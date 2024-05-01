В ЕС осудили насилие в отношении демонстрантов в Грузии

Жозеп Боррель осудил действия грузинских властей, вызвавшие аресты участников митингов против законопроекта об "иноагентах", и призвал Тбилиси обеспечить право на мирные собрания.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 1 мая, решительно осудил насилие властей Грузии в отношении демонстрантов в Тбилиси, критикующих правительство страны в связи с рассмотрением законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". "Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС, и я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания. Применение силы для их подавления неприемлемо", - написал Боррель в соцсети Х.

Более 60 арестов на протестах

В ночь на 1 мая полиция арестовала 63 участника массовых протестов в Тбилиси, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге . В результате "насильственных действий" протестующих ранены шесть сотрудников полиции, уточнил он.

Применение силы к участникам митинга Дарахвелидзе объяснил тем, что "манифестация приняла насильственный характер"."Они физически и словесно нападали на полицейских, бросали в их сторону различные тяжелые предметы, камни, бутылки", - говорится в заявлении грузинского МВД. Протестующие "искусственно заблокировали выходы и заявили, что не позволят депутатам парламента Грузии покинуть здание", уточнили в ведомстве. Подобные действия запрещены законом, добавили в МВД.

Массовые протесты в Грузии продолжаются

Как сообщает корреспондент DW, демонстранты в ночь на 1 мая возвели баррикады на подходах к парламенту. Спецназ периодически задерживал людей, использовал водометы и слезоточивый газ. Протестующие разбегались, но вскоре возвращались. Ночью на проспекте Руставели оставались несколько тысяч человек.

К утру полиция прекратила попытки разогнать демонстрантов и сосредоточилась на охране боковых входов в парламент. Оставшиеся протестующие заняли пространство перед зданием, отгородились от спецназа баррикадами и стали собирать мусор.

Полиция избила представителей СМИ и политика

По данным агентств, полиция атаковала и представителей СМИ. В частности, фотограф агентства AFP был избит резиновой дубинкой несмотря на то, что был четко идентифицирован как представитель прессы.

Кроме того, силовики жестоко избили председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Сейчас политик находится в больнице.

Новая драка в парламенте Грузии

Во время второго чтения проекта закона об "иноагентах" в парламенте Грузии 1 мая произошла очередная массовая потасовка между представителями правящей партии "Грузинская мечта", продвигающей похожую на российскую правовую норму, и противниками этого законопроекта.

Протесты против грузинского закона об "иноагентах"

Оппозиционные силы Грузии в последние дни проводят протесты против спорного законопроекта и требуют от парламента отозвать документ. Вечером 28 апреля на площади Республики в Тбилиси собрались около 20 тысяч человек - члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и поддержавшие их позицию граждане.

На следующий день в грузинской столице прошла провластная акция в поддержку правящей партии "Грузинская мечта" и проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Десятки тысяч противников закона об "иноагентах" продолжают протестовать в центре Тбилиси.