Участники массовой акции в Тбилиси требуют отставки правительства

Несколько тысяч участников протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси в воскресенье, 11 июля, требуют, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июля. Они объявили, что до тех пор не разойдутся.
Акция под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!" была организована после смерти оператора телекомпании "Пирвели" 37-летнего Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. В память о нем к парламенту принесли цветы и зажгли свечи. Участники акции считают, что правительство Гарибашвили виновно в попустительстве насилию в отношению журналистов.
Представители ЕС и США призывают к расследованию нападений на журналистов
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель выступил с заявлением в связи со смертью Лексо Лашкарава. Он выразил соболезнование семье, друзьям и коллегам журналиста и напомнил, что в ЕС ждут расследования причин его смерти.
Посольство США в Грузии также выступило, призвав к арестам и суду над всеми участниками нападений на мирных граждан и журналистов: "Безопасность каждого грузинского журналиста и доверие к демократии в Грузии требуют, чтобы каждый человек, напавший на мирных граждан и журналистов был идентифицирован, арестован и привлечен к ответственности по всей строгости закона".
Около 50 грузинских журналистов пострадали в ходе нападений радикалов
5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикальными противниками ЛГБТ накануне запланированного, но так и не состоявшегося марша. Пострадали более 50 сотрудников СМИ. На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия напали в офисе организации "Сирцхвилиа", он был госпитализирован с переломами костей лица. Спустя три дня после операции он покинул клинику, а утром в воскресенье его нашли мертвым. По обвинению в нападении на Лашкарава и Багатурия задержаны четверо человек. Журналисты утверждают, что на самом деле нападавших было около 20, и всех их полиция установила, но не задержала.
Премьер-министр Гарибашвили выразил соболезнования семье и коллегам Лашкаравы и пообещал полноценное расследование причин его смерти. "Это невероятная трагедия", - написал он в своем аккаунте в Facebook. Ранее, напоминают журналисты, Гарибашвили высказался против проведения марша ЛГБТ, назвав его "неприемлемым для значительной части грузинского общества".
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Автор: Анастасия Аринушкина