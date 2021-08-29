Гей-парад Christopher Street Day, который проводится в Кельне, является крупнейшим в Европе.

Гей-парады Christopher Street Day проводят в Германии практически повсеместно. Самые масштабные ежегодно проходят в Берлине и Кельне. Название Christopher Street Day происходит от улицы Кристофер-стрит в Нью-Йорке, где в 1969 году гомосексуалы и транссексуалы открыто выступили против полицейского произвола и дискриминации. С тех пор каждый год летом во многих городах мира на демонстрации выходят тысячи геев и лесбиянок. В Германии демонстрация в защиту прав секс-меньшинств впервые прошла в 1972 году в Мюнстере. А название Christopher Street Day вошло в немецкий обиход в 1979 году, когда его впервые полноценно отметили в Бремене и Берлине.