В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами

В десятый день массовых протестов в столице Грузии спецназ разогнал демонстрантов водометами и слезоточивым газом. Поводом стало использование пиротехники, пишут СМИ.

В столице Грузии спецназ впервые за последние три дня начал разгон протестующих на проспекте Руставели , используя водометы и слезоточивый газ. Об этом в ночь на субботу, 7 декабря, сообщает портал "Грузия Online" . Поводом для разгона стало использование демонстрантами пиротехники, отмечает издание.

Спустя два с половиной часа после начала полицейского разгона митинга на проспекте, где расположен парламент Грузии, почти не осталось участников акции, пишет Telegram-канал Paper Kartuli. Некоторые протестующие переместились на городскую набережную, там же произошла драка демонстрантов с неизвестными, которые вышли из машин и "высказали свое недовольство", пишет канал.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети X прокомментировала слова премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заявившего, что насилие на тбилисских улицах прекратилось. "Ложь и цинизм! Если "насилие на улицах прекратилось", то в чем смысл сегодняшнего жестокого разгона? Похищение детей у матерей? Месть женщинам?", - написала она.

Санкции против грузинского руководства

В городах Грузии десятый день проходят массовые акции протеста. Они были спровоцированы заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, состав которого она назвала "нелегитимным".

Эстония, Латвия и Литва 2 декабря объявили о введении санкций против тех, кто подавлял протесты в Грузии. К штрафным мерам против грузинского руководства за разгон протестующих позднее присоединилась и Украина. МИД Нидерландов 6 декабря заявил, что призовет ЕС "приостановить действие безвизовых соглашений с Грузией".