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Фото: Alexandr Burakow/DW

Грузия и Россия

Публикации по теме

Архив публикаций Deutsche Welle, посвященных отоношениями между Грузией и Россией.

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Контекст

Автомобильная пробка в Москве

Кавказский маршрут обхода санкций против РФ закрывается

Кавказский маршрут обхода санкций против РФ закрывается

Грузия ввела запрет на реэкспорт западных машин в Россию. В результате разрушена и схема их поставок через Армению.
Экономика и бизнес10 августа 2023 г.
Ольга Тихомирова и Лола Тагаева

Помилование за войну. Регионы РФ собирают тероборону. DW Шоу

Помилование за войну. Регионы РФ собирают тероборону. DW Шоу

Российских контрактников освобождают от уголовного наказания. “Нежелательный” “Дождь”: главред Тихон Дзядко о планах.
Политика26 июля 2023 г.59:53 мин.
Такси у входа в здание Тбилисского аэропорта

Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Получила ли Грузия обещанные властями дивиденды от возобновления прямых авиарейсов Москва - Тбилиси, выясняла DW.
Экономика и бизнес15 июня 2023 г.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Гарибашвили - Шольц: что в повестке дня встречи

Гарибашвили - Шольц: что в повестке дня встречи

Грузия не находится в фокусе внешнеполитического внимания Берлина, но главам правительств двух стран есть что обсудить.
Политика8 июня 2023 г.
Такси у входа в здание Тбилисского аэропорта

Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Десятки россиян, перебравшихся в Грузию, выехав из этой страны, не могут опять въехать в нее. Подробности - у DW.
Общество24 мая 2023 г.
Такси у входа в здание Тбилисского аэропорта

Россия и Грузия возобновили полеты: что не так?

Россия и Грузия возобновили полеты: что не так?

Россия и Грузия возобновили прямое авиасообщение. Что необходимо об этом знать - у DW.
Конфликты19 мая 2023 г.
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DW рекомендует

Россияне, бегущие от объявленной мобилизации в Грузию. Сентябрь 2022 года

Россия отменила визы и возобновила полеты. В Грузии не рады?

Москва отменила запрет на прямые перелеты в Грузию и ввела безвизовый режим для ее граждан. Что думают об этом в Грузии?
Конфликты12 мая 2023 г.
Georgien | Proteste in Tiflis gegen "Agenten-Gesetz"

Между Евросоюзом и Россией: по какому пути идет Грузия

Около 80 % грузин хотят вступления в ЕС. При этом правящую партию упрекают в симпатиях к РФ. По какому пути идет Грузия?
Политика19 марта 2023 г.
Здание Европарламента в Страсбурге

Дебаты в Европарламенте: РФ действует в Молдове методами КГБ

ЕС должен начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС, чтобы защитить ее от влияния РФ, считают евродепутаты.
Политика15 марта 2023 г.
Москва, вид на Кремль

Война девальвировала кремлевскую "мягкую силу"

У России проблемы с "мягкой силой". Но совсем сбрасывать Кремль со счетов не стоит, предупреждает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Комментарий
Конфликты14 марта 2023 г.
Грузинский самолет в аэропорту Тбилиси

Прямые рейсы: признак сближения России и Грузии?

В Тбилиси и Москве говорят о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Но речь идет не только о самолетах.
Политика28 января 2023 г.
external

Миграция из-за войны в Украине - вызов или шанс?

Тысячи украинских беженцев, а также россиян, бегущих от репрессий и мобилизации, перебрались в Европу и Азию.
Политика28 ноября 2022 г.03:49 мин.
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Мнения

Роман Гончаренко

Украина уходит на Запад, Евросоюз исправляет свою ошибку

Роман Гончаренко
Комментарий
Конфликты24 июня 2022 г.
Бернд Ригерт

Путин торжествует, Запад лавирует

Бернд Ригерт
Комментарий
Политика9 января 2022 г.
Николас Буссе

Германии пора прекратить политику умиротворения России

Николас Буссе
Комментарий
Политика7 декабря 2021 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

РФ и НАТО не смогут избежать противостояния в Черном море

Константин Эггерт
Колонка
Политика12 мая 2021 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Время Москвы на Южном Кавказе вышло. Настало время Анкары

Константин Эггерт
Комментарий
Политика18 ноября 2020 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Беспорядки в Тбилиси - урок для Москвы

Константин Эггерт
Комментарий
Политика21 июня 2019 г.