В день рождения Саакашвили оппозиция провела акцию протеста

Крупнейшая грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) 21 декабря, в день рождения своего основателя Михаила Саакашвили провела масштабную акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси с требованием его освобождения из заключения.
Сбор участников акции был анонсирован на шесть часов вечера. К этому моменту было принято принципиальное решение установить сцену для выступлений прямо напротив здания парламента Грузии, возле которого установлена главная новогодняя елка страны. Таким образом, праздничные мероприятия приобрели политический оттенок.
Тревожный день рождения
К назначенному времени возле елки собралось около тысячи человек, и они сразу же перекрыли движение на главной улице столицы. Затем с двух сторон проспекта Руставели, украшенного огромным количеством праздничной иллюминации, навстречу друг другу двинулись две колонны примерно по полторы-две тысячи протестующих. И лишь через час начался митинг.
Несмотря на день рождения Михаила Саакашвили, все выступления были тревожными и безрадостными. Ораторы заявляли, что с экс-президентом нынешние власти обращаются совершенно недостойным образом и подчеркивали, что считают его пленником Владимира Путина. Кроме имени российского президента в негативном контексте периодически упоминался и грузинский олигарх, основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
В финале акции выступил лидер ЕНД Никанор Мелия, обещавший накануне озвучить дальнейшие планы оппозиции. Прямо с митинга, заявил он, честь активистов партии отправится к офису ЕНД, где начнут массовую голодовку протеста. Он призвал всех желающих присоединиться к этой акции ненасильственного протеста и предложил проводить ее также рядом с офисом партии, расположенном на Кахетинском шоссе по дороге в аэропорт на выезде из Тбилиси. Для этого, по его словам, "будет подготовлено все необходимое".
Голодовка на окраине
Лидер ЕНД отметил, что место подальше от центра выбрано специально, чтобы не мешать детям отмечать новогодние праздники. Он заявил также, что голодовка не помешает процессу национального примирения, который намерена запустить нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили - такое обещание она дала на Саммите демократии в США, выступая перед американским президентом Джо Байденом.
21 декабря Михаилу Саакашвили исполнилось 54 года. Свой день рождения он встретил в военном госпитале города Гори, где проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки, которую объявил в знак протеста против своего ареста.
Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников. Однако практически сразу же он был задержан, так как был заочно приговорен к шести годам лишения свободы за злоупотребление властью. Кроме того, экс-президент Грузии обвиняется на родине еще по трем уголовным делам.
Сперва Саакашвили был помещен в тюрьму для бывших чиновников в городе Рустави, но после объявления голодовки и ухудшения здоровья был переведен в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани. Однако под давлением общественности его было решено перевезти в военный госпиталь в Гори, условием чего было прекращение голодовки.
Оппозиция обещала не проводить акций протеста возле медицинских учреждений, поэтому поздравить политика утром пришло лишь несколько десятков человек. Из окна своей палаты Михаил Саакашвили обратился к сторонникам с призывом не останавливаться и не бояться репрессий. Позже он опубликовал в Facebook и обращение к тем, кто готовился выйти на акцию протеста в центре Тбилиси. Свое возвращение в страну он объяснил тем, что Грузия остановилась в развитии и пообещал остаться с соратниками до победы. "Лично для меня выбор сегодня очевиден - смерть или свобода", - написал Михаил Саакашвили.
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