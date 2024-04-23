Комиссар ЕС: Закон Грузии об "иноагентах" далек от норм ЕС

Принятие закона об "иноагентах" в Грузии поставит под угрозу переговоры Тбилиси о присоединении к Евросоюзу, заявил Янез Ленарчич на дебатах в Европарламенте.

Европейский Союз призывает власти Грузии отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Об этом с трибуны Европарламента во время дебатов, прошедших во вторник, 23 апреля, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"Очевидно, что этот законопроект несовместим с европейскими нормами и ценностями. Если он будет принят, то это поставит под угрозу дальнейший европейский путь Грузии", - указал еврокомиссар. Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении 17 апреля.

Комиссар ЕС призвал грузинскую власть объединиться

Как напомнил Ленарчич, в марте 2023 года правящая партия Грузии уже пыталась принять подобный закон, но после массовых протестов отказалась от этого шага, "пообещав своим гражданам, что больше такой закон рассматриваться не будет". В декабре прошлого года Европейский совет предоставил Тбилиси кандидатский статус на членство в ЕС. "Будущее Грузии в ЕС. Наши двери открыты", - подчеркнул еврокомиссар, еще раз призвав руководство Грузии "не уводить страну с ее европейского пути".

Закон об "иноагентах" обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве организации, отстаивающей иностранные интересы. По словам Ленарчича, такой закон ограничит возможности гражданского общества в Грузии свободно работать. Кроме того, новая правовая норма повлияет на поддержку грузинских граждан со стороны ЕС, "так как часть этой поддержки поступает через неправительственные организации", отметил еврокомиссар.

Ленарчич призвал грузинские власти "создать национальный консенсус вокруг цели на вступление в ЕС". Этой цели можно добиться только тогда, когда все ветви власти в Грузии начнут сотрудничать конструктивно друг с другом и с гражданским обществом, подчеркнул еврокомиссар.