Вступление в Евросоюз: процедура, требующая терпения

"Это победа. Мы ждали 120 дней и 30 лет", - так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение глав государств и правительств Евросоюза, которые 23 июня единогласно предоставили Украине и Республике Молдова статус кандидата в члены ЕС.

Для европейских стран возможность вступить в Европейский Союз - это правило, а не исключение. Из сегодняшних 27 государств-членов организации 21 присоединялось к первоначальным странам-основателям (Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, Италия, Германия) несколькими волнами в течение десятилетий, начиная с 1958 года. Параграф 49 Лиссабонского договора ЕС регулирует юридически довольно простую процедуру вступления.

Три шага для вступления в ЕС

1. Любое европейское государство, уважающее ценности ЕС, такие как демократия, верховенство закона и права человека, может подать заявку на членство.

2. Совет Европейского Союза (представительство стран-членов) единогласно одобряет эту заявку и начинает переговоры о вступлении. Комиссия ЕС высказывает свою рекомендацию. Европейский парламент должен дать свое согласие, а кандидат на вступление должен соответствовать необходимым критериям.

3. Заявитель и Евросовет подписывают договор о присоединении в соответствии с международным правом, который должен быть ратифицирован всеми государствами-членами. Как только он вступит в силу, государство становится полноправным членом.

Критерии для присоединения к ЕС

В ходе переговоров о вступлении, которые могут занять несколько лет или несколько десятилетий в зависимости от состояния дел заявителя, проводятся реформы: системы государственного управления, судебная и экономическая системы адаптируются к стандартам ЕС. Каждый шаг по присоединению, который разбит на 35 содержательных этапов, должен быть единогласно одобрен всеми странами-членами.

ЕС неоднократно устанавливал новые критерии и этапы реформ для всех претендентов. Внутренняя структура Евросоюза также неоднократно корректировалась, чтобы сохранить способность действовать в условиях растущего числа членов.

Претенденты в ЕС: кто на каком этапе?

Нынешних претендентов можно разделить на четыре группы:

1. государства, готовящиеся подать заявку на членство: Косово

2. государства, подавшие заявку: Босния-Герцеговина, Грузия

3. государства, которые являются официальными кандидатами, поскольку их заявка получила положительную оценку: Албания, Северная Македония, а теперь еще и Украина, и Республика Молдова

4. государства, с которыми ведутся переговоры о присоединении: Сербия, Черногория, Турция

Кандидатам на вступление нужно терпение

В середине 1990-х годов Финляндии потребовалось всего три года, чтобы вступить в Евросоюз. А вот Турция ведет переговоры с 2005 года, но пока без видимых перспектив на прогресс. ЕС неоднократно подчеркивал, что в основном от стран-членов зависит, как быстро они проведут реформы, чтобы подняться на следующую ступеньку лестницы. С другой стороны, члены ЕС могут произвольно блокировать этот процесс, как это происходит в случае с Болгарией, которая использует надуманные аргументы, чтобы отказать Северной Македонии в начале давно назревших переговоров о вступлении.

Чтобы подсластить ожидание, в Европе существует ряд соглашений о сотрудничестве, таких как "Восточное партнерство", созданное для инициирования реформ и предоставления экономической помощи за рамками официального процесса вступления в ЕС. Кроме того, кандидаты должны будут урегулировать споры между собой и территориальные конфликты с соседними государствами до присоединения. Это, вероятно, будет очень сложно в случае Украины, но также относится к Сербии и Косово.

Отношения с ЕС у всех стран свои

Быстрее всех вступила в ЕС бывшая ГДР. Она присоединилась к Евросоюзу в 1990 году без официальных переговоров, поскольку стала частью Федеративной Республики Германии, являющейся членом ЕС.

Исландия - единственная страна, отозвавшая свою заявку на вступление. Это произошло в 2015 году.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - единственная страна, которая на данный момент отказалась от членства в ЕС и покинула его в 2020 году.

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