"Назад дороги нет". Чего хотят участники протестов в Грузии

Массовые протесты в Грузии продолжаются много дней. Их участники не намерены сдаваться и говорят, что борются не только за свое европейское будущее, но и против влияния России. Репортаж DW из Тбилиси.

Уже почти две недели на улицах Тбилиси по вечерам собираются люди с флагами Грузии и Евросоюза. Низкая температура и жесткие действия полиции, разгоняющей демонстрантов с помощью водометов, не останавливают тысячи человек от участия в акциях протеста. Непосредственным поводом для них стали вызвавшие споры итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября, а также принятое вскоре после этого решение грузинского правительства отложить переговоры о вступлении страны в ЕС. DW пообщалась с демонстрантами и спросила, чего они добиваются.

Участник протестов: Влияние России в Грузии усиливается

"Мы с момента обретения независимости стремимся стать частью ЕС, - рассказал DW один из протестующих, профессор университета, который представился Георгием, во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси в пятницу, 6 декабря. - Они (власти Грузии. - Ред.) не собираются признавать, что являются, как Беларусь, российскими марионетками. Но мы видим, что они мешают нашему европейскому будущему. Это не просто приостановка (переговоров по вступлению в ЕС. - Ред.), это их прекращение".

Правящая партия яростно отрицает наличие у нее пророссийских симпатий, позиционируя себя как единственную политическую силу, которая может спасти грузин от новой войны на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. "Сегодня существует глобальная конфронтация. Либо вы находитесь по одну сторону баррикад, либо по другую - третьего не дано, - уверен Георгий. - Российское влияние в Грузии усиливается. Если правительство противостоит Европе, значит, оно на стороне России".

Предвыборная кампания "Грузинской мечты" была построена на обращении к европейским устремлениям большинства грузин, которые в опросах общественного мнения неизменно демонстрировали свою поддержку курса на евроинтеграцию. Но резкий внешнеполитический разворот "Грузинской мечты" после выборов в сторону от Запада стал для многих шоком.

"Если правительство хочет для нас России, то почему для своих детей они хотят Европы и США, где эти дети учатся и живут?, - задается вопросом в беседе с DW Ива, актер, чей театр сейчас бастует. - Для них (властей Грузии. - Ред.) проще быть коррумпированными, делать деньги в России и тратить их в Европе".

"Грузинская мечта" захватила все государственные институты"

После завершения парламентских выборов 26 октября ЦИК Грузии объявил о победе "Грузинской мечты", набравшей, по официальным данным, 54%. Проевропейски настроенная президент Саломе Зурабишвили, оппозиционные партии и многие НКО обвинили правительство в фальсификации итогов голосования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Juri Rescheto/DW

Правящая партия, напротив, заверила, что выборы были честными, при том, что некоторые местные и международные наблюдатели говорили, что зафиксировали многочисленные нарушения в ходе кампании. Один из участников акций протеста Звиад, который также ставит под сомнение легитимность результатов выборов, в беседе с DW сказал, что требует проведения повторных выборов в парламент.

"Я видел, как наблюдатели от правящей партии давили на людей на избирательных участках, добиваясь, чтобы они голосовали за "Грузинскую мечту". Я задокументировал это, и не только я один. Правящая партия захватила все государственные институты - парламент, суды и избирательную комиссию", - говорит Звиад.

Во время недавних мирных акций протеста полиция, утверждают демонстранты, выслеживала некоторых из них, задерживала и избивала. Народный защитник (омбудсмен) Грузии Леван Иоселиани назвал действия полиции проявлением "жестокости" и "пыток".

Еще один участник демонстрации в поддержку вступления Грузии в ЕС, Дата Хараишвили, занимающийся литературными переводами, рассказал DW, что его жестоко избили полицейские, когда он был на митинге на прошлой неделе. "У полиции нет никаких красных линий. Они применяют насилие, чтобы помешать людям участвовать в акциях протеста. И чтобы показать - вот что с вами будет, если вы будете протестовать", - уверен Хараишвили.

Во время акции протеста в Тбилиси, 7 декабря 2024 года Фото: Alexander Patrin/ITAR-TASS/IMAGO

Премьер-министр Грузии уверен, что в насилии виновата сама оппозиция

По последним оценкам международной правозащитной организации Transparency International, в ходе продолжающихся протестов в Грузии уже было задержано около 400 человек. Более 300 получили ранения, среди них несколько журналистов.

Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил лидеров оппозиции в том, что именно они провоцируют к насилию, и возложил на них вину за полученные демонстрантами травмы. Премьер также похвалил полицию за "успешную нейтрализацию способности протестующих к насилию", подчеркнув, что полицейские подверглись нападению со стороны демонстрантов, бросавших в них камни и пиротехнические устройства. "Мы выиграли важную битву против либерального фашизма в нашей стране", - указал Кобахидзе в беседе с журналистами, используя, как считают многие, риторику Кремля в отношении его политических оппонентов.

Переводчик Дата Хараишвили пострадал при разгоне акции протеста в Тбилиси, 3 декабря 2024 года Фото: Maria Katamadze/DW

Несмотря на травму глаза, сломанный нос и сотрясение мозга, полученные во время участия в протестах, переводчик Дата Хараишвили заявил DW, что вернется на баррикады, как только полностью восстановится. "Я борюсь за демократию и права человека в моей стране. Мы опускаемся на дно. Мы будем как Беларусь. Назад дороги нет, они не смогут нас остановить", - убежден Хараишвили. Многие демонстранты, собирающиеся на площади перед зданием парламента, воспринимают нынешний политический кризис как ситуацию, описываемую фразой "сейчас или никогда". Власти Грузии явно не собираются отступать, и обе стороны конфликта, похоже, теперь намерены ждать, кто сдастся первым.

"Как долго это может продолжаться? Мы можем стоять здесь две, три недели, но что мы можем сделать дальше? Я боюсь, что наш протест, в конце концов, сойдет на нет", - признается Анна, одна из участниц протеста. Большинство демонстрантов, с которыми пообщалась DW, заявили, что хотят "мирного компромисса". Однако меньшинство нарисовало довольно тревожную картину будущего: "Революция".