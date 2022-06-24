Молдова и Грузия с разной скоростью идут к членству в Евросоюзе

Молдове предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в четверг, 23 июня, в ходе саммита ЕС в Брюсселе. Исходя из решения Еврокомиссии, Кишинев сможет продолжить процесс евроинтеграции, выполнив девять поставленных перед ним условий. В их числе - завершение реформы правосудия, выполнение обязательств по борьбе с коррупцией и оргпреступностью, расширение участия гражданского общества в процессе принятия решений. Еврокомиссия проведет оценку результатов уже к концу 2022 года.

"Исторический день для страны"

Комментируя новый статус Молдовы, президент страны Майя Санду назвала 23 июня "историческим днем". Это "недвусмысленный и сильный сигнал поддержки наших граждан и европейского будущего Молдовы. Мы благодарны и намерены следовать по пути реформ", - написала Санду в Twitter.

Майя Санду выступает в Европарламенте, 18 мая 2022 года

Премьер-министр Наталья Гаврилица считает случившееся, прежде всего, заслугой граждан, которые "массово проголосовали за политические силы, твердо и честно взявшие ответственность за проевропейский курс для Молдовы". "Это новая дорога, на которую мы вступаем, дорога устойчивых преобразований, дорога, которую до нас прошли многие страны. Страны, которые сегодня мы посещаем и которыми восхищаемся", - написала она в Facebook.

Между тем экс-президент Игорь Додон сомневается, что Молдова в обозримом будущем продвинется по пути евроинтеграции, а сам ЕС продолжит свое существование. По мнению Додона, политические кризисы в ЕС только набирают обороты. "Когда такие важные, мощные страны как Великобритания выходят из ЕС, Молдова со своими неразрешенными проблемами, включая территориальные, куда-то торопится - я считаю, это неправильно", - цитируют местные СМИ его слова.

"Сильный стимул для Молдовы"

Экс-представитель республики в ООН, политический аналитик Алексей Тулбуре уверен, что решение Евросовета правильное со всех точек зрения: "Это сигнал всем - и странам-кандидатам, и России, и собственному населению". В интервью DW эксперт выразил уверенность, что "для Молдовы это очень сильный стимул. Появился смысл: евроинтеграция из громких фраз превратилась в реальный процесс".

Алексей Тулбуре

В свою очередь, зампредседателя Партии перемен Сергей Тофилат убежден, что новый статус Молдовы - "это огромный шанс, которым надо воспользоваться". По его мнению, страну ждут перемены. "Улучшится качество публичных услуг, бизнес-среда, к нам охотнее пойдут инвесторы, улучшится жизнь людей. Важно и то, что мы получим больше гарантий безопасности в сфере экономики и энергетики", - подчеркнул Тофилат в беседе с DW.

"Усилятся антироссийские настроения"

Хотя получение Молдовой статуса кандидата в ЕС - событие само по себе неплохое, в реальных условиях "сейчас в стране может начаться истерия с призывами выйти из СНГ и разорвать отношения с Россией", предупреждает общественный деятель Игорь Тулянцев. По его оценке, могут усилиться антироссийские настроения и на политическом, и на бытовом уровне. С другой стороны, указывает Тулянцев, это ставит жирную точку для сторонников объединения с Румынией: "Теперь оно становится невозможным".

Политический аналитик Корнелий Чуря в интервью DW напомнил о "домашнем задании" для властей в Кишиневе, заметив, что его невыполнение "может вернуть все в исходную точку". Девять условий, перечисленных в решении Еврокомиссии, по его словам, связаны с невыполнением Молдовой своих старых обещаний: "Очень сомневаюсь, что они будут выполнены в ближайшее время, а это означает, что начало переговорного процесса о полноправном вступлении в ЕС будет отложено, а может, и статус кандидата для Молдовы будет отменен".

Грузия: оппозиция возмущена, власти демонстрируют спокойствие

Пока в Молдове проевропейские силы торжествуют, в Грузии они крайне возмущены тем, что предоставление Тбилиси статуса кандидата на вступление в ЕС отложено на полгода. То, что Грузии его не дадут, стало ясно еще 17 июня, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) порекомендовала повременить с таким решением. От грузинских властей в предстоящие шесть месяцев в Брюсселе ждут разрешения внутриполитических противоречий, которые на фоне происходящего лишь усилились.

Ираклий Гарибашвили

Оппозиция в принятом ЕС решении обвиняет правительство и правящую партию "Грузинская мечта", которую многие называют пророссийской. В отличие от оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД), партии экс-президента Михаила Саакашвили, нынешние власти отказались от прямой конфронтации с Россией, стараются сохранять такой курс даже на фоне войны в Украине, решив не вводить против Москвы свои санкции, хотя и присоединившись к международным.

При этом неприятные новости из Брюсселя власти в лице премьер-министра Ираклия Гарибашвили восприняли философски. "Это несправедливо, но мы понимаем", - заметил премьер. И добавил, что Украина получила статус кандидата, поскольку находится в состоянии войны, а Молдова - ее ближайший сосед и тоже пребывает в сложной ситуации. Тем не менее Гарибашвили подчеркнул, что заслуженно Грузия должна была бы быть первой страной, получившей этот статус, "потому что у нас есть конкретные результаты" и мы проделали очень большую работу.

Полгода на "домашнюю работу" для Тбилиси

Судя, по всему, в Брюсселе считают ее все еще недостаточной. Согласно резолюции Европарламента, Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС, как только ее правительство выполнит ряд условий. Одно из основных из них - устранение конфликтов внутри страны и "деолигархизация", в данном случае, вероятно, имеется ввиду ликвидация влияния на политический процесс Бидзины Иванишвили, основателя "Грузинской мечты", сколотившего свое состояние в 90-х годах в РФ.

Гражданское движение Shame Movement ("Позор") опубликовало заявление, в котором сказано, что грузинский народ будет защищать свой европейский выбор. "Позор" призвал сограждан прийти вечером 24 июня к парламенту на очередную акцию в поддержку евроинтеграции, во время которой будет озвучен план действий движения и требования к властям. Напомним, что Shame Movement возникло в 2019 году на фоне масштабных протестов против визита в Грузию депутата Госдумы РФ. По мнению властей, это движение контролируется структурами Саакашвили.

Местные аналитики опасаются, что сложившаяся ситуация до предела обострит отношения грузинских властей с оппозицией и обществом, около 80% которого, согласно опросам, выступают за вступления страны в ЕС. У правительства есть полгода, чтобы исправить положение. Если верить премьеру Гарибашвили, власти хотят воспользоваться таким шансом: "Мы будем работать и получим статус кандидата".

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