Прививку от коронавируса все равно придется делать?

Иначе относятся к идее обязательной для некоторых профессиональных групп вакцинации в Немецком совете по этике, к которому и апеллирует Маркус Зёдер. Вольфганг Хенн (Wolfgang Henn) из этого совета введение такой обязанности для персонала по уходу за пожилыми и немощными вполне допускает.

Вакцинация в немецком доме престарелых

Он обращает внимание и на бессилие Германии повлиять на антиэпидемиологические меры других государств или иностранных фирм, например, некоторых авиакомпаний, которые уже объявили, что впредь будут пускать на борт своих самолетов только привитых от коронавируса пассажиров. Второй пример, который приводит Хенн, заявление главы финского правительства, которая намерена впредь, когда прививка от COVID-19 станет общедоступной, не пускать в страну иностранцев, ее не сделавших.

Но и внутри Германии, считает Вольфганг Хенн, будет трудно избежать ситуации, при которой - не мытьем, так катаньем - людей будут принуждать к вакцинации. Так, у владельца частного фитнес-клуба могут быть весьма убедительные причины пускать на тренажеры только людей со справками о прививке.

А коллега Хенна по Немецкому совету по этике, теолог Петра Бар (Petra Bahr) даже ратует за то, чтобы предоставить привитым определенные привилегии в виде большей свободы. Это могут быть и те, кто живет в домах престарелых, которым можно было бы разрешить принимать больше посетителей при условии полной вакцинации и обслуживающего их персонала. И для культурных заведений - вынужденных простаивать театров, кино и музеев - это могло бы стать спасательным кругом.

Привилегии для тех, кто сделал прививку. Это правда?

Немецкое правительство на эту тему пока молчит. Но, по сведениям информационных агентств, в правительственных кулуарах уже циркулирует проект нового карантинного постановления, которое предусматривает некоторые привилегии для сделавших прививки - им, в частности, не надо будет уходить на самоизоляцию или сдавать анализ на коронавирус по возвращении из стран, объявленных зонами повышенного коронавирусного риска, то есть, почти всех в мире.

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