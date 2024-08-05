Внесут ли в конституцию ФРГ поправки о дискриминации ЛГБТ?

Правительство Германии хочет закрепить в конституции ФРГ защиту ЛГБТК+, но консерваторы выступают против этого. Для внесения поправок в Основной закон о запрете дискриминации необходимо большинство в две трети голосов.

Сотни тысяч участников прошедшего в июле в Берлине традиционного гей-парада в Christopher Street Day (CSD) выступили за признание прав ЛГБТК+. Эта абревиатура означает лесбиянок, геев и квиров, но включает в себя и людей другой идентичности, таких как интерсексуалы, асексуалы, бигендеры, пангендеры.

Один из них - Ваня Кильбер. Он родом из Казахстана и рассказал DW свою историю в кулуарах прайда. "Мы приехали в Германию, и я довольно быстро совершил каминг-аут. Первой реакцией моих родителей было наглотаться транквилизаторов, молчать, плакать и избегать разговоров. Каково это - не иметь возможности никому рассказать об этом, думать, что ты не прав? Считаться преступником, больным человеком? Не существовать вообще?", - рассказал Ваня.

Защита сексуальной и гендерной идентичности

По словам Вани, теперь его отец даже гордится им и сам выступает за права ЛГБТ+. Такая маленькая история успеха. Но не все такие настойчивые и удачливые, как Ваня. Это еще одна причина, по которой одним из ключевых требований, прозвучавших CSD, был призыв четко закрепить в конституции Германии запрет на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

Статья 3 Основного закона написана на стеклянной стене возле бундестага в Берлине Фото: Maja Hitij/Getty Images

Например, известный немецкий музыкант и актер Герберт Грёнемайер (Herbert Grönemeyer), выступая на гей-параде, заявил, что в статью 3 Основного закона Германии необходимо внести дополнение: "Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола или сексуальной идентичности". "Нам нужно упорство и гораздо больше мужества", - призвал он собравшихся.

Поправка возможна только при большинстве в две трети голосов

В настоящее время упомянутая статья 3 Основного закона гласит: "Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам его пола, происхождения, расы, языка, его отечества и места рождения, его вероисповедания, его религиозных или политических взглядов". Сексуальная идентичность при этом прямо не упоминается. В коалиционном соглашении, заключенном в декабре 2021 года, Социал-демократической партией Германии (СДПГ), "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП), говорится, что правительство стремится изменить формулировку данной статьи.

Проблема в том, что для внесения поправок в Основной закон необходимо большинство в две трети голосов как в бундестаге, так и в бундесрате, который представляет федеральные земли. Однако три правящие партии вместе не имеют двух третей мест в немецком парламенте. Поэтому они нуждаются в одобрении крупнейших оппозиционных сил: консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). А они эту идею не поддерживают.

ХДС: разные взгляды на проблему

"Для внесения измений в перечень основных прав, то есть в сердце нашей конституции, должны существовать особые причины. Однако в данном случае я таких причин не вижу, поскольку защита от дискриминации по признаку сексуальной ориентации уже реализована в статье 3", - заявил изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) исполнительный секретарь фракции ХДС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei) после того как требование изменить конституцию было вновь поднято во время CSD.

Для внесения поправки к Основному закону о защите сексуальной идентичности необходимо большинство в бундестаге Фото: Christian Ditsch/epd/IMAGO

Ему ответил заместитель лидера парламентской фракции СДПГ Дирк Визе (Dirk Wiese). "К сожалению, парламентская фракция ХДС/ХСС отказалась от переговоров по этому вопросу. Поэтому следует приветствовать, что некоторые политики ХДС из федеральных земель занимают другую позицию", - указал политик. В частности, речь идет о бургомистре Берлина Кае Вегнере (Kai Wegner). Возглавляемое им правительство города и сенат Берлина уже в 2023 году объявили о внесении в бундесрат инициативы по изменению статьи 3. Год назад во время CSD он заявил: "Мы хотим внести изменения в статью 3 Основного закона. Сексуальная идентичность должна быть включена. Это мое обещание". Однако с тех пор ничего не произошло.

Важно для признания в обществе

После отказа ХДС многие представители коалиции, тем не менее, попытались вновь провести кампанию за внесение соответствующей поправки в Основной закон. Так, например, депутат бундестага от СвДП Константин Куле (Konstantin Kuhle) заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, что поправка к конституции стала бы "важным знаком политического и общественного признания. Поправка к конституции на данном этапе давно назрела".

В Объединении лесбиянок и гомосексуалов в Германии (LSVD) также давно указывают на то, что поправка может положить конец десятилетиям дискриминации гомосексуалов и бисексуалов в послевоенной Германии. Когда Основной закон был разработан и обнародован в 1949 году, гомосексуалы и бисексуалы намеренно не были включены в него как единственная группа жертв национал-социалистов. Это стало одной из причин того, что представители нетрадиционных ориентаций долгие годы преследовались по статье 175 Уголовного кодекса Германии, которая была окончательно отменена только в 1994 году.

30 июня 2017 года бундестаг принял закон об однополых браках, к радости бывшего члена парламента от "зеленых" Фолькера Бека, который десятилетия боролся за это Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

На международном уровне было сделано многое для защиты прав ЛГБТК+, но этого недостаточно. В Европе, например, однополые браки существуют в 22 странах, но за пределами Европы - только в 16 странах. В Германии однополые браки стали возможны с 1 октября 2017 года после многих лет жарких дебатов. Только в 20 странах мира действуют законы о самоопределении и юридическом признании пола. И реальность такова, что в трети стран мира представители ЛГБТК+ преследуются по закону.