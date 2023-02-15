Европарламент призвал Тбилиси освободить Саакашвили

Евродепутаты требуют по гуманитарным соображением отпустить на лечение тяжелобольного экс-президента Грузии. Они напомнили, что Тбилиси несет ответственность за его здоровье.

Европарламент в среду, 15 февраля, выпустил резолюцию с требованием к грузинским властям "по гуманитарным соображениям и для уменьшения политической поляризации" освободить экс-президента Михаила Саакашвили и "позволить ему пройти надлежащее лечение за границей".

Евродепутаты напомнили властям Грузии, что "они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия бывшего президента, предоставление ему надлежащего медицинского лечения и уважение его основных прав и личного достоинства".

Резолюция стала следствием дискуссии о положении Саакашвили, которая прошла в Европарламенте еще 2 февраля. "Ему нельзя позволить умереть в тюрьме. Грузинские власти несут полную ответственность за состояние Саакашвили, а если с ним что-то случится, отвечать за это будут они", - предупредила тогда представительница Словакии Мириам Лексманн, добавив, что "позорное" поведение правительства Грузии резко противоречит его европейским устремлениям.

Михаил Саакашвили был задержан осенью 2021 года, когда он нелегально пересек границу и вернулся в Грузию. В заключении его состояние здоровья ухудшилось. Украина неоднократно требовала отпустить экс-президента в Киев, поскольку он имеет и украинское гражданство.

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