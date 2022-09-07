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Чрезвычайная ситуация на границе России и Грузии

Виктория Терентьева
4 ч. назад

Что сейчас происходит на границе России и Грузии, и как россияне спасаются от мобилизации? Репортаж DW с контрольно-пропускного пункта "Казбеги" - "Верхний Ларс".

https://www.dw.com/ru/rossiane-begut-ot-mobilizacii-reportaz-dw-s-granicy-rf-s-gruziej-27092022/video-63258847
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