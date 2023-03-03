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Акция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси (фото из архива)Фото: Aleksander Burakov/DW
ПолитикаГрузия

В Тбилиси стычки из-за законопроектов об "иноагентах"

Олег Соколенко
2 ч. назад

Комитеты парламента Грузии одобрили спорные законопроекты об "иноагентах". Оппозиция устроила перед зданием парламента акцию протеста, участники которой вступили в стычки с полицией. Несколько человек задержано.

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Комитеты парламента Грузии по внешним связям и по обороне и безопасности одобрили в четверг, 2 марта, в первом чтении два законопроекта об "иноагентах" -  "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Оппозиционные политики и общественные активисты в этот же день устроили перед зданием парламента акцию протеста, на которую собрались несколько сотен человек. Несколько участников акции задержаны, передает "Грузия Online".

Издание сообщает, что служба безопасности парламента не пропустила на слушания по законопроекту журналистов и представителей общественных организаций. Нескольких оппозиционных политиков насильно вывели из зала заседания. В ответ участники акции как снаружи, так и внутри здания скандировали "Позор! Предатель! Нет российскому закону!" в адрес каждого парламентария, поддерживающего законопроекты.

Сообщается также, что некоторые из протестующих вступили в стычки с охраной парламента и сотрудниками полиции. Задержания начались, когда участники акции попытались построить "коридор позора" для авторов законопроектов. После этого демонстранты не давали отъехать от здания парламента автомобилю патрульной полиции, в котором находился один из задержанных.

Законопроекты об "иноагентах" вызвали обеспокоенность ЕС

Спорные законопроекты внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа". Оно появилось в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину и обозначило одной из своих целей противостояние "пропаганде либеральной идеологии" и "желанию Запада втянуть Грузию в войну". Законопроекты поддержала правящая партия "Грузинская мечта", которая вместе с "Силой народа" занимает в парламенте абсолютное большинство мест.

Авторы законопроектов предлагают включать в реестр "иностранных агентов" НПО и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов). Отказ от регистрации в реестре "иноагентов" может привести к штрафу в размере до 25 000 лари (8800 евро). Юридическое или физическое лицо, внесенное в список "иноагентов", обязано будет предоставлять ежегодные декларации. Также лицу, попавшему в данный реестр, будет запрещено получать информацию от госслужащих.

Оппозиционные политики, многие журналисты и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. Они считают нововведения калькой с российских репрессивных законов об "иноагентах", которые принимаются с целью дискриминировать неугодные властям НПО и СМИ и ограничить их работу. Евросоюз выразил озабоченность, указав, что спорные законопроекты противоречат ценностям демократии.

Смотрите также:

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