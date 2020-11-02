Парламент Грузии утвердил правительство Ираклия Гарибашвили

Парламент Грузии объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, который занимал этот пост в 2013-2015 годах. За это решение на пленарном заседании в понедельник, 22 февраля, проголосовали 89 депутатов, еще два выступили против, заявил спикер Арчил Талаквадзе. В голосовании не участвовали избранные депутаты от пяти оппозиционных партий, которые отказываются войти в парламент, заявляя о фальсификации итогов прошедших в октябре выборов.
В правительство вошли два новых министра. Оборонное ведомство возглавил Джуаншер Бурчуладзе, министерство регионального развития - Ираклий Карселадзе. Руководителем МИД Грузии вновь стал Давид Залкалиани, министерства юстиции - Гоча Лорткипанидзе, министерства здравоохранения Екатерина Тикарадзе, МВД - Вахтанг Гомелаури. Согласно Конституции Грузии, у президента Саломе Зурабишвили есть два дня для назначения Гарибашвили премьер-министром. Если этого не произойдет, то назначение главы правительства произойдет автоматически.
Приоритеты - наведение порядка и сближение с ЕС и США
Выступая в парламенте, Гарибашвили назвал одним из приоритетов своего правительства в ближайшие 100 дней наведение порядка в стране и возвращение определенных деструктивных сил в конституционные рамки. Он подчеркнул готовность к диалогу с оппозицией, но не с "ее радикальными лидерами, желающими дестабилизировать обстановку в стране для достижения своих личных интересов", цитирует его слова "Интерфакс". Кроме того, Гарибашвили отказался дискутировать о проведении новых парламентских выборов.
Одновременно Гарибашвили заверил в продолжении курса страны на сближение и углубление сотрудничества с ЕС и США. Также на посту премьер-министра он намерен принять меры по борьбе с коронавирусом и преодолению экономического кризиса.
Правительственная программа обновленного правительства
Между тем в правительственной программе на 2021-2024 годы главной задачей обновленного кабинета министров называется обеспечение готовности грузинской экономики страны подать официальную заявку на членство в Европесйки Союз. "Экономическая политика правительства будет направлена на создание условий для быстрого выхода из кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, возобновления с 2021 года роста экономики и сокращения бедности в стране", - говорится в документе под названием "Для строительства европейского государства".
Среди прочих мер предполагается привести в соответствие с законодательством ЕС налогового и таможенного законодательства Грузии. Кроме того, обновленное правительство планирует повысить конкурентоспособность страны в регионе и мире, укрепить позиции в качестве логистического хаба и принять меры для оздоровления экономики, развития бизнеса и инвестиционной среды. "Экономическая политика страны по-прежнему будет основываться на принципах свободного рынка", - указывается далее.
Ираклий Гарибашвили родился в 1982 году, окончил Тбилисский и Парижский университеты по специальности "международные отношения", затем работал в принадлежащей миллиардеру Бидзине Иванишвили компании "Карту групп". В 2012-2013 годах возглавлял МВД Грузии, в 2013-2015 годах - правительство страны.
Кризис в Грузии и отставка Георгия Гахарии
18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об уходе в отставку после двух месяцев пребывания на этом посту, заявив о взрывоопасной обстановке в стране на фоне решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелия. "Я уверен, что поляризация и противостояние между нами является самым большим риском для нашей страны, ее будущего и экономического развития", - указал он, добавив, что "исполнение решения суда в отношении Мелия в настоящее время ставит под угрозу безопасность многих людей".
Днем ранее Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мелия с уплаты залога на предварительное заключение. Два года назад суд обязал лишенного депутатского иммунитета лидера партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили внести залог в размере 30 тысяч лари (около 9 тыс. долларов) и приговорил его по делу об организации беспорядков к ограничению свободы с условием постоянного ношения электронного браслета.
В октябре 2020 года Мелия вновь был избран в парламент. На одном из митингов оппозиции 1 ноября он публично отстегнул с руки электронный браслет и бросил его в толпу, после этого суд пересмотрел прежнее решение и увеличил сумму залога еще на 40 тысяч лари (около 12 тыс. долларов), обязав Мелия внести его в течение 50 дней. Оппозиционный лидер решение суда не выполнил.
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Автор: Амалия Оганджанян