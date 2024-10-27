Президент Грузии не признала результаты выборов. Что теперь?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в окружении оппозиционеров назвала выборы в парламент страны "тотально сфальсифицированными" и призвала граждан выйти на митинг. Какие у этого могут быть последствия?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании парламентских выборов, которые состоялись 26 октября. Выступая на брифинге в окружении представителей оппозиции, она назвала голосование "тотально сфальсифицированным". "Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России. Я не для этого приехала в эту страну, не для этого жили наши предки, и мы не смиримся с этим", - сказала глава государства.

Какие перспективы у грузинского протеста

Помимо прочего, президент Зурабишвили призвала грузин 28 октября выйти на демонстрацию против нечестных выборов на проспект Руставели в центре Тбилиси. По словам профессора политологии одного из крупнейших частных университетов Грузии University of Georgia Лаши Дзебисашвили, такой призыв со стороны главы государства сильно повышает шансы протеста на успех.

"Это создает консолидированный оппозиционный фронт и дает надежду для грузинского общества. Эта надежда связана с тем, что у оппозиционного фланга будет понятная цель и план действий, который нас до нее доведет", - комментирует он призыв Саломе Зурабишвили в разговоре с DW.

К выходу на улицы грузин призвали также сразу несколько оппозиционных партий и находящийся за решеткой бывший президент Михаил Саакашвили.

Проевропейский митинг в Тбилиси накануне выборов в грузинский парламент Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/picture alliance

Оппозиция не признает результаты. "Грузинская мечта" настаивает на своей победе

ЦИК Грузии 27 октября официально объявил о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах. По данным избиркома, партия власти набрала на них 53,92% голосов. Парламентскую оппозицию суммарно поддержали чуть менее 38% избирателей.

Два из четырех главных оппозиционных блока страны - "Коалиция за перемены" и "Единство" - заявили о непризнании результатов выборов и отказались участвовать в работе нового парламента. Коалиции "Сильная Грузия" и "За Грузию" также назвали прошедшее голосование нечестным.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ сказал, что "Грузинской мечте" не интересно, будет ли оппозиция участвовать в работе парламента.

Лаша Дзебисашвили в беседе с DW поделился мнением, что "Грузинская мечта" попытается договориться с одной из оппозиционных коалиций о ее вхождении в парламент для его легитимизации в глазах местных избирателей. Однако пока ни одна из них в своей риторике не допускает сотрудничества с партией власти.

"Грузинская мечта" отмечает свою победу на выборах в парламент Грузии фейерверками Фото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

Молчание Европы: признают ли выборы в Грузии страны ЕС?

Спустя сутки после закрытия избирательных участков в Грузии поздравили с победой "Грузинскую мечту" лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ни из Брюсселя, ни из Москвы официальных сообщений о признании или непризнании выборов на момент написания текста не поступало.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем заявлении обратил внимание на нарушения в ходе выборов в Грузии, о которых сообщили наблюдатели из миссии под руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он призвал ЦИК страны и другие органы власти "выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению решений по нарушениям на выборах и обвинениям в них". "Эти нарушения необходимо прояснить и устранить. Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу", - подчеркнул Боррель и добавил, что ЕС ожидает окончательного отчета ОБСЕ "и рекомендаций, которые должны быть выполнены как можно скорее".

Анунита Чандрасекар, эксперт независимого аналитического "Центра европейских реформ" с офисами в Лондоне, Брюсселе и Берлине, еще до обращения президента Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с DW предположила, что мировые лидеры будут принимать во внимание ее оценку, решая, признавать победу "Грузинской мечты" на голосовании или нет.

Лаша Дзебисашвили придерживается похожего мнения: "Ее позиция играет огромную роль. После этих выборов она осталась единственным легитимным политическим институтом власти в Грузии. <…> Я уверен, что, прежде чем делать такое заявление, она проводила консультации не только с грузинскими оппозиционерами, но и с европейскими партнерами. И без предварительного "зондирования" европейской позиции, я думаю, она не сделала бы таких резких заявлений", - предполагает он.

Были ли фальсификации на выборах? Что говорят наблюдатели

На выборах в парламент Грузии присутствовали международные наблюдатели из нескольких десятков организаций. Многие из них рассказали об имевших место нарушениях в день голосования. Так, по словам главы наблюдательной миссии "Международного республиканского института" (IRI) Джона Шимкуса, которые приводят СМИ, хотя выборы были проведены технически корректно, имели место случаи подкупа голосов и повторного голосования.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе голосует на выборах в парламент страны Фото: Diego Fedele/Getty Images

С самой серьезной критикой процесса голосования выступила наблюдательная миссия грузинских гражданских организаций "Мой голос". Ее выводы опубликованы на сайте Transparency International Georgia: "… различные проблемы, выявленные в ходе наблюдения за избирательным процессом в течение дня, были частью более крупной схемы, целью которой была подтасовка окончательных результатов выборов", - говорится в заявлении, после чего приводится список конкретных нарушений, связанных с процессом голосования и подготовкой к нему.

"Исходя из вышеизложенного, в результате анализа обстановки в предвыборный период и схем мошенничества, использованных в день выборов, а также беспрецедентного воздействия на волю избирателей , мы считаем, что предварительные результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией, не отражают волю граждан Грузии", - подытоживают наблюдатели.

Наконец, наблюдательная миссия ОБСЕ констатировала давление на избирателей и госслужащих, а также подкуп избирателей и подчеркнула тренд на "откат демократии" в стране.

В то же время в ОБСЕ похвалили избирательную комиссию за "эффективную" организацию выборов. С оценкой наблюдателей этой миссии согласился и МИД Германии. В своем аккаунте в Х министерство призвало стороны к сдержанности и выразило обеспокоенность "напряженной обстановкой и нарушениями, которые должны быть рассмотрены и устранены".

"Результаты, которые озвучил ЦИК - шокирующие", - делится с DW Лаша Дзебисашвили. По его мнению, необходимо прислушиваться в первую очередь к тем оценкам, которые прошедшему голосованию дают грузинские, а не иностранные наблюдатели, так как они больше погружены в местный политический контекст.