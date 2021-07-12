Комментарий: Грузия лишает себя шанса на вступление в ЕС

Многие ужаснулись, увидев в прошлый понедельник, 5 июля, тревожные кадры из Тбилиси, где организаторы ЛГБТ-прайда и журналисты подверглись атакам со стороны ультранационалистов. И хотя премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позднее осудил нападения на журналистов, он, вместе с тем, подчеркнул, что гей-парады "неприемлемы для значительной части грузинского общества".

Этот инцидент произошел не на пустом месте - он стал свидетельством внутренней разобщенности Грузии. Грузинское общество по-прежнему борется против амбивалентной идентичности. Около 75-80 процентов грузин хотят интеграции страны с Евросоюзом и в целом готовы к реформам, но вместе с тем население страны находится под сильным влиянием православной церкви. Грузинская православная церковь, в свою очередь, занимает открыто реакционную позицию и не поддерживает вступление Грузии в ЕС. По своим взглядам, в том числе на гомосексуальность, она мало чем отличается от Русской православной церкви.

Маркус Лёнинг

Социологические опросы, к сожалению, регулярно показывают, что грузины по-прежнему в подавляющем большинстве выступают против того, чтобы ЛГБТ-политики становились членами парламента. Недавние ограничения прав геев в Венгрии показывают, насколько опасны такие взгляды для верховенства закона.

Преследование избирателей и журналистов

То, что Грузии предстоит еще долгий путь реформ, продемонстрировала и драма на парламентских выборах в ноябре прошлого года. Тогда Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) говорила о "широко распространенных обвинениях в давлении на электорат". Наблюдатели критиковали преследования избирателей, журналистов, тех, кто мониторил выборы, а также нарушение тайны голосования и случаи подкупа голосов. Оппозиция отказалась признать результаты выборов, премьер-министр подал в отставку и был ненадолго заменен министром обороны, а лидер оппозиции Ника Мелия был арестован.

После длительного политического диалога между политическими партиями при посредничестве ЕС и после освобождения Ники Мелии под залог в мае этого года представители оппозиционных партий согласились занять свои места в парламенте. Однако парламентские выборы оставили после себя горькое послевкусие: только 24 процента избирателей считают их честными, а демократической страной Грузию называют всего 45 процентов населения. Президенту и парламенту полностью доверяют лишь три процента жителей страны.

Размывание границ между правящей партией и государством остается еще одним препятствием планам Грузии на членство в ЕС. В своей недавней резолюции по соглашению об ассоциации с Грузией Европейский парламент в целом положительно оценил прогресс, достигнутый грузинскими властями в проведении реформ, однако вновь призвал их "воздержаться от политически мотивированных судебных процессов", реформировать процедуру отбора судей и расследовать все случаи непропорционального применения силы полицией.

Сомнительные законы о СМИ

При этом некоторые новые законы сами по себе весьма сомнительны. В прошлом году, например, был принят закон, позволяющий правительству назначать "специального управляющего", имеющего право взять под контроль любую компанию, поставляющую услуги электронной коммуникации, которая не выполняет принятые ею же решения. Несмотря на возмущение со стороны правозащитников, комиссия по коммуникациям уже назначила спецуправляющего в компанию-провайдера Caucasus Online.

Этот случай - лишь один из примеров того, что независимость СМИ постоянно находится под угрозой или ограничивается. Журналисты и оппозиционные СМИ регулярно подвергаются прямому и косвенному политическому давлению. В прошлом году против оппозиционной вещательной компании Mtavari Arkhi было начато следствие после освещения неправомерных действий местных чиновников; молчаливый протест журналистов общественного вещателя "Телевидение и радио Аджарии" против редакционной политики был прерван увольнением некоторых участников акции. Насилие в отношении журналистов - не редкость, хотя инцидент, произошедший 5 июля, безусловно, самый тревожный. 60-е место, которое занимает Грузия в рейтинге свободы прессы, - это слишком низкий уровень для страны, которая хочет стать членом ЕС.

Сближение с ЕС - только при условии верховенства закона

Поэтому неудивительно, что представители Брюсселя не проявили особого желания обсуждать возможное членство Грузии в Евросоюзе во время визита президента страны в январе этого года. До сих пор ЕС воздерживался от каких-либо обязательств и в контексте "Восточного партнерства", и в рамках Соглашения об ассоциации ЕС.

В то же время, Евросоюз стратегически заинтересован в дальнейшем улучшении отношений с Грузией. Этого невозможно достичь без верховенства закона, защиты меньшинств и независимых СМИ. Конечно, смена социальной и политической парадигмы не происходит в один день, но дальнейшая поддержка со стороны Евросоюза и выделение им финансовых средств без выполнения грузинской стороной обязательств и реального прогресса ослабляет готовность к реформам в Грузии и доверие к Евросоюзу.

Маркус Лёнинг - бывший уполномоченный федерального правительства по политике в области прав человека и гуманитарной помощи (2010-2014) и депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) (2002-2009). С 2014 года Лёнинг консультирует компании по вопросам устойчивого развития и прав человека.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Заграждения на границе Заграждения из колючей проволоки в Диди Хурвалети, одном из приграничных сел Горийского района, российские пограничники установили весной 2012 года. Ограда прошла по селу, в результате чего на стороне, неподконтрольной Тбилиси, оказалось четыре грузинских семьи. Сегодня там осталась лишь одна семья Ванишвили. Валя и Давид Ванишвили не решаются покинуть дом, где прожили всю жизнь.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Валя Ванишвили Грузинская пенсионерка Валя Ванишвили оказалась оторванной от соседей по селу Диди Хурвалети. Переселиться на грузинскую сторону она не решается. Валя жалуется на нехватку продуктов питания. Кроме того, в местном магазине не принимают грузинские лари - только русские рубли. Приходится просить соседей и родственников покупать продукты в Грузии и передавать их через ограду.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Пост грузинской полиции В принципе любой желающий, в том числе и туристы, может посетить так называемую линию административной границы, за которой начинается Южная Осетия. Для этого необходимо заранее уведомить о своей поездке МВД Грузии. В целях безопасности перемещение по этой земле возможно только в сопровождении представителей грузинского МВД. Предупреждать о своем передвижении обязаны и местные сельчане.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Колючая проволока во дворе В селе Гугутианткари Горийского района российские пограничники установили колючую проволоку весной 2013 года. Здесь она проходит по домам и дворам. Таким образом, дом порой остается на одной стороне, а прилегающий сад - на другой. По данным осетинской стороны, эти заграждения представляют собой "инженерно-заградительные сооружения по периметру государственной границы республики Южная Осетия".

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Перебежчица поневоле Заблудившаяся корова оказалась на контролируемой российскими военными и осетинами территории. У хозяина могут возникнуть трудности с ее возвращением. Ведь каждый переход на "чужую" сторону может закончиться задержанием и штрафом за так называемое незаконное пересечение границы. В 2013 году около ста человек уже были задержаны.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Когда туалет расположен на "чужой" территории Этот дом раньше был гордостью семьи Гугутишвили из села Гугутианткари. Его хозяева после войны живут в здании школы. В апреле 2013 года колючая проволока появилась и в этом селе. После долгих переговоров семье удалось добиться возможности зайти в дом, но их сад и туалет расположен уже на "чужой" территории. Каждый поход в туалет может закончиться задержанием и штрафом.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Зеленые ворота Зеленая ограда близ села Дици Горийского района уже протянулась на 4 километра. Работы по ее возведению еще не закончены. Именно здесь, по информации официального Тбилиси, ограждение до 300 метров уходит вглубь подконтрольной грузинским властям территории. На одной из объездных дорог уже установлены ворота. По ту сторону виднеется табличка с надписью "Республика Южная Осетия".

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Гори Гори, центр региона Шида Картли и родина Сталина, наиболее сильно пострадал во время войны 2008 года. Отсюда до Тбилиси - 80 километров, а до так называемой линии административной границы - около 30 км. Город, полностью восстановленный после конфликта, привлекает множество иностранных туристов. Но его жители жалуются на высокую безработицу и надеются на нормализацию отношений с Россией.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Поселок для беженцев Шавшвеби Поселки из одноэтажных домов с красными или синими крышами можно встретить по дороге из Тбилиси на запад Грузии. В Шавшвеби с декабря 2008 года живут 563 человека, которые покинули свои жилища в ходе российско-грузинской войны. По официальным данным, всего с грузинской стороны в результате войны 2008 года своих домов лишились 24 700 человек, из них чуть больше половины живут в новых поселениях.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Галина Келехсаева надеется вернуться в родной дом Оптимизму и радушию Галины Келехсаевой можно позавидовать. Из-за августовской войны она вынуждена была с семьей покинуть родное село Диди Лиахви. Она рада приезду гостей, переживает, что не может принять их должным образом, и на прощание обнадеживает: "Мы обязательно вернемся в свои дома, я почему-то в это верю. А самое главное, чтобы был мир. Да, мы потеряли все, но мы остались в живых".

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Беженка с 22-летним стажем Нази Беруашвили Нази Беруашвили родом из Цхинвали, но во время первой грузино-осетинской войны начала 1990-х годов ей пришлось бежать из родного города в село Эредви. Война 2008 года вынудила ее оставить и дом в Эредви. Нази Беруашвили с гордостью показывает свое хозяйство. Беженка с 22-летним стажем уже не верит в свое возвращение в родные края.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Магазин на колесах в поселке для беженцев Манана Бачечиладзе (слева) с 2008 года содержит свой магазин на колесах в поселке беженцев Шавшвеби. Манана знает историю жизни многих своих покупателей. Например, Сидония Гочашвили (справа) осталась совершенно одна. Ее село Хейти было сожжено дотла. Дочь живет в другом городе, а сын попал в плен во время августовской войны, был избит до полусмерти, а позже погиб в автомобильной аварии. Автор: Амалия Оганджанян





