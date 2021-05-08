Грузинский оппозиционер Никанор Мелия освобожден под залог

Тбилисский городской суд освободил под залог из предварительного заключения председателя оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД) Нику (Никанора) Мелию, обвиняемого в "попытке насильственного захвата власти" в Грузиив 2019 году. Об этом сообщают телеканал "Рустави-2" и другие СМИ в понедельник, 10 мая. Залог в размере 40 тысяч лари (около 9600 евро) был внесен Европейским фондом за демократию (European Endowment for Democracy, EED)

8 мая делегация Евросоюза в Грузии сообщила, что договоренности о залоге за Мелия были достигнуты 19 апреля представителями ряда грузинских политических партий в рамках диалога "при посредничестве ЕС". Предоставленные EED средства были перечислены Ассоциацией молодых юристов Грузии (GYLA), говорилось далее в сообщении. Тем самым сделан еще один важный шаг "для прекращения политического кризиса в Грузии", считают в Брюсселе.

Уголовное дело против Мелии

Никанор Мелия был задержан 23 февраля в своем офисе в Тбилиси. Как сообщили представители ЕНД, в здание ворвались спецназовцы и распылили перцовый газ. Пострадали несколько сторонников оппозиции. В офисе был проведен обыск, изъято компьютерное оборудование. В МВД Грузии тогда уведомили о задержании "за неподчинение требованиям полиции" более 20 человек, протестовавших у офиса ЕНД. Мелию обвиняли в "организации группового насилия против полицейских" и "попытке насильственного захвата власти" в июне 2019 года.

Суд изначально освободил политика под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер демонстративно снял его. Тогда ему назначили новый залог, но политик отказался его выплачивать. Свой отказ он объяснил нежеланием "платить рабскую дань Путину", чьи интересы, по словам Мелии, представляла правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" бизнесмена Бидзины Иванишвили.

Уголовное дело против Мелии и ряда других оппозиционеров возбуждено из-за событий так называемой "гавриловской ночи" 21-22 июня 2019 года. Тогда оппозиционеры из основанной Михаилом Саакашвили ЕНД под руководством Мелии предприняли штурм здания парламента. Поводом послужило то, что на проходившем в здании заседании Межпарламентской ассамблеи православия ее председатель, депутат российской Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

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