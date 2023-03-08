Закон Грузии "об иноагентах": как протестовали против него

Парламент Грузии принял в первом чтении спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - противники называют его аналогом закона РФ "об иноагентах". О последовавших за этим протестах в Тбилиси - DW.

Утром в среду, 8 марта, площадь перед зданием парламента Грузии была пуста, и о событиях минувшей ночи, в ходе которой здесь проходили столкновения с полицией противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", напоминало лишь мокрое мраморное покрытие и машины МВД. Но, предполагают аналитики, вероятнее всего, протесты продолжатся. О рассмотрении вызвавшего бурные дискуссии и критику со стороны ЕС законопроекта, о том, что за этим последовало, а также о содержании документа - DW.

С флагом ЕС против водометов

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который его противники называют аналогом российского закона об "иноагентах", был принят грузинским парламентом во вторник, 7 марта, в первом чтении большинством голосов: 76 депутатов проголосовали "за", 13 - "против", четверо воздержались. Комментируя итоги голосования, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находившийся с визитом в Германии, отметил, что теперь будущее Грузии "больше не будет принадлежать агентам чужой страны". По словам премьера, многие грузинские НПО "на средства, полученные из-за рубежа, проводили антиправительственные митинги" и устраивали провокации, не отвечающих национальным интересам".

Акция протеста в Тбилиси возле здания парламента, 7 марта 2023 года Фото: Mikhail Yegikov/TASS/dpa/picture alliance

Акция протеста после голосования не заставила себя долго ждать. Лидеры оппозиции призвали своих сторонников выходить на улицы. На площади перед парламентом собралось несколько тысяч человек с флагами Грузии и ЕС и плакатами "Нет законам России", "У вас никогда не получится диктатура", "Да как вы смеете". Находящаяся с визитом в США президент Грузии Саломе Зурабишвили, стоя на фоне статуи Свободы, обратилась к демонстрантам, заверив, что она на их стороне, и пообещав наложить вето на закон в случае его принятия. "Этот никому не нужный закон, который не взялся из ниоткуда, он продиктован Москвой", - подчеркнула Зурабишвили.

Вскоре начались столкновения демонстрантов с полицией. Спецназ МВД использовал для разгона протестовавших водометы и слезоточивый газ, участники акции в ответ бросали в полицейских "коктейли Молотова". По итогам столкновений информации о серьезно пострадавших нет. Как сообщила пресс-служба МВД Грузии, за мелкое хулиганство и противодействие полиции задержано 66 человек.

Полиция применила против протестовавших водометы и слезоточивый газ Фото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Кто инициировал принятие спорного законопроекта

Напомним, что принятие закоконопроекта "О прозрачности иностранного влияния" инициировало 14 февраля движение "Сила народа", созданное депутатами, покинувшими правящую партию "Грузинская мечта", и вместе с ней располагающее большинством голосов в парламенте. Оппоненты "Силы народа" утверждают, что движение придерживается антизападной позиции, а его представители указывают, что Запад "пытается втянуть Грузию в войну в Украине".

Согласно законопроекту, грузинские медиа и НПО, более чем 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, должны зарегистрироваться в специальном реестре "агентов иностранного влияния", а деятельность их будет контролироваться министерством юстиции. Инициаторы принятия документа настаивают на том, что он основан на "Законе о регистрации иностранных агентов" (FARA), принятом в США еще в 1938 году.

Нед Прайс Фото: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Критики законопроекта, включая Госдепартамент США, видят в нем очевидной сходство с российским законом об "иноагенах". "Утверждения, что этот законопроект основан на американском законе (FARA. - Ред.), являются заведомо ложными. Более того, этот законопроект, по-видимому, основан на аналогичных российском и венгерском законодательствах", - заявил пресс-секретаря Госдепа Нед Прайс.

Поэтому, предупреждают противники документа, последствия его вступления в силу в Грузии будут такими же, как и в России - вплоть до использования его властями в качестве орудия репрессий против их оппонентов. Последние, а также многие СМИ, называют законопроект "О прозрачности иностранного влияния" "российским законом".

Со своей стороны, движение "Сила народа" 27 февраля направила в парламент еще один законопроект - "О регистрации акта об иностранном агенте". Он содержит положение о присвоение статуса "иноагента" не только СМИ и НПО, но и любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за рубежа. В случае отказа от регистрации таких физических лиц предлагается лишать свободы сроком до пяти лет.

Критика со стороны ЕС и оппозиции

Одобреный в первом чтении парламентом Грузии законопроект об "иностранном влиянии" раскритиковал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Этот документ несовместим с ценностями и стандартами ЕС, что противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Евросоюз, сказано в заявлении Борреля от 7 марта.

"Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и СМИ с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы", - считает Боррель. По его словам, окончательное принятие документа "может иметь серьезные последствия" для отношений Грузии и ЕС. Глава европейской дипломатии призвал Тбилиси поддержать приверженность демократии, верховенству закона и правам человека и напомнил о праве людей на мирный протест.

В самой Грузии против принятия документа вступают - помимо оппозиции и президента - представители гражданского общества, профессура и деятели культуры. По их мнению, он окончательно поставит крест на евроинтеграции Грузии и демократическом будущем страны в целом, отдалит Тбилиси от Европы и поставит по одну сторону баррикад с Россией.

Между тем лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе уже объявил, что новый митинг протеста пройдет перед зданием парламента во второй половине дня 8 марта. Вашадзе обвинил спецназ и полицию в применении непропорциональных силовых мер против мирных участников акции протеста, которая прошла в Тбилиси накануне.

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