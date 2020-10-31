В Грузии подводят итоги выборов в парламент

В Грузии в субботу, 31 октября, завершилось голосование на выборах в однопалатный парламент. Премьер-министр Георгий Гахария уже высказал мнение, что они были демократичными и свободными.

"Мы победили! Спасибо (каждому. - Ред.) гражданину Грузии, который сегодня сделал свой выбор!" - написал он в Facebook.

Столкновения у участка в Тбилиси

Между тем сотрудники МВД задержали минимум пять человек, предположительно участвовавших в столкновениях около избирательного участка №79 в Глдани - одном из районов Тбилиси. Как сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе, "эти лица задержаны в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство". В свою очередь грузинская телекомпания "Рустави 2" передала, что в драке у избирательного участка принимали участие сторонники правящей и оппозиционной партий "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (ГМДГ) и "Единое национальное движение" (ЕНД). Лидером последнего в период с 2004 по 2015 годы был ранее занимавший пост президента Грузии и ныне проживающий в Украине Михаил Саакашвили.

Последний разместил видеобращение в Facebook, в котором выступил с утверждением, что план властей заключался в том, чтобы как можно меньше людей пришло на выборы, однако добавил при этом, что "этот план уже сорван". "Очень много людей вышло, никто не должен бояться", - подчеркнул он.

Между тем, как сообщила представитель Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе, на 17:00 по местному времени (16:00 мск) активность избирателей составляла 45,77 процента. Для сравнения - в 2016 году на этот час она достигла 42,04 процента.

Иванишвили поздравил сторонников с победой, не дождавшись результатов

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, не дожидаясь предварительных официальных данных подсчета голосов избирателей и ссылаясь на данные экзит-полов, поздравил сторонников партии с победой на парламентских выборах. "Мы должны поблагодарить наших избирателей, спасибо активистам "Грузинской мечты", лидерам, молодежи, вы принесли эту победу", - заявил он.

Саакашвили не будет претендовать на пост премьера

В свою очередь Саакашвили назвал итоги выборов в парламент большим триумфом грузинских оппозиционных сил. "Сейчас наша главная задача сформировать правительство национального единства с другими оппозиционными партиями", - подчеркнул Саакашвили. Он добавил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве. По данным экзит-полов грузинской телекомпанией "Имеди", блок ЕНД занимает второе место.

Первый канал сообщил о кибератаке хакеров

Первый канал Общественного вещания Грузии, который вел репортажи с ряда избирательных участков, передал, что его эфир на время прерывался 31 октября, предположительно - из-за хакерской атаки. "По предварительной информации, на серверы Первого канала Грузии была осуществлена кибератака, в связи с чем вещание отключилось", - говорилось на сайте канала.

Грузия 31 октября выбирала парламент по новым правилам, принятым в июле. За 150 депутатских кресел боролись 48 партий и 2 избирательных блока. Причем 120 мест заполнятся по пропорциональным спискам, а 30 - по мажоритарным. Впервые барьер прохождения в парламент для партий составил 1 процент (ранее - 5 процентов), а для избирательных блоков - столько процентов, сколько партий входит в блок. Страна перешла на парламентскую систему правления в 2017 году.

По проводившимся перед выборами соцопросам, первую строчку занимала ГМДГ, за ней следовал блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД). В последний входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", Республиканская партия Грузии - бывшие союзниками ГМДГ до 2014 года, а также ряд менее известных партий.

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