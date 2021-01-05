 ЕС не намерен выдавать шенгенские визы на основании прививок от SARS-CoV-2 | Новости из Германии о Европе | DW | 06.01.2021

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Европа

ЕС не намерен выдавать шенгенские визы на основании прививок от SARS-CoV-2

В Еврокомиссии опровергли сообщения в соцсетях о якобы готовящейся выдаче шенгенских виз иностранцам, привитым от вируса SARS-CoV-2. Изменения в визовой политике пока не планируются, заявили в ведомстве на запрос DW.

Шенгенская виза

В Европейской комиссии опровергли курсирующие в соцсетях сообщения о якобы планирующейся выдаче шенгенских виз иностранным гражданам на том основании, что они сделали прививку от коронавируса. Европейский Союз пока не планирует вносить изменения в действующие на данный момент ограничения на въезд граждан иностранных государств, вне зависимости от наличия прививки от COVID-19, заявил официальный представитель ведомства в среду, 6 января, в ответ на запрос DW.

"Не могу ничего сказать об условиях въезда в шенгенскую зону в будущем. В настоящее время в ЕС действуют временные ограничения на поездки из третьих стран, за исключением небольшого числа государств. От вакцинации это не зависит. На данный момент я не могу объявить о предстоящих изменениях в данной политике", - указал он.

Фейковые сообщения о выдаче шенгенских виз

Накануне в соцсетях цитировалось сообщение о том, что Евросоюз якобы будет выдавать шенгенские визы только тем иностранцам, включая россиян, которые предоставят прививочные сертификаты с отметкой о вакцинации против ковида. В частности, Telegram-канал "неДума" указывал, что Брюссель намеревается жестко привязать выдачу шенгенских виз с наличием прививки препаратом, одобренным в ЕС, то есть BioNTech/Pfizer или Moderna. "Ни "Спутник-V", ни "Вектор" в категорию сертифицированных ЕС не входят, а значит, становятся вакцинами внутреннего пользования, не дающими права на въезд в страны Евросоюза по новым паспортно-эпидемиологическим правилам", - утверждают авторы "неДумы".

Кроме того, в Telegram-канале отмечается, что для российских элит и состоятельных граждан в РФ якобы закупаются в небольших объемах иностранные вакцины, "открывающие путь в Европу". "Так, по линии компании Р-Фарм Алексея Репика закуплено 2 млн доз препарата Pfizer - для тех прививающихся, которым небезразличен Шенген или, например, виза в США, Австралию и иные непростые, но влекущие к себе государства", - указывается далее.

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    Автор: Александра Елкина


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