Чрезвычайная ситуация на границе России и Грузии

ПолитикаРоссияЧрезвычайная ситуация на границе России и Грузии To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаРоссияВиктория Терентьева4 ч. назад4 ч. назадЧто сейчас происходит на границе России и Грузии, и как россияне спасаются от мобилизации? Репортаж DW с контрольно-пропускного пункта "Казбеги" - "Верхний Ларс". https://www.dw.com/ru/rossiane-begut-ot-mobilizacii-reportaz-dw-s-granicy-rf-s-gruziej-27092022/video-63258847Реклама