 В Тбилиси прошел митинг в поддержку избитых журналистов и ЛГБТИ-активистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2021

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Мир

В Тбилиси прошел митинг в поддержку избитых журналистов и ЛГБТИ-активистов

В Тбилиси продолжаются столкновения радикалов-гомофобов с полицией, пытавшейся защитить митинг в поддержку избитых журналистов. Несколько сотен человек вышли к парламенту в знак солидарности с журналистами и ЛГБТИ.

Противники ЛГБТИ в Тбилиси

Противники ЛГБТИ в Тбилиси

В Тбилиси во вторник, 6 июля, состоялся митинг в поддержку избитых в ходе попытки осветить проведение прайда журналистов и пытавшихся провести прайд ЛГБТИ-активистов. Эта акция прошла у парламента страны, количество ее участников оценивается в несколько сотен человек.

В то же время рядом, за кордоном полиции, прошла акция радикально настроенных противников прайд-парада. Радикалы пытались преодолеть полицейское оцепление, вступали в столкновение с полицией с использованием камней и петард. Десятки человек были задержаны, несколько полицейских пострадали. Участников митинга в поддержку журналистов и ЛГБТИ-активистов пришлось, чтобы избежать столкновений, увозить на автобусах из центра Тбилиси.

Столкновения в понедельник

Столкновения между противниками и сторонниками прайда начались в понедельник, когда представители ЛГБТИ-сообщества попытались провести его в центре Тбилиси. Однако противники гей-парада заранее перекрыли улицу Руставели и напали на активистов. По данным "Грузия Online", нападению подверглись около 20 журналистов и операторов, была повреждена их техника. Пострадали, в частности, сотрудники Радио "Свобода", "Рустави - 2", "Первого канала" грузинского телевидения и других. Целый ряд представителей прессы доставлен в больницы. Радикалы, в частности, обвиняют журналистов в поддержке ЛГБТИ.

"Учитывая сегодняшние события, мы не ожидаем, что МВД адекватно выполнит свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие перед ними, а огромная волна ненависти, которую мы сейчас наблюдаем, вдохновлена и поддержана правительством и патриархией, - заявили в понедельник организаторы марша. - Власти не только не обеспечивали безопасность квир-общества и наших сторонников, но и не позволили нам осуществлять наше право на собрания своими активными действиями. Мы не можем выходить на улицы, полные жестоких людей, поддерживаемых властями, патриархией и пророссийскими силами, и подвергать опасности жизни людей!".

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    Автор: Виктор Вайц


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