В Тбилиси 300 активистов объявили голодовку, требуя освободить Михаила Саакашвили

В среду, 22 декабря сторонники Михаила Саакашвили установили более десятка палаток в Тбилиси рядом с офисом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" на Кахетинском шоссе. О массовой голодовке было объявлено на митинге еще накануне вечером. Первую ночь здесь провели полторы сотни протестующих, днем к ним присоединилось еще столько же. Не исключено, что к голодовке присоединятся и активисты в других городах Грузии.

Не только Саакашвили

В самой большой палатке, рассчитанной примерно на пятьдесят человек, собрались голодать самые разные люди - от беженцев из Абхазии до учителей и даже священнослужителя. Преподаватель одного из тбилисских университетов Георгий Мумладзе вел удаленно занятия прямо с места голодовки. Для DW он коротко сформулировал суть проблемы: "При олигархе Бидзине Иванишвили Грузия стала все больше напоминать СССР, появилось большое количество политузников".

Георгий Мумладзе

Его соратники отмечают, что дело даже не в Михаиле Саакашвили, освобождения которого добивается грузинская оппозиция, а в общей ситуации, которая, по их мнению, катастрофически ухудшается. Они привели несколько примеров.

Так, три дня назад в Берлине по запросу Тбилиси был задержан экс-начальник Генштаба Грузии Георгий Каландадзе, который, как и Саакашвили, с 2014 года проживал в Украине. Ничем пока так и не закончилось рассмотрение уголовного дела по обвинению в отмывании денег лидерами партии "Лело для Грузии" Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По этому же делу проходит еще и отец основателя оппозиционного телеканала "Пирвели".

То есть, политическому преследованию подвергаются все, кто неугоден нынешней партии власти, уверены протестующие. По выражению одного из них, "не нужно думать, что здесь бессмысленно бунтуют фанаты Миши".

Акакий Берианидзе

Суд над Саакашвили

Протестующие готовы идти до конца, требуя освобождения Михаила Саакашвили, на которого они возлагают свои надежды. Один из них Акакий Берианидзе даже сравнил ситуацию с Ирландской голодовкой 1981 года, когда дело дошло до гибели шестерых ее участников: "Мы здесь собрались, чтобы мир обратил внимание на ситуацию в Грузии, и если нужно, то готовы умереть".

На этом фоне в этот же день в Тбилисском городском суде прошло очередное заседание по обвинению Михаила Саакашвили в незаконном переходе государственной границы Грузии. Сам политик предсказуемо в суде не появился, сославшись на неудовлетворительное самочувствие. Сторона обвинения выступила со вступительным словом, а адвокаты подали несколько ходатайств. Среди них, как анонсировал утром защитник Бека Басилая - приобщить к делу материалы центра "Эмпатия".

Внутри одной из палаток сторонников Саакашвили, 22 декабря 2021 года

Ранее, 6 декабря, Центр реабилитации жертв пыток и насилия "Эмпатия" распространил заявление, в котором говорится о назначении Михаилу Саакашвили еще в тюрьме Рустави психотропного препарата, который ему не следовало принимать. Это выяснилось после того, как специалисты смогли ознакомиться с медицинскими картами экс-президента. Речь идет о нейролептике "Кетилепт". По мнению врачей, это лекарство ухудшило психологический и неврологический статус Саакашвили.

Расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили было начато 1 октября, когда он вернулся из Украины в Грузию накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников. Сперва Саакашвили был помещен в тюрьму для бывших чиновников в городе Рустави, но после объявления голодовки и ухудшения здоровья был переведен в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани. Однако под давлением общественности его было решено перевезти в военный госпиталь в Гори, условием чего было прекращение голодовки.

В рамках дела о незаконном пересечении политиком границы обвинения предъявлены еще четырем лицам, и оно выделено в отдельное производство. Следующее заседание назначено на 13 января.

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