В Грузии скончался избитый гомофобами телеоператор ТВ "Пирвели"

В столице Грузии скончался телеоператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, избитый противниками ЛГБТ-сообщества, сорвавшими 5 июля запланированный гей-парад в Тбилиси. "Оператора "ТВ Пирвели", который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым. Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать. На месте работают эксперты-криминалисты", - говорится в сообщении "ТВ Пирвели", обнародованном в воскресенье, 11 июля.
По сообщению коллег, Лашкарава в результате избиения получил сотрясение мозга и множественные переломы костей лица. После нападения журналист несколько дней лечился в больнице, 8 июля он был выписан и продолжил лечение дома.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту смерти Лашкаравы. Как сообщается в распространенном в воскресенье заявлении ведомства, в рамках расследования назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. Ранее сообщалось о задержании нескольких подозреваемых в нападении.
Нападение на журналистов в Тбилиси
Организация "Тбилиси прайд", защищающая права представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала провести в центре грузинской столицы "Марш достоинства". Против этого категорически выступили представители радикальных групп, позиционирующие себя "защитниками традиционных ценностей". С утра они стали собираться на проспекте Руставели, а позднее переместились к зданию парламента.
Здесь наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. В результате пострадали более 50 работников СМИ. Полиция не вмешивалась в происходящее. Позднее правоохранительные органы задержали по делу об избиении журналистов 16 человек.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в преддверии марша призывал сторонников ЛГБТ отказаться от проведения акции, чтобы избежать гражданского противостояния. "Это Грузия, у нас свои традиции, свои порядки", - пояснил премьер, подчеркнув, что большинство населения страны выступает против проведения гей-парада.
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Автор: Виктор Вайц