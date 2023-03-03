В Тбилиси стычки из-за законопроектов об "иноагентах"

Комитеты парламента Грузии одобрили спорные законопроекты об "иноагентах". Оппозиция устроила перед зданием парламента акцию протеста, участники которой вступили в стычки с полицией. Несколько человек задержано.

Комитеты парламента Грузии по внешним связям и по обороне и безопасности одобрили в четверг, 2 марта, в первом чтении два законопроекта об "иноагентах" - "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Оппозиционные политики и общественные активисты в этот же день устроили перед зданием парламента акцию протеста, на которую собрались несколько сотен человек. Несколько участников акции задержаны, передает "Грузия Online" .

Издание сообщает, что служба безопасности парламента не пропустила на слушания по законопроекту журналистов и представителей общественных организаций. Нескольких оппозиционных политиков насильно вывели из зала заседания. В ответ участники акции как снаружи, так и внутри здания скандировали "Позор! Предатель! Нет российскому закону!" в адрес каждого парламентария, поддерживающего законопроекты.

Сообщается также, что некоторые из протестующих вступили в стычки с охраной парламента и сотрудниками полиции. Задержания начались, когда участники акции попытались построить "коридор позора" для авторов законопроектов. После этого демонстранты не давали отъехать от здания парламента автомобилю патрульной полиции, в котором находился один из задержанных.

Законопроекты об "иноагентах" вызвали обеспокоенность ЕС

Спорные законопроекты внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа". Оно появилось в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину и обозначило одной из своих целей противостояние "пропаганде либеральной идеологии" и "желанию Запада втянуть Грузию в войну". Законопроекты поддержала правящая партия "Грузинская мечта", которая вместе с "Силой народа" занимает в парламенте абсолютное большинство мест.

Авторы законопроектов предлагают включать в реестр "иностранных агентов" НПО и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов). Отказ от регистрации в реестре "иноагентов" может привести к штрафу в размере до 25 000 лари (8800 евро). Юридическое или физическое лицо, внесенное в список "иноагентов", обязано будет предоставлять ежегодные декларации. Также лицу, попавшему в данный реестр, будет запрещено получать информацию от госслужащих.

Оппозиционные политики, многие журналисты и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. Они считают нововведения калькой с российских репрессивных законов об "иноагентах", которые принимаются с целью дискриминировать неугодные властям НПО и СМИ и ограничить их работу. Евросоюз выразил озабоченность, указав, что спорные законопроекты противоречат ценностям демократии.

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