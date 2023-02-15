  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Михаил Саакашвили
Михаил СаакашвилиФото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS
ПолитикаГрузия

Европарламент призвал Тбилиси освободить Саакашвили

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Евродепутаты требуют по гуманитарным соображением отпустить на лечение тяжелобольного экс-президента Грузии. Они напомнили, что Тбилиси несет ответственность за его здоровье.

https://p.dw.com/p/4NXW4

Европарламент в среду, 15 февраля, выпустил резолюцию с требованием к грузинским властям "по гуманитарным соображениям и для уменьшения политической поляризации" освободить экс-президента Михаила Саакашвили и "позволить ему пройти надлежащее лечение за границей".

Евродепутаты напомнили властям Грузии, что "они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия бывшего президента, предоставление ему надлежащего медицинского лечения и уважение его основных прав и личного достоинства".

Резолюция стала следствием дискуссии о положении Саакашвили, которая прошла в Европарламенте еще 2 февраля. "Ему нельзя позволить умереть в тюрьме. Грузинские власти несут полную ответственность за состояние Саакашвили, а если с ним что-то случится, отвечать за это будут они", - предупредила тогда представительница Словакии Мириам Лексманн, добавив, что "позорное" поведение правительства Грузии резко противоречит его европейским устремлениям.

Михаил Саакашвили был задержан осенью 2021 года, когда он нелегально пересек границу и вернулся в Грузию. В заключении его состояние здоровья ухудшилось. Украина неоднократно требовала отпустить экс-президента в Киев, поскольку он имеет и украинское гражданство.

Смотрите также:

Голодный обморок у экс-президента Саакашвили

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Саакашвили об угрозах и блефе Путина, миротворце Зеленском, герое Навальном и о возвращении в Грузию

Саакашвили об угрозах и блефе Путина, миротворце Зеленском, герое Навальном и о возвращении в Грузию

По мнению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Россия и Путин не отказались от планов совершения военной провокации против Украины. Он уверен, что ситуация больше напоминает Грузию 2008 года, чем Украину 2014-го.
Политика3 мая 2021 г.42:16 мин.
external

Как арест Саакашвили повлиял на результат выборов в Грузии (04.10.2021)

Как арест Саакашвили повлиял на результат выборов в Грузии (04.10.2021)

После своего возвращения в Грузию и ареста Михаил Саакашвили находится в тюрьме в Рустави. Его освобождения добивается и украинский президент Владимир Зеленский.
Политика4 октября 2021 г.01:59 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Йенс Столтенберг

Столтенберг: Украина станет членом НАТО

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди стоят в аэропорту Внуково перед табло с информацией о прилете и вылете самолетов

Gallup International: 36% жителей Земли готовы эмигрировать

Gallup International: 36% жителей Земли готовы эмигрировать

Миграция18 ч. назад
В зоне землетрясения в турецкой провинции Хатай

Мародеры и самосуд: новые беды в зоне землетрясения в Турции

Мародеры и самосуд: новые беды в зоне землетрясения в Турции

Общество2 ч. назад
Зарядка электромобиля

Европа ставит на электромобили. Прощание с ДВС дается трудно

Европа ставит на электромобили. Прощание с ДВС дается трудно

Экономика и бизнес4 ч. назад
Людмила Путина (фото из архива)

Испанские СМИ: экс-супруга Путина продает квартиры в Испании

Испанские СМИ: экс-супруга Путина продает квартиры в Испании

Политика6 ч. назад
Указатель, куда идти украинским беженцам, на вокзале в Кельне

Беженцы в Германии: муниципалитеты взывают о помощи

Беженцы в Германии: муниципалитеты взывают о помощи

Миграция17 ч. назад
Олаф Шольц рядом с танком

356-й день войны: ФРГ торопит с поставками танков Leopard

356-й день войны: ФРГ торопит с поставками танков Leopard

Конфликты23 ч. назад
На главную страницу