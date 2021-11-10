Как оппозиция в Грузии протестует против нового суда над Саакашвили

Экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетнее тюремное заключение и продолжающего голодовку протеста, по-прежнему не перевели из тюремной больницы Глдани в гражданскую многопрофильную клинику, на чем настаивают его соратники, адвокаты, общественный защитник и врачи.

Слушания нового уголовного дела, по которому Саакашвили проходит в качестве обвиняемого (так называемого "дела о пиджаках" или "дела о ботоксе"), в понедельник, 15 ноября, снова состоялись без присутствия обвиняемого, что не стало ни для кого неожиданностью. В ответ оппозиция провела свой марш по центру Тбилиси, перекрыв две главные транспортные артерии грузинской столицы.

Журналисты встречали в суде адвоката

На слушания нового уголовного дела в отношении экс-президента Грузии пришли только журналисты, чтобы записать интервью с адвокатом Михаила Саакашвили. Бека Басилая перед началом заседания предсказуемо заявил, что пенитенциарная служба снова отказала Саакашвили в личном присутствии в зале суда. При этом свое решение это ведомство, по словам адвоката, обосновало сопутствующими рисками - посещение суда экс-президентом якобы опасно для его здоровья из-за прекращения оказания ему существенной медицинской помощи.

Адвокат экс-президента Бека Басилая общается с журналистами

Группа сторонников Михаила Саакашвили провела лишь небольшой перфоманс перед зданием Тбилисского горсуда - женщины принесли и развесили на деревьях и ограде несколько старых мужских пиджаков, иронизируя таким образом над причиной уголовного преследования бывшего президента.

Напомним, что защита Саакашвили, обвиняемого в растрате госсредств на сумму 9 млн лари (около 3 млн долларов), заявляет, что на эти деньги были куплены нескольких костюмов и подарков для высокопоставленных представителей иностранных государств, посещавших Грузию. А в правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что Саакашвили в бытность президентом страны выписывал из Германии массажистку и неоднократно летал со своим окружением в разные города мира на выходные.

Вход в исправительное учреждение №8

К обеду у здания горсуда практически никого не осталось, все протестующие переместились к станции метро "Авлабари", где оппозиция анонсировала сбор своих сторонников. Когда их число превысило несколько тысяч человек, лидер Единого национального движения (ЕНД) Ника Мелия провел небольшой митинг, после чего колонна вышла на проезжую часть. Утром МВД Грузии выпустило специальное заявление с предупреждением, что в случае перекрытия улиц полиция будет использовать предусмотренную законом "пропорциональную силу и спецсредства", однако задействованные бойцы спецназа и сотрудники полиции не препятствовали шествию.

Перекрытие дорог в Тбилиси

Учитывая, что Тбилиси расположен меж гор по течению реки Куры, перекрыть важные его транспортные артерии не представляло никакого труда. От метро "Авлабари" колонна просто спустилась на набережную, по которой проложена главная магистраль левобережной части города, парализовав движение по ней. Полиции достаточно быстро удалось перенаправить автомобили на другие улицы.

Протестующие у станции метро "Авлабари"

Перейдя реку по знаменитому мосту Бараташвили, протестовавшие прошли в старый Тбилиси и там повторили маневр - перекрыли такую же транспортную артерию правого берега, а позже закончили шествие у президентского дворца. Нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили сторонники Михаила Саакашвили поставили в вину отказ помиловать его, на что глава государства имеет полное право.

В центре Тбилиси во время акции протеста находилось огромное количество полиции и спецназа, стояла спецтехника и водометы, но демонстрация прошла без задержаний и каких-либо инцидентов. Лидеры оппозиции предупреждают, что будут проводить акции с перекрытием движения в разных частях столицы до тех пор, пока Саакашвили не переведут из тюремной больницы в Глдани в гражданскую.

Почему не Глдани

Глдани - это микрорайон на самой окраине Тбилиси. Там находится исправительное учреждение №8 - это СИЗО и самая большая тюрьма в Грузии, рассчитанная на четыре тысячи человек. Во дворе тюрьмы, прямо между корпусами, расположено медучреждение №18 для обвиняемых и арестованных. Именно в нем и находится в данный момент Михаил Саакашвили.

Глданская тюрьма

Тюрьма была построена как раз в период его президентства, и в ней содержатся уголовные преступники, часть из которых были осуждены еще до 2012 года. То есть, до сих пор там отбывают наказание криминальные авторитеты, в отношении которых Саакашвили-президент проводил политику "нулевой толерантности". Офис омбудсмена Грузии уже заявил, что в Глданской тюрьме есть заключенные, у которых конфликт интересов с Саакашвили, а при посещении омбудсменом экс-президента были слышны ругательства и ненормативная лексика в его адрес - между корпусами всего с десяток метров.

Соратники Михаила Саакашвили считают, что его содержание в Глданской тюремной больнице - это месть со стороны нынешней партии власти. По их мнению, Саакашвили намеренно перевели туда, куда он сам в прошлом отправлял преступников. Кроме того, они обращают внимание на то, что тюрьма в Глдани сильно отличается от пенитенциарного учреждения №12 для бывших чиновников в Рустави, где экс-президент содержался с момента его ареста 1 октября.

К тому же, указывают сторонники Саакашвили, в грузинских тюрьмах нормальной практикой является перевод осужденных в гражданскую больницу при наличии медицинских показаний и заключения врачей. Такой подход, подчеркивают они, применяется ко всем, но не к Михаилу Саакашвили.

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