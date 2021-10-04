Как в Тбилиси требовали освободить Саакашвили

Оппозиционное "Единое национальное движение", основанное грузинским политиком Михаилом Саакашвили, выбрало дату для демонстрации неслучайно: 14 октября в Грузии выходной день - религиозный праздник у православных.

С самого утра в этот день начались акции с требованием освободить из тюрьмы Саакашвили. Уже к одиннадцати часам СМИ и телеграм-каналы стали публиковать многочисленные фото из разных городов Грузии, как колонны автомобилей с флагами выезжают в направлении Тбилиси.

На Площади Свободы в столице страны к полудню стояла сцена и огромный светодиодный экран, развернутый в сторону центрального проспекта Руставели. А начиная с обеда, в разных концах Тбилиси на дорогах стали образовываться пробки из-за большого количества машин с национальными флагами и стикерами #FreeMisha.

Как проходил митинг в Тбилиси

К месту проведения митинга на Площади Свободы народ стал стягиваться за час до его начала. К пяти вечера практически вся она была уже заполнена. А в 18.00 на площадь зашли сразу две колонны: одна с со стороны улицы Пушкина, а другая - по центральному проспекту Руставели. В этот момент стало очевидно, что участники акции сами были несколько растеряны от такого наплыва людей.

Тысячи людей на площади в Тбилиси, где проходил митинг с требованием освободить Михаила Саакашвили (14.10.2021 г.)

А дальше людская река растянулась практически на весь проспект Руставели - шестиполосная проезжая часть была заполнена практически целиком, и люди, не переставая, шли в направлении сцены. Рельеф местности возле Площади Свободы таков, что 500-метровый отрезок от здания парламента до площади представляет собой пологий спуск, с которого происходящее можно было наблюдать как на сцене театра. Этим и воспользовались граждане, которым на площади места не хватило.

Аплодисментами народ встретил обращение Михаила Саакашвили, переданное через его адвоката и соратника Нику Гварамия. В нем политик призвал всех к единению и примирению, прощению друг друга, а, чтобы победить, всех пригласил 30 октября прийти на выборы и проголосовать во втором туре за оппозиционных кандидатов.

Далее требования выступавших, которые прерывались музыкальными номерами популярных артистов, поддержавших Михаила Саакашвили, были стандартными: немедленно выпустить экс-президента из тюрьмы в городе Рустави, где он держит голодовку, прекратить его преследование по политическим мотивам. Саакашвили был задержан после своего возвращения в страну в начале октября. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. По двум из них он заочно приговорен к лишению свободы.

Многотысячный митинг оппозиции

Достаточно долгое время никто не решался оценить количество присутствующих на митинге, пока информационное агентство "Новости-Грузия" не озвучило цифру в 50 тысяч демонстрантов.

К вечеру число участников митинга в поддержку Саакашвили не стало меньше (14.10.2021 г.)

Полиция свою оценку не давала, однако один из офицеров предположил, что "в зависимости от политических интересов, оценки будут от 30 до 50 тысяч участников", и, по его мнению, "правильно где-то посередине". ЕНД анонсировало самый масштабный митинг за последние годы, и это сделать очевидно удалось.

Кроме того, Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме, последнюю неделю был явно главным ньюсмейкером страны. Скандал из-за баночек меда - политик стал добавлять мед к воде, а потом после обвинений оппонентов сдал их под подпись тюремному начальству - затмил даже международные визиты президента страны и премьера. Таким образом, как считают его сторонники, Михаил Саакашвили вновь стал политиком "номер один" в Грузии.

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