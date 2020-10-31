Итоги парламентских выборов в Грузии глазами немецких политологов

Что помогло правящей партии "Грузинская мечта" победить на парламентских выборах? Оправдан ли протест оппозиции? DW обсудила результаты голосования с главами представительств немецких фондов на Южном Кавказе.
После прошедших 31 октября парламентских выборов в Грузии ситуация, на первый взгляд, мало изменилась. Правящая с 2012 года партия "Грузинская мечта", очевидно, останется у власти. По партийным спискам за нее проголосовали 48 процентов избирателей. По итогам голосования в целом, с учетом мажоритарных округов, партия, которую возглавляет миллиардер Бидзина Иванишвили, получила 75 мест из 150. Для формирования большинства ей не хватает одного мандата, на который она рассчитывает после второго тура в конце ноября.
Оппозиционный блок, включающий партию осужденного в Грузии и живущего в Украине экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", занял второе место (27 процентов), но не признает результатов и призывает к протестам. Кроме двух крупных партий в парламент Грузии, который избирался по новым правилам, попали еще семь более мелких. Об итогах голосования DW поговорила с немецкими политологами в регионе.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие организации, которые из-за коронавируса прислали меньше наблюдателей, признали выборы соответствующими стандартам, хотя и не безупречными.
"Критике было подвергнуто то, что граница между правящей партией и государством накануне выборов была размытой", - отметил Феликс Хетт (Felix Hett), глава представительства близкого к правящей Социал-демократической партии Германии Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) на Южном Кавказе. По его словам, это было заметно по "сильному контролю" местных избиркомов со стороны представителей "Грузинской мечты". Еще одной проблемой, на которую, как он сказал, обратили внимание международные наблюдатели, стало присутствие у избирательных участков активистов правящей партии, которые "вели списки и смотрели, кто пришел голосовать".
По его словам, хотя "Грузинская мечта" назвала такую практику законной и, мол, другие партии тоже так делают, это могло создать "атмосферу напряженности и, возможно, запугивания избирателей". В целом, считает Хетт, победа правящей партии не вызывает сомнений, вопрос лишь в том, насколько высок ее результат.
Штефан Майстер (Stefan Meister), глава представительства в Тбилиси близкого к оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые" Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) назвал "неожиданным" высокий результат "Грузинской мечты". Он сослался на оценки наблюдателей неправительственной грузинской организации ISFED, которая занимается наблюдением за выборами.
По ее данным, до четырех процентов голосов могли быть сфальсифицированы в пользу правящей партии. Майстер считает, что, по сравнению с другими постсоветскими странами, выборы в Грузии были "относительно свободными и честными", но с "рядом нарушений".
Выборы прошли по новому избирательному закону - 120 из 150 мандатов распределялись по спискам, остальные - по мажоритарным округам. Эта норма - промежуточная на пути к полностью пропорциональной системе. Кроме того, проходной барьер был снижен с пяти до одного процента. Феликс Хетт удивлен тем, что, несмотря на такой низкий порог, основные голоса избирателей распределились между двумя крупными партиями, а другие получили скромные результаты. По его словам, мелким партиям будет нелегко проявить себя, чтобы на следующих выборах преодолеть уже трехпроцентный барьер.
Томас Шрапель (Thomas Schrapel), глава южнокавказского представительства Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), близкого к правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), напомнил об обстоятельствах появления нового закона о выборах. С обещанием изменить законодательство летом 2019 года выступил глава "Грузинской мечты", миллиардер Иванишвили. Тогда, после выступления в грузинском парламенте российского депутата, в Тбилиси вспыхнули протесты, а оппозиция потребовала досрочных выборов. В результате весной 2020 года был принят компромиссный закон о выборах, говорит Шрапель. По его словам, по итогам голосования "не произошло фрагментации" парламента, а девять прошедших партий - не очень много. При этом Шрапель полагает, что более мелкие партии рискуют стать объектом манипуляций.
Политологи едины в том, что одной из причин победы "Грузинской мечты" стал удачный кризисный менеджмент ее правительства в условиях эпидемии коронавируса. Хотя уверенности в том, что не будь эпидемии, оппозиция в Грузии могла бы победить, у них нет. Томас Шрапель считает, что победа правящей партии и поражение оппозиции - относительны.
"Если внимательно посмотреть на результаты, то "Грузинская мечта" существенно проиграла", - говорит Шрапель. Политолог сравнил результат правящей партии и оппозиционных сил по партийным спискам - 61 мандат против 59. "Это огромный скачок для оппозиции на фоне того, что правящая партия получила "подарок" к выборам в виде пандемии", - считает политолог. Он упомянул не только низкие показатели заболеваемости коронавирусом в Грузии, которые начали резко расти лишь в сентябре, но и масштабную финансовую помощь населению.
За двумя крупнейшими политическим силами стоят два лидера - Иванишвили за "Грузинской мечтой" и Саакашвили за "Единым национальным движением", которое обещало в случае победы сделать бывшего президента премьером. Заочное противостояние длится почти десять лет.
Феликс Хетт называет роль Иванишвили "несколько проблематичной", поскольку бизнесмен сейчас в выборах участия не принимает. Иванишвили, по его словам, видит себя в роли "главы наблюдательного совета, который контролирует грузинское государство из-за кулис и вмешивается в случае необходимости".
Что касается Саакашвили, то он, по оценкам политологов, сохранил из Украины влияние на свою партию, но выиграть с ним выборы партия не может. Штефан Майстер считает, что в Грузии растет раздражение его стилем, в том числе - обвинениями в "пророссийскости" "Грузинской мечты".
В минувшие выходные на улицах Тбилиси состоялись первые акции протеста против результатов выборов, в которых приняли участие несколько тысяч сторонников оппозиции. "К сожалению, в Грузии это стало своего рода ритуалом, - говорит Феликс Хетт. - Невозможно представить, чтобы проигравшая на выборах сторона признала поражение".
Новые акции уже запланированы. Насколько масштабными они будут, эксперты прогнозировать не берутся, в том числе из-за набирающей силу второй волны эпидемии коронавируса. Штефан Майстер отметил, что для мобилизации людей на протесты важно, чтобы в результатах выборов в Грузии усомнился Запад, а этого не произошло.
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