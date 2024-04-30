В Тбилиси полиция разгоняет акцию протеста перцовым газом

Депутаты, поддерживающие принятие закона об "иноагентах", не могли выйти из парламента более часа. Их хотели встретить "коридором позора", пишет Telegram-канал "Paper Kartuli".

В Тбилиси полиция при содействии спецназа начала разгонять очередную многотысячную акцию протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния ", используя водометы и перцовый газ. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщает портал "Грузия Online". Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", не успевшие закончить процедуру рассмотрения законопроекта, более часа не могли выйти из парламента, отмечает издание. Как пишет Telegram-канал "Paper Kartuli", демонстранты хотели встретить "коридором позора" депутатов, поддерживающих скандальный законопроект, являющийся аналогом российского закона об "иностранных агентах".

В свою очередь МВД Грузии призвало не блокировать входы в парламент, а также заявило, что "в целях восстановления правопорядка МВД использовало специальные средства, установленные законом".

Массовые протесты против "российского закона"

Оппозиционные силы Грузии в последние дни проводят акции протеста против принятия парламентом закона об "иноагентах" с требованием его отзыва грузинским парламентом. Вечером 28 апреля на площади Республики в Тбилиси собрались около 20 тысяч человек - члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и поддержавшие их позицию граждане.

На следующий день в грузинской столице прошла провластная акция в поддержку правящей партии "Грузинская мечта", а также проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".

Комиссар ЕС: Закон Грузии об "иноагентах" далек от норм ЕС

Европейский Союз также призвал власти Грузии отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Об этом с трибуны Европарламента во время дебатов 23 апреля заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. "Очевидно, что этот законопроект несовместим с европейскими нормами и ценностями. Если он будет принят, то это поставит под угрозу дальнейший европейский путь Грузии", - указал еврокомиссар.

Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении 17 апреля. Грузинская версия закона об "иностранных агентах" обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве организации, отстаивающей иностранные интересы.