Сотни человек в центре Тбилиси потребовали освободить Михаила Саакашвили

В столице Грузии Тбилиси около тысячи человек в воскресенье, 10 октября, собрались у здания парламента на акцию в поддержку арестованного экс-президента страны Михаила Саакашвили. Демонстранты требовали освободить оппозиционного политика, вернувшегося в Грузию после восьми лет отсутствия.

Акция началась с траурной минуты молчания и зажжения свечей в память о жертвах трагедии в Батуми. Затем выступавшие на митинге потребовали не только немедленно выпустить Саакашвили из тюрьмы в городе Рустави, где он держит голодовку, но и прекратить политическое преследование бывшего главы государства. Кроме того, демонстранты призвали вернуть политику грузинское гражданство, которого Саакашвили был лишен после получения украинского паспорта.

Митингующие говорили о коррупции и влиянии Путина

Собравшиеся выступали и с требованием досрочных парламентских выборов. Но наиболее часто повторяющимися темами стали проблема растущей коррупции, а также влияние президента России Владимира Путина на происходящее в Грузии через нынешнюю партию власти.

Заметное оживление у присутствующих вызвало сравнение Грузии с Афганистаном, прозвучавшее из уст одного из выступавших. По его словам, коалиция стран НАТО предпочла вывести силы из Исламской Республики из-за коррупции. Вопрос, что будет с Грузией, если страны Евросоюза и США в ней разочаруются, был встречен негодованием.

Основанная Саакашвили партия ЕНД готовит митинг в Тбилиси 14 октября

Тако Чарквиани

Организатором акции выступило “Народное движение за возвращение в Грузию Михаила Саакашвили”, созданное в начале сентября депутатом грузинского парламента, лидером оппозиционной партии “Закон и справедливость” Тако Чарквиани. До неожиданного приезда экс-президента в Грузию и его ареста движение собирало подписи за возвращение политика, а теперь готово бороться за его освобождение.

При этом основанная самим Саакашвили оппозиционная партия “Единое национальное движение” (ЕНД) участие в акции не приняла и анонсировала свой масштабный митинг в центре Тбилиси на 14 октября. Другие оппозиционные малые партии, присутствующие в парламенте Грузии - "Европейская Грузия - движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели" и "Гирчи - больше свободы" - отказались поддержать акцию, хотя признают, что бывший глава государства является политическим заключенным. По их мнению, “Народное движение за возвращение в Грузию Михаила Саакашвили” аффилировано с ЕНД.

Экс-президент Грузии вернулся на родину 1 октября, накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников. Саакашвили был задержан и позднее арестован. Оппозиция рассматривала голосование как референдум о доверии действующей власти. В 20 городах страны, включая Тбилиси, ни один кандидат в мэры не смог набрать 50 процентов голосов, поэтому на 30 октября назначен второй тур голосования.

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