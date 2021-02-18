 В Грузии задержан лидер оппозиции Никанор Мелия | Новости из Германии о Европе | DW | 23.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Грузии задержан лидер оппозиции Никанор Мелия

Председателя партии "Единое национальное движение" Никанора Мелию обвиняют в "организации группового насилия против полицейских" и "попытке насильственного захвата власти".

Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия задержан во вторник, 23 февраля, в своем офисе в Тбилиси. Как сообщили журналистам активисты партии, в здание ворвались спецназовцы и распылили перечный газ. Пострадали несколько сторонников оппозиции. В офисе был проведен обыск, изъято компьютерное оборудование. МВД Грузии сообщило также о задержании более 20 человек, протестовавших у офиса ЕНД, за неподчинение требованиям полиции.

Уголовное дело на Мелию за штурм парламента

Мелию обвиняют в "организации группового насилия против полицейских" и "попытке насильственного захвата власти" в июне 2019 года. Ранее Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе об аресте Мелии. Судья Нино Чахнашвили мотивировала свой вердикт тем, что оппозиционный политик не заплатил в полной мере залог, установленный по решению суда в 219 году.

Мелия объяснил свой отказ заплатить залог нежеланием "платить рабскую дань Путину", чьи интересы, по его словам, осуществляет правящая партия "Грузинская мечта миллиардера Бидзины Иванишвили.

Уголовное дело против Никанора Мелии и ряда других оппозиционеров возбуждено в июне 2019 года из-за событий так называемой "гавриловской ночи" с 21 по 22 июня 2019 года. Тогда оппозиционеры из основанной Михаилом Саакашвили ЕНД под руководством Мелии предприняли штурм здания парламента. Поводом для их действий стало то, что на проходившем в здании заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) ее председатель, депутат российской Госдумы от КПРФ сел в кресло спикера грузинского парламента.

На Западе обеспокоены задержанием Мелии

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в связи с задержанием Мелии заявил, что в правовом государстве иначе быть не могло. "Современные большевики - Саакашвили, Мелия и другие не смогут нанести урон грузинскому государству", - заявил он.

В то же время, задержание лидера оппозиции вызвало непонимание на Западе. Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что шокирован событиями в Тбилиси, и призывал власти и оппозицию к сдержанности.

Американский конгрессмен Адам Кинзингер написал в своем твиттере, что обеспокоен происходящим в Тбилиси: "Это очень возмутительный шаг правительства Грузии. С учетом напряженной ситуации, призываю грузинское правительство прекратить эти драматичные действия".

Смотрите также:

  • Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Начало протестов

    Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня. Их возмутило поведение депутата Госдумы Сергея Гаврилова, главы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), очередная Генассамблея которой должна была пройти в грузинской столице.

  • Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии

    Российский парламентарий в соответствии с протоколом - как глава МПА - занял кресло спикера парламента Грузии и начал свое выступление на русском языке, вызвав возмущение представителей грузинской оппозиции.

  • Акция протеста в Тбилиси
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии

    Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они допустили выступление Гаврилова. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

  • Митингующий сжигает портрет Путина
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Антироссийские лозунги

    Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии. Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Ираклий Кобахидзе не уйдет в отставку.

  • Тысячи протестующих перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих

    В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Полиция попыталась удержать митингующих, во дворе парламента были развернуты спецназ и спецтехника.

  • Протестующие перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии

    Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

  • Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси, 21 июня
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси

    По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

  • Акция протеста в Тбилиси, 21 июня

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Россия запрещает прямое авиасообщение с Грузией

    Президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские заявления грузинских политиков подписал 21 июня указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля. А Минтранс с этого числа запретил грузинским авиаперевозчикам летать в Россию.

  • Акция протеста в Тбилиси, 24 июня

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Протесты в Тбилиси не прекращаются

    Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, 21 июня ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку. Между тем протестующие всю неделю продолжали собираться у здания парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, а также освобождения демонстрантов, задержанных в ходе прежних протестов.

  • Демонстрация в Тбилиси, 24 июня

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Выборы по пропорциональной системе

    24 июня власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

    Автор: Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 03:03

В Грузии продолжаются протесты, однако они не направлены против туристов из России

Аудио- и видеофайлы по теме

Новые массовые протесты в Грузии после провала избирательной реформы  

Как в Грузии молодая девушка стала символом протестов  

Также по теме

Georgien Tbilisi | Rücktritt des Premierministers Giorgi Gakharia

Премьер Грузии Гахария заявил об уходе в отставку 18.02.2021

Георгий Гахария покинул свой пост на фоне решения суда о задержании лидера оппозиционной партии Никанора Мелия. Ранее около 200 человек собрались возле партийного офиса Мелия, чтобы не допустить задержания политика.

Irakli Garibashvili Regierungschef Georgien

Парламент Грузии утвердил правительство Ираклия Гарибашвили 22.02.2021

Депутаты парламента Грузии объявили вотум доверия обновленному правительству во главе с Ираклием Гарибашвили, возглавлявшим кабинет министров в 2013-2015 годах.

Georgien, Tiflis | Protest gegen Ergebnisse Parlamentswahlen

Около 100 демонстрантов заночевали у парламента в Тбилиси 10.11.2020

Оппозиция хочет устроить "грандиозный" митинг 14 ноября, а также выстроить живую цепь в столице Грузии 21 ноября.

Реклама

Самые читаемые

"Красава" о Лукашенко, Навальном, протестах в Беларуси и России  

Тихановскую неправильно поняли? Будут ли весной протесты в Беларуси  

Новые санкции ЕС за Навального: что нужно о них знать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно