ЕС сообщил о выплате залога для освобождения грузинского оппозиционера Мелии

За освобождение из предварительного заключения председателя оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД) Ники (Никанора) Мелии, обвиняемого в "попытке насильственного захвата власти" в Грузии в 2019 году, внесен залог в размере 40 000 лари (около 9 600 евро). Об этом в субботу, 8 мая, сообщили в пресс-службе делегации ЕС в этой стране.

Договоренности о залоге были достигнуты представителями ряда политических партий 19 апреля в рамках диалога "при посредничестве ЕС".

"Мы хотели бы сердечно поблагодарить две независимые организации, которые согласились оказать ценную поддержку в этом процессе: Европейский фонд за демократию (EED), предоставивший средства, и Ассоциацию молодых юристов Грузии (GYLA), которая перечислила эти средства властям", - говорится в заявлении.

Обвинения в адрес Мелии

В Брюсселе уверены, что тем самым предпринят еще один важный шаг "для прекращения политического кризиса в Грузии".

"Мы ожидаем, что этот шаг еще больше облегчит присоединение всех избранных членов парламента" к договоренностям от 19 апреля и внесет свой вклад в их реализацию "в интересах страны, ее граждан, отношений между ЕС и Грузией и евроатлантического будущего" Тбилиси.

Ника Мелия был задержан 23 февраля в своем офисе в столице страны. Как сообщили представители ЕНД, в здание ворвались спецназовцы и распылили перечный газ. Пострадали несколько сторонников оппозиции. В офисе был проведен обыск, изъято компьютерное оборудование. В МВД Грузии тогда уведомили о задержании более 20 человек, протестовавших у офиса ЕНД, - "за неподчинение требованиям полиции".

Мелию обвиняли в "организации группового насилия против полицейских" и "попытке насильственного захвата власти" в июне 2019 года.

Отказ от выплаты залога

Суд изначально освободил политика под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял. Тогда ему назначили новый залог, но политик отказался его выплачивать. Свой отказ он объяснил нежеланием "платить рабскую дань (Владимиру. - Ред.) Путину", чьи интересы, по его словам, представляла правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" бизнесмена Бидзины Иванишвили.

Уголовное дело против Ники Мелии и ряда других оппозиционеров возбуждено из-за событий так называемой "гавриловской ночи" 21-22 июня 2019 года. Тогда оппозиционеры из основанной Михаилом Саакашвили ЕНД под руководством Мелии предприняли штурм здания парламента.

Поводом для их действий стало то, что на проходившем в здании заседании Межпарламентской ассамблеи православия ее председатель, депутат российской Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

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