ЛГБТ-марш в Тбилиси отменен из-за нападений гомофобов

За несколько часов до начала в Тбилиси марша представителей ЛГБТИ-сообщества это мероприятие было отменено из-за нападений на его участников и журналистов. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в Facebook организаторы марша, НПО Tbilisi Pride, возложив вину за произошедшее на грузинские власти.

"Учитывая сегодняшние события, мы не ожидаем, что МВД адекватно выполнит свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие перед ними, а огромная волна ненависти, которую мы сейчас наблюдаем, вдохновлена и поддержана правительством и Патриархией, - цитирует сообщение издание "Грузия Online". - Власти не только не обеспечивали безопасность квир-общества и наших сторонников, но и не позволили нам осуществлять наше право на собрания своими активными действиями. Мы не можем выходить на улицы, полные жестоких людей, поддерживаемых властями, Патриархией и пророссийскими силами, и подвергать опасности жизни людей!".

Ранее в тот же день тысячи противников проведения в столице Грузии "марша достоинства" под лозунгом "Выходи за солидарность" перекрыли центральную тбилисскую улицу Руставели. Они устроили там митинг и стали нападать как на собравшихся для участия в прайд-параде, так и на представителей СМИ, бросая в них бутылки, камни и палки. По данным "Грузия Online", нападению подверглись около 20 журналистов и операторов, была повреждена их техника. Пострадали, в частности, сотрудники Радио "Свобода", "Рустави - 2", "Первого канала" грузинского телевидения и других. Целый ряд представителей прессы доставлен в больницы.

Кроме того, десятки радикально настроенных гомофобов собрались перед офисом организации Tbilisi Pride. Несколько противников гей-сообщества взобрались на балкон здания, сорвали с фасада радужный флаг и сожгли его.

По факту нападения на журналистов возбуждено уголовное дело.

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