Как прошло голосование на парламентских выборах в Грузии

"Грузинская мечта" набирает более 50% голосов и не получает конституционного большинства, к которому стремилась. Оппозиция не признает результаты и обещает выйти на протест. Репортаж DW из Тбилиси.

ЦИК Грузии огласил первые итоги парламентских выборов. После обработки 72% протоколов правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ) набирает 53% голосов.

Еще за полтора часа до объявления первых результатов "Грузинская мечта" уже отпраздновала победу. В 20 часов, сразу после закрытия участков, у ее штаб-квартиры в Тбилиси прошел заранее спланированный митинг. На нем выступил основатель партии олигарх Бидзина Иванишвили. На экране показали результат экзит-пола провластного социологического института Gorbi, который сулил партии власти 56,1%.

Пустая сцена у офиса "Грузинской мечты"

Автопробег сторонников "Грузинской мечты" в Тбилиси Фото: Zurab Javakhadze/REUTERS

Ее лидеры объявили это победой, будто забыв про собственные планы завоевать конституционное большинство в 75%. Они запустили фейерверк, а по центральным улицам Тбилиси проехал авто- и мотопробег с флагами Грузии и партии власти. Тогда же поздравления "Грузинской мечте" направил венгерский премьер Виктор Орбан.

На этом празднование завершилось. Когда около 21:30 ЦИК объявил первые результаты, часть журналистов отправилась к офису "Грузинской мечты". Но там их ждала лишь пустая сцена. У партии власти есть причины быть недовольной полученным результатом. В 2012 году она завоевала 85 из 150 мест в парламенте, в 2016-м - 115, в 2020-м - 90. Нынешний результат, по предварительным подсчетам “Радио Свобода”, дает ей 88 мест с учетом перераспределения голосов от партий, которые не прошли пятипроцентный барьер.

На брифинге вечером в субботу ЦИК объявил выборы состоявшимися и пообещал окончательные итоги в воскресенье. По географии результатов голосования на сайте ЦИК можно сказать, что регионы в основном поддержали правящую партию, жители столицы - ее противников.

Оппозиция не признает результаты выборов

Противники власти также поспешили отпраздновать победу. В 20 часов оппозиционное ТВ показало экзит-полы американских социологических служб Edison и HarrisX, где "Грузинская мечта" получала 41-42%, а четыре проевропейские партии в сумме - от 48 до 51,9%. Президент Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, написала в соцсети X, что "европейская Грузия побеждает с 52% голосов". Но, по первым данным ЦИК, оппозиция получает в сумме лишь около 38% и не сможет сформировать новое правительство.

Правящая партия "Грузинская мечта" объявила своими врагами ведущие оппозиционные партии и их лидеров Фото: Nikita Oschuev/DW

Всего в бюллетене было 18 партий. Четырех основных противников "Грузинская мечта" заранее назвала сама, поместив на свои предвыборные плакаты их перечеркнутые номера. Это "Коалиция за перемены", бывшая правящая партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", коалиция “Сильная Грузия” во главе с партией LELO и "Гахария - За Грузию". Все они выступают за демократическое развитие и евроинтеграцию. По предварительным данным ЦИК, они получают 11,1%, 9,8%, 9% и 8,2% соответственно. Это дает им в сумме 62 места в парламенте.

Уже после полуночи лидер ЕНД Тинатин Бокучава выступила с заявлением, что не признает результаты выборов, так как ЦИК "выполнил грязный приказ Иванишвили" и "украл победу у грузинского народа". К ней присоединилась "Коалиция за перемены", заявившая, что "Грузинская мечта" осуществила конституционный переворот. Партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров и закрытия всех избирательных участков. Депутат от ГМ Мамука Мдинарадзе уже заявил, что такое решение оппозиции - "это лишь их ответственность".

Самая высокая явка с 2012 года

В Тбилиси в день голосования было непривычно малолюдно из-за холодной пасмурной погоды. Еще одна причина в том, что голосовать можно было только по месту регистрации. Поэтому многие работающие в столице разъехались по регионам, где они прописаны. Для них заранее запустили платформу с водителями-добровольцами, которые помогали добраться из Тбилиси до места голосования. На выездах из столицы в пятницу вечером и субботу утром собрались пробки. Этому способствовало и то, что пятницу, день перед выборами, объявили выходным.

Очередь на избирательном участке в Тбилиси Фото: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

Явка превзошла показатели прошлых лет и стала самой высокой с 2012 года, когда в стране последний раз менялась власть. Тогда она перешла к "Грузинской мечте" от ЕНД. В этот раз из 3,5 млн избирателей на выборы пришли 2,06 млн или 58,94%. Перед четырьмя из пяти участков в центре Тбилиси, где побывал корреспондент DW, около полудня стояли очереди из 10-15 человек. Перед входом проверяли удостоверение личности и просвечивали ладони: перед выдачей бюллетеня избирателям наносили на палец светящийся спрей, чтобы они не голосовали повторно. На участках было много наблюдателей в зеленых жилетах с бирками аккредитации от ЦИК. По его данным, всего в наблюдатели записались более 23 тысяч граждан. В стране чуть более 3 тысяч участков, то есть на каждом было в среднем по 7-8 добровольцев.

Нововведением этого года стали электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По данным ЦИК, ими были оборудованы 88,75% участков. Это позволило начать публиковать результаты уже через час после окончания голосования. Через 15 минут на сайте ЦИК уже было 1140 протоколов со всей страны, а через 30 минут - первые результаты по итогам обработки 70% голосов. К утру воскресенья бюллетени обещают пересчитать вручную и полностью.

Нарушения, драки, попытки фальсификаций

В течение дня на выборах произошло несколько нарушений. Например, потасовка на одном из участков в Зугдиди, драки у участков в столичных районах Глдани и Исани, а также у офиса ЕНД на Кахетинском шоссе Тбилиси. Оппозиция утверждает, что их представителей и наблюдателей атаковали провластные активисты с дубинками.

Самая крупная попытка фальсификации была выявлена на участке в городе Марнеули близ Тбилиси. Там нет КОИБ, и в урну попытались затолкать целую пачку бюллетеней. Инцидент попал на видео. Оппозиция утверждает, что вброс осуществил местный чиновник от "Грузинской мечты". ЦИК аннулировал результаты выборов на участке. МВД возбудило уголовное дело.

Дебаты и соцопросы

Особенностью предвыборной гонки стало то, что не было ярких предвыборных дебатов, за которыми следила бы вся страна. В августе Зурабишвили вызывала на них Иванишвили, но тот отказался. А 21 октября на государственном Первом канале (1TV) прошли теледебаты с участием представителей "Грузинской мечты", "Гирчи", "Альянса патриотов Грузии" и "Европейских демократов". Все четыре главные оппозиционные силы отказались в них участвовать.

Не было и убедительных соцопросов, которым бы все доверяли. Исследования западных социологических агентств (Edison Research, Savanta) пророчили партии власти примерно 35% голосов, а проевропейской оппозиции в сумме - около 55%. А социологи из провластного института Gorbi давали "Грузинской мечте" почти 60%. Первые опросы показывали по оппозиционным телеканалам, последние - по государственным.

Партия власти доминировала в агитации

Всю предвыборную гонку Тбилиси и другие города были увешаны агитацией "Грузинской мечты". Ее было значительно больше, чем за все другие партии. Плакаты за ГМ были буквально на каждом остановке общественного транспорта в столице и в регионах. В соцсетях даже шутили: “Внимание, в Грузии обнаружена остановка без рекламы ГМ!” Партия власти доминировала и в соцсетях, интернете, а также на телевидении. При этом на самих участках в день выборов не допускалось никакой агитации.

Предвыборные плакаты "Грузинской мечты" на автобусной остановке в Тбилиси Фото: Nikita Oschuev/DW

Тотальное превосходство правящей партии в агитации объясняется ее финансированием. По данным Антикоррупционного бюро Грузии, за период с начала кампании 27 августа по 7 октября через счета "Грузинской мечты" прошли 20 млн лари (6,8 млн евро). Это больше, чем у всех остальных партий вместе взятых. В оппозиции значительные бюджеты были лишь у коалиции "Сильная Грузия" – около 5,1 млн лари, а также у “Коалиции за перемены” – около 5,5 млн лари. А бюджет ЕНД, которую часто называют основной силой оппозиции, составил лишь около 1 млн лари.

Партия власти заранее использовала и административный ресурс. Например, чтобы привозить людей на свои митинги. Во время последней большой акции ГМ в Тбилиси 23 октября весь центр был заставлен микроавтобусами из регионов. В соцсетях шутили, что город стал "большим автовокзалом". Точно так же на предвыборные митинги "Грузинской мечты" в административных центрах областей в сентябре организованно привозили жителей райцентров.

В день голосования близ некоторых избирательных участков снимали подозрительных людей со списками. Оппозиция считает, что они переписывали бюджетников, которых заставляли идти на выборы и поддержать власть. Например, в Зугдиди с таким списком застали главу местной коммунальной службы.

Журналисты перед зданием парламента Грузии вечером 26 октября Фото: Nikita Oschuev/DW

"Грузинская мечта" как правящая партия использовала для предвыборной агитации и открытие новых соцобъектов по всей стране специально “под выборы”. Почти каждую неделю перед голосованием политики выступали на церемониях запуска дорог, открытия парков и спортивных площадок.

Всю субботу в Тбилиси готовились к протестам после объявления результатов. Около 17 часов к зданию правительства стянули автобусы спецназа. Но в итоге вечер субботы оказался на удивление спокойным. Около 23:00 близ грузинского парламента, куда обычно приходят митингующие, собрались лишь несколько десятков журналистов.