ЕС призвал Грузию разрешить Саакашвили лечиться за границей

В Брюсселе обсудили здоровье экс-президента Грузии Саакашвили. Евродепутаты, Совет ЕС и Еврокомиссия призвали Тбилиси отпустить его на лечение за границу: "Он умирает в тюрьме, и это влияет на будущее Грузии".

В Европарламенте в четверг, 2 февраля, прошла дискуссия о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Все выступавшие евродепутаты, представители Еврокомиссии и Совета ЕС сошлись во мнении, что грузинские власти должны дать Саакашвили возможность срочно пройти курс лечение в клинике за рубежом.

"Позиция ЕС такова: власти Грузии обязаны действовать, если здоровье Саакашвили в критическом состоянии, - заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан. - Все заинтересованы в том, чтобы Тбилиси рассмотрел возможность привлечения медицинского опыта независимой международной организации с неоспоримой репутацией". Он подчеркнул, что Евросоюз готов предоставить для этого всю необходимую помощь.

Жизнь Саакашвили в опасности, уверены евродепутаты. "Ему нельзя позволить умереть в тюрьме. Грузинские власти несут полную ответственность за состояние Саакашвили, а если с ним что-то случится, отвечать за это будут они", - предупредила представительница Словакии Мириам Лексманн, добавив, что "позорное" поведение правительства Грузии резко противоречит его европейским устремлениям.

Евродепутат: "Проблема создана искусственно"

Испанский депутат Начо Санчес Амор полагает, что ситуация c Саакашвили была спровоцирована намеренно и призывает официальный Тбилиси приостановить его заключение и позволить политику лечиться. "Это будет способствовать нормализации и разрядке политической ситуации в стране, а также возврату Грузии на путь в Евросоюз", - сказал он.

Акция "Свободу Саакашвили" в Тбилиси, 29 декабря 2022 года Фото: Alexander Burakov/DW

Дело Саакашвили отражает недоверие к судебной системе, поляризацию (в политическом классе Грузии. - Ред.) и дезинформацию - все те проблемы и необходимые реформы в Грузии, о которых постоянно идет речь в ЕС, подчеркнула евродепутат из Чехии Маркета Грегорова. "Нам не все равно, потому что это очень политизированное дело, и человек умирает в тюрьме, - указала она, обратившись к грузинским властям. - Вы теряете очки, потому что мы здесь вынуждены вести дебаты о политзаключенном в Грузии, а не, скажем, о ее статусе кандидата на вступление в ЕС".

Михаил Саакашвили умирает в тюрьме, "и это сильно влияет на будущее Грузии", подвела итог дебатов европарламентарий из Польши Анна Фотыга.

"Непредсказуемые риски" для Грузии

Евросоюз продолжит прилагать все возможные дипломатические усилия, чтобы избежать "любого драматического исхода, который будет чреват непредсказуемыми рисками", пообещал еврокомиссар Хан.

О том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из больницы "Вивамеди" в реанимацию в критическом состоянии, сообщила 31 января депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которую связывают с Саакашвили близкие отношения. Информацию о переводе подтвердил адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе. Между тем в клинике "Вивамеди" утверждают, что политик по-прежнему находится там.

Грузия не стала кандидатом на членство в ЕС

23 июня страны-члены Евросоюза признали Украину и Молдову, но не Грузию, кандидатами на вступление в ЕС. В отношении Тбилиси глава Совета ЕС Шарль Мишель в тот день высказался так: "Мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты (условия, предложенные Еврокомиссией. - Ред.) будут реализованы". Грузии был предоставлен статус "европейской перспективы". Еврокомиссия выдвинула ей список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции.

Соглашение об ассоциации ЕС и Грузии действует с июня 2014 года. Брюссель каждый год представляет доклады о его выполнении. В августе 2022 года он указал Тбилиси на необходимость продолжения реформ и недостатки в правовой сфере. "Мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, госуправления и прав человека", - заявил тогда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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