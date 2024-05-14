Чем чреват закон об иноагентах для вступления Грузии в ЕС

Закон об иноагентах в Грузии по техническим и политическим причинам станет явным препятствием на ее пути в ЕС. Какими последствиями он чреват и как изменится диалог Брюсселя с Тбилиси, разбиралась DW.

Парламент Грузиив третьем, окончательном чтении принял спорный законопроект об "иностранных агентах", против которого уже несколько недель массово протестуют граждане страны. Правящая партия "Грузинская мечта" намерена ввести закон незамедлительно: он требует официальной регистрации организаций, финансируемых из-за рубежа на 20 или более процентов. Правительство Грузии утверждает, что закон об иноагентах укрепит государственный суверенитет и уменьшит поляризацию в обществе. Преодолеть ее Тбилиси настоятельно призывали представители Европейского Союза, в который формально стремится вступить Грузия, в декабре 2023 года получившая долгожданный статус страны-кандидата.

Угроза продвижению Грузии в ЕС

Однако последствия введения этого закона в Брюсселе оценивают крайне негативно: там многократно обращались к Тбилиси с призывом отозвать законопроект. "Атакой на независимые СМИ и организации гражданского общества" назвали его глава комитета по иностранным делам Европарламента, председатель делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом и постоянный докладчик Европарламента по Грузии в совместном заявлении в начале мая. "Если этот закон будет принят, он поставит под угрозу продвижение Грузии по пути в Евросоюз", - убеждены они.

Самую свежую резолюцию по Грузии Европарламент принял в конце апреля. Уже тогда депутаты дали понять, что закон об иноагентах "наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу ее перспективы евроинтеграции" и призвали не начинать с ней переговоры о членстве в ЕС, если он будет принят.

В противоречии законопроекта европейским устремлениям страны уверены также в Еврокомиссии и внешнеполитической службе Евросоюза. "Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС, - написали в совместном заявлении верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархеи. - В Грузии активное гражданское общество, вносящее свой вклад в успешное продвижение страны к членству в Евросоюзе. Предлагаемое законодательство сузит возможности гражданского общества и медиаорганизаций свободно действовать, ограничит свободу выражения мнений и несправедливо заклеймит организации, работающие на благо граждан Грузии".

Драка между членами правящей партии "Грузинская мечта" и депутатами от оппозиции во время заседания парламента Фото: Mtavari Channel/AP/picture alliance

После принятия законопроекта в третьем чтении юридическим комитетом грузинского парламента 13 мая Брюссель еще раз призвал Тбилиси "вернуться на европейский путь" и выполнить все обязательства, "которые ее власти взяли на себя добровольно, подав заявку на получение статуса кандидата для своей страны".

Эксперты: Закон противоречит рекомендациям Еврокомиссии

Статус страны-кандидата на вступление в ЕС был предоставлен Грузии с оговоркой, что она осуществит девять шагов, рекомендованных Еврокомиссией. Эксперты подчеркивают, что закон об иноагентах идет вразрез как минимум с двумя этими шагами. "Это пункты номер один и девять: борьба с дезинформацией о Евросоюзе и его ценностях, а также обеспечение свободы СМИ и гражданского общества, - пояснила DW аналитик Центра европейской политики (European Policy Centre, EPC) Яна Маисурадзе. - Таким образом, принятие этого закона препятствует прогрессу Грузии на пути к выполнению критериев, установленных Еврокомиссией". Поэтому данный аспект помешает началу переговоров с Тбилиси о вступлении в ЕС не только с политической, но и с технической точки зрения, подчеркивает она.

Помимо этого закон негативно влияет и на все остальные шаги, особенно те, которые касаются обеспечения прав человека в Грузии, а также усугубляет поляризацию общества, как показывают массовые протесты. Так считает исследовательница из отдела внешней политики Евросоюза Центра исследований европейской политики (Centre for European Policy Studies, CEPS) Тинатин Ахвледиани. "Процесс не ограничивается принятием одного законопроекта, речь идет о российском влиянии на страну. Для Грузии невозможно с одной стороны оставаться под влиянием России, а с другой - стать членом ЕС", - указывает эксперт.

Введет ли Евросоюз санкции?

В свете протестов в Грузии и их жестокого подавления силовиками ведущие депутаты Европарламента высказали Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС свои предложения. В частности, европарламентарии считают нужным ввести индивидуальные санкции в отношении политика и олигарха, почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, а также всех депутатов, которые проголосовали за закон об иноагентах и снятие с него вето президента Грузии Саломе Зурабишвили. Обращение подписали представители четырех фракций: Европарламента: Тийс Ройтен, Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel), Пятрас Ауштрявичюс и Мириам Лексманн.

Принятие закона об иноагентах сопровождалось многочисленными демонстрациями Фото: Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images

К введению подобных санкций Брюссель пока не готов, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 13 мая. "Решение о санкциях принимается государствами-членами Евросоюза, когда они приходят к выводу, что ничто другое не принесет им желаемых результатов. К этому мы еще не пришли", - сказал он, комментируя DW обращение евродепутатов.

Между тем, по словам политолога Тинатин Ахвледиани, "олигархи боятся санкций" и Тбилиси уже готовится к подобным мерам со стороны Запада. Так, в конце апреля в налоговый кодекс Грузии были внесены поправки, предполагающие налоговые льготы при выведении средств с офшорных счетов обратно в страну.

Последствия правонарушений при подавлении мирных протестов

"Все друзья Грузии и ее международные партнеры хотят видеть санкции", - считает Ахвледиани. Она предполагает, что это могли бы быть органичительные меры в рамках международного режима ЕС за нарушения прав человека. "Мы видим, что грузинское правительство делает в отношении мирных демонстрантов, а также чем этот закон чреват для свободных СМИ и гражданского общества - все это нарушения прав человека, так что данный санкционный режим вполне бы подошел".

Пока что Евросоюз осудил жестокое обращение грузинских властей с участниками протестов только на словах. "То, что мы видели в последние несколько дней в Грузии, со стороны властей, особенно полиции, было насилием, и мы решительно осуждаем акты запугивания, угроз и физического нападения на протестующих, активистов гражданского общества, политиков, журналистов и работников СМИ", - заявил Петер Стано. Он призвал Тбилиси расследовать все возможные правонарушения и привлечь виновных к ответственности.

Каким теперь будет диалог Брюсселя с Тбилиси?

Европарламентарии также предложили ЕС приостановить любое взаимодействие на высоком уровне с правительством Грузии, в том числе перераспределение оказываемой ему финансовой поддержки в пользу гражданского общества страны.

Президент Саломе Зурабишвили может наложить вето на закон, но у "Грузинской мечты" хватит голосов, чтобы его преодолеть Фото: DW

Такой подход аналитик Яна Маисурадзе считает радикальным и предлагает Брюсселю усилить диалог с Тбилиси: "Необходимо больше общения, чтобы понять главные причины, по которым этот законопроект был повторно представлен и так поспешно принят. Рекомендации EPC заключаются в том, что в этой ситуации пользу принесут дальнейшие переговоры, а не прекращение диалога и вакуум общения между стратегическими партнерами - ЕС и Грузией". Маисурадзе уверена, что если между ними возникнут дальнейшие трения, это будет выгодно только России.

Тинатин Ахвледиани полагает, что решающими для Грузии станут предстоящие парламентские выборы в октябре, поскольку смена власти позволила бы внести коррективы в законы, препятствующие евроинтеграции страны. "ЕС определенно должен очень тесно взаимодействовать с грузинской общественностью, гражданским обществом и СМИ, увеличить число своих миссий по наблюдению за выборами и способствовать надлежащему проведению выборов, - говорит она. - Если они будут проведены должным образом, то ожидается, что правящей партии не удастся снова победить, поэтому ЕС должен правильно использовать оставшееся время".