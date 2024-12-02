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ПолитикаГрузия

Политический кризис в Грузии

2 декабря 2024 г.

Раскол в политической элите Грузии, протесты на улицах - после парламентских выборов и заморозки переговоров с ЕС о вступлении, в стране разразился глубокий политический кризис. Главное о ситуации - в досье DW.

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Протесты в Грузии (30 ноября 2024 года)
Протесты в Грузии (30 ноября 2024 года) Фото: Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images

В городах Грузии - массовые акции протеста. Они были спровоцированы заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе 28 ноября 2024 года об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, состав которого она назвала "нелегитимным".

Накалившие атмосферу в стране выборы парламента прошли 26 октября. По данным ЦИК, победу на них с результатом в 54% голосов одержала правящая партия "Грузинская мечта", но оппозиция отказались признать официальные результаты голосования и призвала к протестам, указав на многочисленные нарушения. Подробнее о развитии ситуации в Грузии - в досье DW.

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