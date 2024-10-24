Грузия выбирает будущее - между Европой и Россией

В Грузии завершается активная предвыборная борьба. В субботу, 26 октября, в стране пройдут парламентские выборы, которые многие эксперты считают судьбоносными. Правящая партия "Грузинская мечта" позиционирует голосование как выбор между миром и войной, в которую, якобы, хочет втянуть Грузию оппозиция.

Предвыборные плакаты партии "Грузинская мечта" пугают избирателей войной Фото: Katharina Schröder/picture alliance/dpa/epa/Scanpix

Политтехнологи правящей партии в выборе средств не стесняются. Буквально за месяц до голосования они запустили видеоролик и баннеры, демонстрирующие, что может ждать страну в случае победы оппозиционных сил. На черно-белых фотографиях - кадры разрушенных и горящих зданий пострадавшей от российской агрессии Украины. Напротив - цветные изображения новых и отремонтированных зданий в Грузии. На черно-белых фотографиях надпись "Нет войне!“ и перечеркнутые избирательные номера четырех основных оппозиционных сил. На цветных - слоган "Выбери мир" и избирательный номер "Грузинской мечты".

В свою очередь, оппозиция утверждает, что грузинские избиратели должны сделать выбор между европейским будущим и изоляцией, грозящей стране в случае усиления российского влияния.

Можно ли говорить о поляризации общества в Грузии?

Многие эксперты подчеркивают, что Грузия перед выборами очень сильно поляризована. С этим согласен представитель немецкого Фонда Аденауэра в Тбилиси Штефан Малериус (Stephan Malerius). По его словам, общество сконцентрировалось вокруг двух основных политических сил: партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и партии "Грузинская мечта", основанной олигархом Бидзиной Иванишвили. "За последние 3-4 года эта поляризация усилилась до такой степени, что обе стороны больше не разговаривают друг с другом. Они говорят друг о друге, но не друг с другом. И это относится также к СМИ, которые связаны с этими партиями", - отметил эксперт.

Правящая партия представляет оппозицию марионетками в чужих руках Фото: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images

Иной точки зрения придерживается политолог, преподаватель Государственного университета Ильи в Тбилиси Ханс Гутброд (Hans Gutbrot). В интервью DW он указал, что термин "поляризация" совершенно не подходит для описания происходящего в Грузии. "Его любит использовать правительство, чтобы создать ощущение конфликта между двумя очень большими группами", - пояснил он, добавив, что на самом деле есть "небольшая клика, присвоившая себе все, и есть народ, оставшийся в стороне".

По мнению Гутброда, также неправильно считать, что Грузия - это страна, разделенная на сторонников России и сторонников Запада. "Идея о том, что страна раскололась или разделилась, - это действительно ложный анализ, и это опасный подход", - считает он. Гутброд уверен, что "подавляющее большинство хочет стать частью Европы и Запада". При этом, указывает политолог, как и во многих других странах в обществе есть разное восприятие определенных культурных проблем, разделяющее людей, а также "разногласия по поводу того, насколько стоит обращать внимание на требования России из-за соседства с ней".

Под европейскими флагами в сторону России?

Штефан Малериус также считает, что симпатии жителей Грузии к ЕС никогда не ослабевали и что уже почти два десятилетия население страны стабильно настроено проевропейски. "Грузины хотят в Европу, и не хотят этого разворота в сторону России. То есть Россия здесь очень непопулярна как с геополитической точки зрения, так и с точки зрения экономического развития страны", - заявил он DW.

Очевидно, что в правящей партии эти настроения чувствуют. Иначе, чем объяснить, что даже "Грузинская мечта" ведет предвыборную кампанию, используя для своих баннеров символику ЕС и эксплуатируя слоганы: "Мы приведем страну в Европейский союз" и "В Европу - с достоинством".

Ханс Гутброд при этом считает, что у правящей партии - свое представление о ЕС. "Думаю, тем, кто смотрит на Грузию со стороны, стоит понимать, каких взглядов это правительство придерживается. Ориентир - Виктор Орбан и все то, что с ним связано. А это огромные масштабы коррупции, разворовывание государственных средств, обнищание населения, массовая эмиграция. Но в конечном итоге именно к этому они ведут страну", - указал политолог.

При этом, по мнению эксперта, такая политика "Грузинской мечты" во многом связана с личной позицией ее создателя, самого богатого человека Грузии Бидзины Иванишвили. Гутброд напоминает, что его взгляды резко переменились в 2021-22 годах, когда он стал крайне негативно относиться к Западу. "У этого были личные причины, это было связано с его собственной борьбой со швейцарским банком Credit Suisse", - напомнил политолог. Гутброд полагает, что это противостояние заставило олигарха отвернуться от западных институтов. "Я думаю, это ложное убеждение, но он считает, что Запад лично озабочен его отстранением от власти", - указывает политолог.

Бидзина Иванишвили считает, что Запад намерен лишить его власти Фото: Sergey Karpov/ITAR-TASS/picture alliance/dpa

Гутброд уверен, что правительство, созданное "Грузинской мечтой", заинтересовано в сохранении власти любой ценой. "А если вы заинтересованы в сохранении власти любой ценой, то Россия - ваш лучший союзник", - напомнил он. С ним солидарен и Штефан Малериус, по мнению которого общий курс, который выбрала "Грузинская мечта", на самом деле является курсом России. "Это политика, направленная на то, чтобы сбить Грузию с европейского пути и направленная в сторону северного соседа, то есть России", - уверен эксперт.

Грузия - без шансов на евроинтеграцию?

В Брюсселе уже заявили, что из-за политики "Грузинской мечты" стране придется забыть о европейских амбициях, напомнил Штефан Малериус. Причина проста, поясняет Ханс Гутброд: в ЕС принимают решения о членстве не на основе слов, а на основе действий правительства страны-кандидата. И в Брюсселе прекрасно видят, что на сегодняшний день сделала "Грузинская мечта". "Это полное подчинение судебного сектора и вытеснение всех институтов, защищавших права граждан", - подчеркнул политолог. И если по итогам выборов этот курс продолжится, о вступлении в ЕС можно будет забыть. "Как сказал один балтийский политик, вы не можете идти в Европу, если одна нога у вас в Москве", - напомнил Гутброд.