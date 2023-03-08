Закон Грузии "об иноагентах": как протестовали против него
Ника Мусави
2 ч. назад
Парламент Грузии принял в первом чтении спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - противники называют его аналогом закона РФ "об иноагентах". О последовавших за этим протестах в Тбилиси - DW.
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Утром в среду, 8 марта, площадь перед зданием парламента Грузии была пуста, и о событиях минувшей ночи, в ходе которой здесь проходили столкновения с полицией противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", напоминало лишь мокрое мраморное покрытие и машины МВД. Но, предполагают аналитики, вероятнее всего, протесты продолжатся. О рассмотрении вызвавшего бурные дискуссии и критику со стороны ЕС законопроекта, о том, что за этим последовало, а также о содержании документа - DW.
С флагом ЕС против водометов
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который его противники называют аналогом российского закона об "иноагентах", был принят грузинским парламентом во вторник, 7 марта, в первом чтении большинством голосов: 76 депутатов проголосовали "за", 13 - "против", четверо воздержались. Комментируя итоги голосования, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находившийся с визитом в Германии, отметил, что теперь будущее Грузии "больше не будет принадлежать агентам чужой страны". По словам премьера, многие грузинские НПО "на средства, полученные из-за рубежа, проводили антиправительственные митинги" и устраивали провокации, не отвечающих национальным интересам".
Акция протеста после голосования не заставила себя долго ждать. Лидеры оппозиции призвали своих сторонников выходить на улицы. На площади перед парламентом собралось несколько тысяч человек с флагами Грузии и ЕС и плакатами "Нет законам России", "У вас никогда не получится диктатура", "Да как вы смеете". Находящаяся с визитом в США президент Грузии Саломе Зурабишвили, стоя на фоне статуи Свободы, обратилась к демонстрантам, заверив, что она на их стороне, и пообещав наложить вето на закон в случае его принятия. "Этот никому не нужный закон, который не взялся из ниоткуда, он продиктован Москвой", - подчеркнула Зурабишвили.
Вскоре начались столкновения демонстрантов с полицией. Спецназ МВД использовал для разгона протестовавших водометы и слезоточивый газ, участники акции в ответ бросали в полицейских "коктейли Молотова". По итогам столкновений информации о серьезно пострадавших нет. Как сообщила пресс-служба МВД Грузии, за мелкое хулиганство и противодействие полиции задержано 66 человек.
Кто инициировал принятие спорного законопроекта
Напомним, чтопринятие закоконопроекта "О прозрачности иностранного влияния" инициировало 14 февраля движение "Сила народа", созданное депутатами, покинувшими правящую партию "Грузинская мечта", и вместе с ней располагающее большинством голосов в парламенте. Оппоненты "Силы народа" утверждают, что движение придерживается антизападной позиции, а его представители указывают, что Запад "пытается втянуть Грузию в войну в Украине".
Согласно законопроекту, грузинские медиа и НПО, более чем 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, должны зарегистрироваться в специальном реестре "агентов иностранного влияния", а деятельность их будет контролироваться министерством юстиции. Инициаторы принятия документа настаивают на том, что он основан на "Законе о регистрации иностранных агентов" (FARA), принятом в США еще в 1938 году.
Критики законопроекта, включая Госдепартамент США, видят в нем очевидной сходство с российским законом об "иноагенах". "Утверждения, что этот законопроект основан на американском законе (FARA. - Ред.), являются заведомо ложными. Более того, этот законопроект, по-видимому, основан на аналогичных российском и венгерском законодательствах", - заявил пресс-секретаря Госдепа Нед Прайс.
Поэтому, предупреждают противники документа, последствия его вступления в силу в Грузии будут такими же, как и в России - вплоть до использования его властями в качестве орудия репрессий против их оппонентов. Последние, а также многие СМИ, называют законопроект "О прозрачности иностранного влияния" "российским законом".
Со своей стороны, движение "Сила народа" 27 февраля направила в парламент еще один законопроект - "О регистрации акта об иностранном агенте". Он содержит положение о присвоение статуса "иноагента" не только СМИ и НПО, но и любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за рубежа. В случае отказа от регистрации таких физических лиц предлагается лишать свободы сроком до пяти лет.
Критика со стороны ЕС и оппозиции
Одобреный в первом чтении парламентом Грузии законопроект об "иностранном влиянии" раскритиковал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Этот документ несовместим с ценностями и стандартами ЕС, что противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Евросоюз, сказано в заявлении Борреля от 7 марта.
"Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и СМИ с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы", - считает Боррель. По его словам, окончательное принятие документа "может иметь серьезные последствия" для отношений Грузии и ЕС. Глава европейской дипломатии призвал Тбилиси поддержать приверженность демократии, верховенству закона и правам человека и напомнил о праве людей на мирный протест.
В самой Грузии против принятия документа вступают - помимо оппозиции и президента - представители гражданского общества, профессура и деятели культуры. По их мнению, он окончательно поставит крест на евроинтеграции Грузии и демократическом будущем страны в целом, отдалит Тбилиси от Европы и поставит по одну сторону баррикад с Россией.
Между тем лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе уже объявил, что новый митинг протеста пройдет перед зданием парламента во второй половине дня 8 марта. Вашадзе обвинил спецназ и полицию в применении непропорциональных силовых мер против мирных участников акции протеста, которая прошла в Тбилиси накануне.