Выборы в парламент Грузии: поддержит ли большинство "Грузинскую мечту"?

Полсотни политических сил будут соперничать 31 октября за депутатские мандаты. DW разбиралась, как пандемия и участие Михаила Саакашвили повлияют на расклад мест в новом грузинском парламенте.
Грузия 31 октября выбирает парламент по новым правилам, принятым в июле этого года. 48 партий и 2 избирательных блока борются за 150 депутатских кресел. Причем 120 мест заполнятся по пропорциональным спискам, а 30 - по мажоритарным. Впервые барьер прохождения в парламент для партий составляет 1% (прежде был 5%), а для избирательных блоков - столько процентов, сколько партий входит в блок. Страна перешла на парламентскую систему правления в 2017 году.
Благодаря минимальному проходному барьеру Грузия имеет огромные шансы получить многопартийный парламент, что эксперты, с которыми говорила DW, оценивают положительно.
По последним социологическим опросам (их немало, и цифры очень разнятся, в частности, международных организаций National Democratic Institute (NDI), International Republic Institute (IRI), местных телеканалов "Мтавари" и "Рустави 2"), с отрывом лидируют правящая "Грузинская мечта" (ГМ) - 17-55% и блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД) - 5-22%. В последний входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", "Республиканцы", бывшие союзниками ГМ до 2014 года, и пару менее известных партий. Примечательно, что первым номером в партийном списке ЕНД значится актер Вахтанг Кикабидзе.
Как минимум еще шесть партий получат от 1% до 6%. Традиционно большое количество неопределившихся или не желающих делиться своими предпочтениями избирателей - от 28 до 64%. И активность этих людей решает исход выборов.
Выбор у грузинского электората на любой цвет и вкус: в избирательных бюллетенях представлены центристы, консерваторы, левые, правые, неонационалисты, лейбористы, традиционалисты, ультралибералы. Среди кандидатов много как опытных игроков, скажем, бывших союзников "Мечты" или ЕНД, так и новичков.
Несмотря на многообразие, основная политическая борьба разворачивается не вокруг предвыборных программ, а вокруг личностей, популистских заявлений и неприятия той или иной политической силы. "Скорее всего ожидается протестное голосование: против Миши, против Бидзины Иванишвили (лидера ГМ. - Ред.) или против того и другого", - отмечает эксперт Фонда Рондели Каха Гоголошвили.
Директор Грузинского института политики Корнели Какачия видит слабость грузинской оппозиции в ее разрозненности, зацикленности на личных амбициях и неспособности предложить новые идеи. Гоголашвили добавляет: "Для людей Бидзина - единственный человек, который способен остановить Мишу, независимо от того, оправдает он, Бидзина, их надежду или нет".
Подавляющее большинство политических сил, в том числе ГМ, открыто поддерживают нынешний евроатлантический курс страны. Поэтому глобальных изменений во внешней политике Грузии не ожидается. Возможна лишь некоторая корректировка, если, например, на выборах оппозиция сможет вкупе получить большинство и сформировать правительство. В таком случае, считает Какачия, возможен более активный прозападный курс и больше жесткости в отношениях с Россией.
Сейчас есть лишь две откровенно пророссийские партии - "Альянс патриотов", прошедший на прошлых выборах в законодательный орган страны с 5% голосов, и "Демократическое движение" экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе. Но, согласно опросам, они вместе набирают не более 4%. Однако, если они пройдут в парламент, а "Мечта" не наберет большинство и потому будет нуждаться в союзниках, возможно, что ей захочется договориться именно с этими партиями, "а взамен они могут потребовать более добродушной политики с Россией", предполагает Гоголавшили.
ГМ же подчеркивает свой успех в борьбе с пандемией и традиционно пугает избирателей "девятилетним кровавым режимом Саакашвили". При том, что самой правящей партии тоже ставят в вину насильственный разгон митинга в Тбилиси в 2019 году.
"Мечта" пришла к власти в 2012 году, победив на парламентских выборах ЕНД, что является одним из главных достижений ГМ, отмечает Корнели Какачия. На тот момент ГМ представляла собой эклектичный блок из шести партий противоположных направлений, но объединенных неприязнью к тогдашнему президенту Саакашвили. Со временем ГМ консолидировала власть в своих руках как на национальном, так и региональном уровнях, пережила пару крупных политических кризисов, ее покинули партии-союзники. Власти также обвиняют в оказании давления на оппозиционные СМИ. А главное обещание ГМ - улучшить экономику страны и социальное положение граждан - так и осталось мечтой.
Минусом правления "Мечты" Какачия называет и застой во многих сферах жизни в Грузии - хотя отмечает, что несмотря на все опасения "Мечта" все-таки продолжила реформы во внешней политике и подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году.
В конце августа 2020 года лидер ЕНД Саакашвили в очередной раз объявил о своем скором возвращении в Грузию. И это несмотря на то, что он возглавляет Национальный совет реформ при украинском президенте, лишен грузинского гражданства, в Грузии против него возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден, а потому на родине его ждет тюрьма.
Однако партия ЕНД заявила, что в случае ее победы на выборах Саакашвили станет премьер-министром. Эти заявления направлены лишь на преданный и радикальный в своей поддержке устоявшийся круг избирателей ЕНД "с целью укрепить их веру и мобилизовать для участия в выборах", считает Гоголашвили. На первое место ЕНД в любом случае рассчитывать не приходится, ведь, судя по опросам, пока за нее готовы голосовать не более 22% респондентов. Но помешать "Грузинской мечте" получить большинство и самостоятельно сформировать правительство ЕНД вполне сможет.
В целом эксперты отмечают, что коронавирус сыграл на руку правящей партии, которая во время первой волны пандемии весной этого года показала себя способной к эффективному управлению в условиях кризиса, смогла сохранить контроль над эпидемиологической ситуацией, а также добилась поддержки населения. Так, согласно соцопросу IRI, в ноябре 2019 года "Мечта" на выборах могла бы получить 23%, а в августе 2020-го - уже 38%.
Но вторая волна оказалась более жесткой: количество инфицированных растет стремительно, и смертность от COVID-19 выше. Пандемия уже усложнила проведение предвыборной кампании в Грузии, да и несколько лидеров партий подхватили вирус и вынуждены были уйти на карантин. Политолог Корнели Какачия уверен: если бы выборы состоялись, например, весной 2021 года, то у "Мечты" было бы намного меньше шансов.
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