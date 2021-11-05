Грузинская оппозиция вывела людей к тюрьме в Рустави

Акция протеста сторонников Михаила Саакашвили

В субботу, 6 ноября, в грузинском городе Рустави, у тюрьмы, где содержат экс-президента страны Михаила Саакашвили, прошел многотысячный митинг его сторонников. После полудня случился инцидент, из-за которого акция протеста грузинской оппозиции оказалась на грани срыва. Представители МВД изъяли часть аппаратуры и часть конструкций сцены, предназначенных для митинга. Все это было объяснено разногласиями в согласовании локации его проведения и необходимостью обеспечения безопасности.

Сцену больше не разрешили ставить прямо напротив входа в пенитенциарное учреждение №12 - так правильно называется тюрьма для бывших грузинских чиновников в Рустави - а предложили ее перенести под дальнюю стену бетонного забора. Так в последствии и произошло. А полицейское усиление окружило тюрьму плотным кольцом.

Полицейское ограждение в тюрьме Рустави

Сторонники Саакашвили в темноте ожидали начала митинга

Из-за таких проволочек митинг, анонсированный на 17.00, начался с задержкой в три часа - не было звукоусилительной аппаратуры. А учитывая, что в горном районе быстро темнеет, несколько тысяч человек ожидали выступления лидеров оппозиции в кромешной темноте. Уличные фонари на улице вдоль тюрьмы в этот день не горели.

Но оппозиционно настроенные граждане не спешили расходиться и были готовы ждать столько, сколько нужно. Они аплодисментами встретили выступление главы "Единого национального движения" (ЕНД) Ники Мелия, который выдвинул партии власти 24-часовой ультиматум, чтобы перевезти Михаила Саакашвили, голодающего уже 37 дней, в частную многопрофильную клинику. Иначе он пообещал уже в понедельник собрать еще более масштабную манифестацию на площади Свободы в центре Тбилиси.

После его выступления часть демонстрантов поставили несколько палаток у входа в пенитенциарное учреждение, собираясь заночевать. Ранее оппозиция заявляла, что, начиная с Рустави акция протеста будет носить бессрочный характер до тех пор, пока Михаил Саакашвили не окажется на свободе.

Эскалация конфликта между властями Грузии и оппозицией

Подготовка к акции протеста ознаменовалась эскалацией конфликта между ЕНД и партией власти "Грузинская мечта". Сперва проведение митинга было запланировано в центре Тбилиси. Но в пятницу, буквально за сутки до ее начала Ника Мелия неожиданно призвал сторонников ехать к режимному объекту в Рустави.

Этому предшествовало заявление адвоката Михаила Саакашвили и директора частной телекомпании "Mtavari" Ники Гварамия, в котором говорилось, что Михаил Саакашвили "уже не может передвигаться самостоятельно и даже с трудом стоит на ногах, также у него начались проблемы с восприятием реальности, и его некоторые высказывания могут быть взаимоисключающими".

В ответ в субботу утром на специальном брифинге представитель СГБ Грузии Бачи Мгеладзе заявил, что по данным спецслужб, сторонники Саакашвили собираются блокировать здания госучреждений, а сам голодающий экс-президент планирует действия, направленные на насильственное свержение правительства - то есть, готовит государственный переворот. А свои указания он якобы раздает лицам, имеющим право прохода к нему.

Политический кризис в Грузии углубляется

Акция протеста сторонников Михаила Саакашвили

Субботняя акция стала кульминацией серии митингов, которые оппозиция провела в течение недели практически во всех крупных городах Грузии. Параллельно с акциями протеста часть депутатов парламента объявила об отказе от своих мандатов в знак непризнания результатов второго тура муниципальных выборов и потребовала досрочных парламентских выборов в Грузии.

А лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария с 3 ноября объявила голодовку в знак солидарности с Михаилом Саакашвили прямо в кабинете парламентской фракции. Ее главное требование - также поместить Михаила Саакашвили в частную клинику. Однако власти готовы перевести узника только в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани.

Более того, представители партии власти периодически делают вбросы, намекающие на то, что Михаил Саакашвили стал принимать пищу. Так, накануне субботней акции министр юстиции Грузии Рати Брегадзе распространил информацию, что третий президент страны стал принимать некоторые виды каш, а это уже не продукты медицинского назначения, а еда.

Однако омбудсмен Грузии опроверг информацию о прекращении голодовки Михаилом Саакашвили. В субботнем заявлении, распространенном его аппаратом, говорится, что публичное распространение неверной информации подобного рода вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных, а также "наносит огромный удар по доверию заключенных медицинскому персоналу".

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