В Грузии задержан лидер оппозиции Никанор Мелия

Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия задержан во вторник, 23 февраля, в своем офисе в Тбилиси. Как сообщили журналистам активисты партии, в здание ворвались спецназовцы и распылили перечный газ. Пострадали несколько сторонников оппозиции. В офисе был проведен обыск, изъято компьютерное оборудование. МВД Грузии сообщило также о задержании более 20 человек, протестовавших у офиса ЕНД, за неподчинение требованиям полиции.

Уголовное дело на Мелию за штурм парламента

Мелию обвиняют в "организации группового насилия против полицейских" и "попытке насильственного захвата власти" в июне 2019 года. Ранее Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе об аресте Мелии. Судья Нино Чахнашвили мотивировала свой вердикт тем, что оппозиционный политик не заплатил в полной мере залог, установленный по решению суда в 219 году.

Мелия объяснил свой отказ заплатить залог нежеланием "платить рабскую дань Путину", чьи интересы, по его словам, осуществляет правящая партия "Грузинская мечта миллиардера Бидзины Иванишвили.

Уголовное дело против Никанора Мелии и ряда других оппозиционеров возбуждено в июне 2019 года из-за событий так называемой "гавриловской ночи" с 21 по 22 июня 2019 года. Тогда оппозиционеры из основанной Михаилом Саакашвили ЕНД под руководством Мелии предприняли штурм здания парламента. Поводом для их действий стало то, что на проходившем в здании заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) ее председатель, депутат российской Госдумы от КПРФ сел в кресло спикера грузинского парламента.

На Западе обеспокоены задержанием Мелии

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в связи с задержанием Мелии заявил, что в правовом государстве иначе быть не могло. "Современные большевики - Саакашвили, Мелия и другие не смогут нанести урон грузинскому государству", - заявил он.

В то же время, задержание лидера оппозиции вызвало непонимание на Западе. Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что шокирован событиями в Тбилиси, и призывал власти и оппозицию к сдержанности.



Американский конгрессмен Адам Кинзингер написал в своем твиттере, что обеспокоен происходящим в Тбилиси: "Это очень возмутительный шаг правительства Грузии. С учетом напряженной ситуации, призываю грузинское правительство прекратить эти драматичные действия".

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