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Фото: Alexandr Burakow/DW
Грузия и Россия
Публикации по теме
Архив публикаций Deutsche Welle, посвященных отоношениями между Грузией и Россией.
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Контекст
Кавказский маршрут обхода санкций против РФ закрывается
Кавказский маршрут обхода санкций против РФ закрывается
Грузия ввела запрет на реэкспорт западных машин в Россию. В результате разрушена и схема их поставок через Армению.
Экономика и бизнес
10.08.2023
10 августа 2023 г.
Помилование за войну. Регионы РФ собирают тероборону. DW Шоу
Помилование за войну. Регионы РФ собирают тероборону. DW Шоу
Российских контрактников освобождают от уголовного наказания. “Нежелательный” “Дождь”: главред Тихон Дзядко о планах.
Политика
26.07.2023
26 июля 2023 г.
59:53 мин.
Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?
Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?
Получила ли Грузия обещанные властями дивиденды от возобновления прямых авиарейсов Москва - Тбилиси, выясняла DW.
Экономика и бизнес
15.06.2023
15 июня 2023 г.
Гарибашвили - Шольц: что в повестке дня встречи
Гарибашвили - Шольц: что в повестке дня встречи
Грузия не находится в фокусе внешнеполитического внимания Берлина, но главам правительств двух стран есть что обсудить.
Политика
08.06.2023
8 июня 2023 г.
Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию
Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию
Десятки россиян, перебравшихся в Грузию, выехав из этой страны, не могут опять въехать в нее. Подробности - у DW.
Общество
24.05.2023
24 мая 2023 г.
Россия и Грузия возобновили полеты: что не так?
Россия и Грузия возобновили полеты: что не так?
Россия и Грузия возобновили прямое авиасообщение. Что необходимо об этом знать - у DW.
Конфликты
19.05.2023
19 мая 2023 г.
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DW рекомендует
Россия отменила визы и возобновила полеты. В Грузии не рады?
Москва отменила запрет на прямые перелеты в Грузию и ввела безвизовый режим для ее граждан. Что думают об этом в Грузии?
Конфликты
12.05.2023
12 мая 2023 г.
Между Евросоюзом и Россией: по какому пути идет Грузия
Около 80 % грузин хотят вступления в ЕС. При этом правящую партию упрекают в симпатиях к РФ. По какому пути идет Грузия?
Политика
19.03.2023
19 марта 2023 г.
Дебаты в Европарламенте: РФ действует в Молдове методами КГБ
ЕС должен начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС, чтобы защитить ее от влияния РФ, считают евродепутаты.
Политика
15.03.2023
15 марта 2023 г.
Война девальвировала кремлевскую "мягкую силу"
У России проблемы с "мягкой силой". Но совсем сбрасывать Кремль со счетов не стоит, предупреждает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Комментарий
Конфликты
14.03.2023
14 марта 2023 г.
Прямые рейсы: признак сближения России и Грузии?
В Тбилиси и Москве говорят о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Но речь идет не только о самолетах.
Политика
28.01.2023
28 января 2023 г.
Миграция из-за войны в Украине - вызов или шанс?
Тысячи украинских беженцев, а также россиян, бегущих от репрессий и мобилизации, перебрались в Европу и Азию.
Политика
28.11.2022
28 ноября 2022 г.
03:49 мин.
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Мнения
Украина уходит на Запад, Евросоюз исправляет свою ошибку
Роман Гончаренко
Комментарий
Конфликты
24.06.2022
24 июня 2022 г.
Путин торжествует, Запад лавирует
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
09.01.2022
9 января 2022 г.
Германии пора прекратить политику умиротворения России
Николас Буссе
Комментарий
Политика
07.12.2021
7 декабря 2021 г.
РФ и НАТО не смогут избежать противостояния в Черном море
Константин Эггерт
Колонка
Политика
12.05.2021
12 мая 2021 г.
Время Москвы на Южном Кавказе вышло. Настало время Анкары
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
18.11.2020
18 ноября 2020 г.
Беспорядки в Тбилиси - урок для Москвы
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
21.06.2019
21 июня 2019 г.
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