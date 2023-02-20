В Грузии могут появиться свои "иноагенты": в чем причина?

В грузинский парламент внесен законопроект "об иностранном влиянии". О его сути, инициаторах принятия и возможных последствиях, в случае одобрения, для евроинтеграции Тбилиси - у DW.
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Общественное движение "Сила народа" внесло в грузинский парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция уверена, что за этой инициативой стоит правящая партия "Грузинская Мечта", которая таким образом хочет перенять российскую практику борьбы с "иноагентами" и усложнить работу неправительственных организаций и оппозиционных СМИ.
Власти в ответ утверждают, что аналогичный закон давно существует в США. О содержании законопроекта, реакции на него политиков и экспертов, а также о возможных последствиях принятия документа на евроинтеграцию Тбилиси - DW.
В чем суть законопроекта
Парламентское общественное движение "Сила народа", известное антизападной позицией, внесла законопроект в парламент Грузии на прошлой неделе. Согласно документу, в реестр "иностранных агентов" предлагается включать НПО и СМИ, которые получают 20% финансирования из иностранного государства. Однако на рекламные контракты эта норма не распространяется.
Отказ от регистрации в реестре "иноагентов", согласно законопроекту, влечет штраф в размере до 25 000 лари (8800 евро в пересчете). Юридическое или физическое лицо, внесенное в список "иноагентов", обязано будет предоставлять ежегодные декларации. Также лицу, попавшему в данный реестр, будет запрещено получать какую-либо информацию от госслужащих.
Кто подготовил и внес в парламент законопроект
Движение "Сила народа", основанное бывшими депутатами от правящей партии, появилось на политической сцене страны вскоре после российского вторжения в Украину. Риторика движения основывается на тезисе о "желании Запада втянуть Грузию в войну", а также на противостоянии "пропаганде либеральной идеологии", которая, как подчеркивают лидеры "Силы народа", ведет к "полному опустошение общества от национальных и христианских ценностей".
Ряд эксперты предполагают, что "Сила народа" - это проект грузинских властей. Правящая партия отрицает любую причастность к его созданию, но ее представители не скрывают близости политических взглядов с новым движением.
"В вопросах ценностей между нами нет существенных различий. Это и дает нам возможность, несмотря на разделение, оставаться вместе", - пояснил журналистам председатель "Грузинской Мечты" Ираклий Кобахидзе.
Эксперты о документе и перспективах его принятия
Правящая партия, которая вместе с "Силой народа" имеет в парламенте абсолютное большинство, осторожно поддержала законопроект, отметив, что финансовая прозрачность пойдет на пользу грузинскому обществу.
Между тем медиаюрист Натия Капанадзе в разговоре с DW объяснила, что в Грузии уже действуют административные органы, которые могут предоставить информацию о финансовых операциях: "У налоговой службы есть открытая для общественности информация по финансированию любой организации, а у комиссии по коммуникациям есть данные по финансированию того или иного СМИ. Этот законопроект не предлагает никаких новых инструментов для повышения финансовой прозрачности. Истинная цель инициативы - нанести репутационный урон СМИ и неправительственным организациям".
При этом наблюдатели сомневаются, что законопроект в итоге будет принят парламентом. "Если на самом деле за ним стоит "Грузинская мечта", то можно предположить, что правящая партия так отбивается от критики Евросоюза. В частности, прозвучавшей в резолюции Европарламента, где содержался призыв освободить Михаила Саакашвили и подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили, которого называют теневым правителем Грузии. Правящая партия так огрызается, дразнит и троллит (Брюссель. - Ред.)", - считает руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
Реакция Запада
Отвечая на критику оппонентов, авторы законопроекта напоминают, что подобный нормативный акт существует не только в России, но и в США. Они также отрицают любую схожесть грузинского законопроекта с российским "законом об иноагентах", который резко критикуют правозащитники, называя репрессивным.
Реакция западных партнеров Тбилиси не заставила себя ждать. Вскоре после регистрации документа в грузинском парламенте докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла призвали депутатов отклонить законопроект. В Вашингтоне выступили с похожим призывом.
"Заявления о том, что этот законопроект основан на американском Акте о регистрации иностранных агентов (FARA), являются заведомо ложными. Фактически он основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве", - сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. И добавил, что такой законопроект может подорвать евроинтеграцию Грузии.
Евроинтеграция Грузии под угрозой?
Подобными опасениями поделился с DW и Торнике Шарашенидзе, который считает, что свобода прессы и евроинтеграция Тбилиси неразрывно связаны друг с другом. По мнению эксперта, арест Ники Гварамия, главного редактора оппозиционного телеканала "Мтавари Архи", мог быть одной из причин того, почему Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС летом 2022 года.
Более того, грузинская оппозиция полагает, что арест Гварамия был политически мотивирован и представлял собой акт саботажа, поскольку обвинение оппозиционному медиаменеджеру были предъявлены незадолго до объявления решения Еврокомиссии.
Комментируя новый законопроект Институту политики Грузии, доктор Парижского института политических наук и бывший министр по евроатлантической интеграции Торнике Гордадзе сделал вывод: "Грузинское правительство считает, что Запад геополитически слаб, и поэтому его можно шантажировать. Вне зависимости от того, будет этот законопроект принят или нет, само обсуждение говорит о том, что для "Грузинской мечты" евроатлантическая интеграция менее важна, чем сохранение власти".