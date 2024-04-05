Берлин: Грузия рискует лишиться шанса на членство в ЕС

Правительство Германии с "определенным сожалением" относится к тому факту, что несмотря на недвусмысленно негативную общественную реакцию в самой Грузии, а также за рубежом, правящая партия "Грузинская мечта" намерена повторно внести в парламент спорный законопроект об иностранном влиянии.

Об этом заявила заместительница официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая в пятницу, 5 апреля, на вопрос корреспондента DW об отношении официального Берлина к попытке реанимировать в Грузии принятие закона о "иноагентах".

Закон об "иноагентах" несовместим с европейскими ценностями

Хоффман напомнила, что "грузинское правительство в прошлом году безоговорочно пообещало снять с повестки дня этот законопроект", и добавила: "Мы ведь знаем, что Грузия идет по пути реформ в направлении членства в Европейском Союзе и заявляет тем самым о приверженности европейским ценностям".

В прошлом году десятки тысяч грузин выступали с протестами против принятия закона об "иноагентах" Фото: Zurab Tsertsvadze/dpa/AP/picture alliance

С "сожалением" и "тревогой" приняли к сведению сообщения о планах правящей в Грузии партии все-таки принять закон об "иноагентах" и в МИД ФРГ. "В прошлом году в результате протестов десятков тысяч представителей грузинского гражданского общества против этого законопроекта он был снят с повестки дня, - заявил пресс-секретарь министерства Себастьян Фишер (Sebastian Fischer). - Свобода печати и СМИ… являются основами любой демократии и важными предпосылками для присоединения к ЕС".

И в Грузии, получившей в конце прошлого года статус кандидата на вступление в Евросоюз, а тем самым "исторический шанс" на членство в нем, об этом знают, указал Фишер. Лишится ли Грузия этого шанса, если примет закон об "иноагентах", будет, по его словам, решаться в ходе консультаций с другими странами ЕС.

Визит Ираклия Кобахидзе в Берлин

Эта тема, наряду с другими, скорее всего будет обсуждаться в ходе предстоящего в пятницу, 12 апреля, визита в ФРГ нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. В Берлине запланирована его встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и переговоры с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в рамках рабочего обеда.

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