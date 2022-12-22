Девушка Михаила Саакашвили утверждает, что его отравили

Экс-президент Грузии, которого сейчас судят на родине, был отравлен. Это утверждает депутат Рады Елизавета Ясько, состоящая с ним в отношениях. Защита добивается переноса процесса и отправки Саакашвили на лечение.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по делу которого сейчас идет судебный процесс на его родине, был отравлен. Об этом заявила в интервью DW в четверг, 22 декабря, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, состоящая с Саакашвили в близких отношениях.

"У нас есть доказательства, что его отравили, но у нас нет доказательств, когда и где. Мы знаем, что многое скрывается, и получить какие-либо данные, кадры или информацию в нынешних обстоятельствах практически нереально. Тем не менее, та экспертиза, которая была сделана с участием независимых зарубежных экспертов, показала серьезные результаты", - сказала Ясько.

Состояние здоровья Саакашвили она назвала "страшным". По ее словам, у экс-президента "множество диагнозов, связанных с проблемами неврологической, гастроэнтерологической систем (...) также установлена деменция".

Защита добивается отправки политика на лечение

Елизавета Ясько сообщила, что защита Саакашвили уже две недели, имея на руках результаты медицинской экспертизы, добивается переноса рассмотрения дела и отправки экс-президента за границу на лечение. "Но суд по этому вопросу откладывался уже несколько раз. А когда Саакашвили высказывал желание либо лично присутствовать, либо подключиться с помощью технических средств связи, ему было отказано. Это говорит о том, что нет желания, чтобы общество и мир узнали, как сейчас выглядит и как говорит Михаил Саакашвили", - считает Ясько.

Между тем 22 декабря Саакашвили смог подключиться по видеосвязи к первому после долгого перерыва судебному заседанию по его делу. Экс-президент отказался говорить перед судом по-грузински, сказав, что он гражданин Украины и хочет участвовать в процессе, используя государственный язык своей страны. Судья Георгий Аревадзе в ответ заметил, что не владеет украинским и что "будет лучше, если бывший президент выступит по-грузински, которым владеет в совершенстве".

В ходе этого заседания защита Саакашвили намерена вновь поднять вопрос об отправке политика на лечение за границу, подчеркнула Ясько.

Саакашвили под арестом уже больше года

В ночь с 28 на 29 сентября 2021 года Михаил Саакашвили, по данным следствия, тайно прибыл в грузинский порт Поти на пароме "Вильнюс", спрятавшись в грузовике. Экс-президент разместил в соцсети Facebook видео с призывом к гражданам голосовать на выборах 2 октября против правящей партии "Грузинская мечта". В следующем своем видео Саакашвили призвал граждан устраивать протесты, предрекая фальсификации. Полиция и спецслужбы смогли установить местонахождение политика лишь 1 октября. Он был задержан в Тбилиси в квартире водителя трейлера, на котором приехал, и взят под стражу.

Против Саакашвили возбуждены сразу несколько уголовных дел. 4 октября прошлого года он, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму 21 февраля политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней. 12 мая Михаил Саакашвили в связи с ухудшением здоровья был переведен из тюрьмы в частную клинику в пригороде Тбилиси, где его содержат в отдельной палате под стражей. В Тбилиси состоялись несколько акций протеста с требованием его освобождения.

С момента перевода Саакашвили в клинику заседания судов по его делам не проводили до 22 декабря.

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