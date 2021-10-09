В Грузии объявлен день траура после трагедии в Батуми

После обрушения части жилого дома в Батуми премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура. "Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и приношу соболезнования членам семей и родственникам погибших. Вместе с ними вся Грузия оплакивает эту ужасную трагедию", - заявил он в субботу, 9 октября.

Гарибашвили пообещал, что государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим при обрушении дома. "Все лица, вина которых будет выявлена, будут наказаны по всей строгости закона. МВД уже задержало трех человек, и расследование продолжается", - указал он.

Число жертв возросло до шести

Между тем число погибших в Батуми возросло до шести. 9 октября стало известно о смерти женщины, извлеченной из-под завалов обрушившегося дома и в тяжелом состоянии доставленной в больницу. Минувшей ночью были найдены тела пяти погибших. На месте обрушения продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют около 300 человек. Под завалами могут оставаться еще три человека.

Причины трагедии выясняются. По одной из версий, обрушение подъезда произошло в связи с нарушениями в ходе строительных работ на первом этаже здания, где расположены кафе, магазины и салон красоты. В частности, рассматривается вероятность дестабилизации здания после демонтажа несущей стены при ремонте коммерческих помещений. Еще одна версия связана с возможным взрывом бытового газа.

Накануне в центре Батумиобрушилась часть пятиэтажного жилого дома на улице 26 мая, построенного в 1980-х годах. Спасатели эвакуировали находящихся в оставшейся части здания жителей. Из-под завалов удалось спасти подростка и младенца. В обрушившемся корпусе было 15 квартир.

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