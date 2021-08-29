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Christopher Street Day

Гей-парад Christopher Street Day, который проводится в Кельне, является крупнейшим в Европе.

Гей-парады Christopher Street Day проводят в Германии практически повсеместно. Самые масштабные ежегодно проходят в Берлине и Кельне. Название Christopher Street Day происходит от улицы Кристофер-стрит в Нью-Йорке, где в 1969 году гомосексуалы и транссексуалы открыто выступили против полицейского произвола и дискриминации. С тех пор каждый год летом во многих городах мира на демонстрации выходят тысячи геев и лесбиянок. В Германии демонстрация в защиту прав секс-меньшинств впервые прошла в 1972 году в Мюнстере. А название Christopher Street Day вошло в немецкий обиход в 1979 году, когда его впервые полноценно отметили в Бремене и Берлине.

People take part in the Christopher Street Day (CSD) Gay Pride parade, in Cologne, Germany, August 29, 2021. The signs read Human rights and Diversity. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Тысячи людей приняли участие в гей-параде в Кельне 29.08.2021

Christopher Street Day в Кельне прошел с соблюдением строгих карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19. Парад собрал около 10 тысяч человек.
A participant poses with a rainbow flag during a gay pride parade in Budapest, Hungary, Saturday, July 24, 2021. Rising anger over policies of Hungary's right-wing government filled the streets of the country's capital on Saturday as thousands of LGBT activists and supporters marched in the city's Pride parade. (AP Photo/Anna Szilagyi)

Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ 24.07.2021

В Будапеште тысячи человек выразили протест против закона о запрете "гей-пропаганды", в Берлине участники прайда призвали обратить внимание на дискриминацию ЛГБТ на рабочем месте и в учебных материалах.
People wearing protective masks take part in the annual Christopher Street Day parade, which is held as a bicycle demonstration due to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Cologne, Germany October 11, 2020. REUTERS/Thilo Schmuelgen

В Кельне прошел велопробег вместо отмененного из-за коронавируса гей-парада 11.10.2020

Маршрут велопробега заранее не объявляли, чтобы избежать большого скопления зрителей.
People take part in the Berlin Pride 2020 event, in Berlin, Germany, June 27, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

ЛГБТ-сообщество отмечает Christopher Street Day в условиях пандемии 28.06.2020

Так как из-за коронавируса во всем мире отменены сотни прайд-парадов, европейские ЛГБТ-организации организовали онлайн-акцию. Традиционные марши прошли в Берлине, Лондоне, Вене.
ARCHIV - 14.07.2017, Hessen, Frankfurt am Main: Die Bildkombo zeigt zwei Ampeln an der Konstabler Wache mit Streuscheiben in Form homosexueller Ampelpärchen. (zu dpa «Schwul-lesbische Ampelpärchen dauerhaft an der Konstablerwache» vom 19.07.2018) Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Кельне появятся ЛГБТ-светофоры 14.02.2019

Светофоры с изображением однополых пар установят перед началом парада Christopher Street Day в Кельне.
28.07.2018, Berlin: Kostümierte Teilnehmer feiern auf der Parade zum Christopher Street Day (CSD) vor dem Cafe Kranzler. Der traditionelle Umzug der Homosexuellen findet 2018 zum 40. Mal in Berlin statt. Bundesweit gibt es in rund 40 Städten CSD-Paraden und Straßenfeste. Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Участники берлинского гей-парада призвали усовершенствовать закон о реабилитации гомосексуалов 28.07.2018

В столице ФРГ прошел 40-й парад представителей ЛГБТ-сообщества Christopher Street Day. В нем приняли участие сотни тысяч зрителей и около 70 карнавальных повозок.

5 фактов о Christopher Street Day (10.07.2017) 10.07.2017

В Кельне завершился крупнейший в Европе гей-парад под названием Christopher Street Day. В этом году в шествии, собравшем порядка 800 тысяч зрителей, участвовали около 30 тысяч представителей сексуальных меньшинств. Традиционно участники парада призывают к равноправию и толерантности.

09.07.2017 *** Teilnehmer ziehen am 09.07.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) bei der Christopher-Street-Day-Parade in Kostümen durch die Stadt. Die Fußgruppen und rund 85 Mottowagen zogen durch die Stadt. Sie demonstrierten damit für eine rechtliche Gleichstellung von Schwulen und Lesben und gesellschaftliche Akzeptanz. Foto: Henning Kaiser/dpa | Verwendung weltweit

Крупнейший в Европе кельнский гей-парад собрал около 800 тысяч зрителей 09.07.2017

Сотни тысяч жителей Кельна и гостей города стали зрителями крупнейшего в Европе ежегодного гей-парада Christopher Street Day, который проводится в поддержку прав сексуальных меньшинств.

03.07.2016+++++++ Teilnehmer posieren am 03.07.2016 bei der Christopher-Street-Day-Parade in Köln (Nordrhein-Westfalen). Schwule, Lesben und Transsexuelle aus ganz Deutschland treffen sich in Köln zur Christopher-Street-Day-Parade. Bildergalerie Gay Pride Parade (c) picture-alliance/dpa/M. Hitij

В крупнейшем гей-параде Европы в Кельне приняли участие около миллиона человек 03.07.2016

На крупнейший в Европе парад представителей ЛГБТ-собщества Christopher Street Day в Кельне съехались около миллиона человек. Участники почтили память жертв нападения на гей-клуб в Орландо.
Zahlreiche Menschen nehmen am Christopher Street Day (CSD) am 21.06.2014 in Berlin teil. Foto: Jörg Carstensen/dpa

В Кельне проходит самый большой гей-парад в Европе 06.07.2014

На параде Christopher Street Day десятки тысяч представителей сексуальных меньшинств протестуют против гомофобии. Яркое зрелище собрало в этом году около 80 тысяч зрителей.
A Russian riot policeman detains a man dressed in bridal gown during an attempted rally of gay rights activists in Moscow, Russia, 16 May 2009. Moscow police violently broke up gay rights demonstrations, detaining more than 20 protesters who denounced what they called Russian homophobia hours before the finals of a major international pop music competition. EPA/ANDREI CHEPAKIN +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий омбудсмен: Задача Путина - защищать меньшинства, а не запрещать их 23.06.2012

Принятый в ряде российских регионов закон о запрете "пропаганды гомосексуализма" в высшей степени дискриминирующий, заявил уполномоченный правительства ФРГ по правам человека. Лёнинг раскритиковал и ситуацию на Украине.
Russian gay-rights activists fly their national flag next to a poster with a caricature painting of Russian President Vladimir Putin and Prime Minister Dmitry Medvedev during the Christopher Street Day (CSD) parade in Berlin, June 23, 2012. The annual street parade parade is a celebration of lesbian, gay, bisexual, and transgender lifestyles and denounces discrimination and exclusion. REUTERS/Thomas Peter (GERMANY - Tags: SOCIETY)

В фокусе берлинского гей-парада оказалась Россия 23.06.2012

Участники выступили против дискриминации сексменьшинств в России.
В Кельне прошел гей-парад

В Кельне прошел гей-парад 03.07.2011

Сотни тысяч жителей Кельна и гостей города приняли участие в традиционном параде сексуальных меньшинств Christopher Street Day. Пасмурный день не смог помешать яркому зрелищу.
Teilnehmer des 32. Christopher Street Days feiern am Samstag (19.06.2010) auf der Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor in Berlin während der traditionellen Parade auf einem Festwagen. Rund eine halbe Million Menschen werden zum Christopher Street Day 2010 in der Bundeshauptstadt erwartet. Unter dem Motto Normal ist anders wollen Schwule, Lesben und andere Teilnehmer für mehr Toleranz demonstrieren. Foto: Robert Schlesinger dpa/lbn

Участники гей-парада в Берлине выступили против гомофобии в спорте 25.06.2011

Накануне открытия чемпионата мира по футболу среди женщин в немецкой столице прошел традиционных гей-парад. Его участники призвали бороться с гомофобией и дискриминацией сексуальных меньшинств в спорте.
Christopher Street Day (CSD) in Köln, Heumarkt, Sonntag 05.07.2009. Foto: DW - Ali Almakhlafi

Гей-парад в Кельне, или "Шестое время года" 27.05.2010

У гей-парадов в Германии своя почти 40-летняя история. Начало было положено в 1970-х годах, вслед за нью-йоркским Christopher Street Liberation Day. С тех пор немецкие гей-парады в знак солидарности носят название CSD.
CSD, Christopher-Street-Day, Gay, Homosexuelle, Lesben, Deutschland, Homo. Photo: Maksim Nelioubin

Гей-парад в Кельне приурочен к 40-летию CSD 05.07.2009

Традиционный парад сексуальных меньшинств Christofer Street Day, прошедший в Кельне 5 июля, собрал свыше 700 тысяч зрителей. В этом году гей-парад отмечает 40-летие существования.
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