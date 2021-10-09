В Грузии объявлен день траура после трагедии в Батуми

После обрушения части жилого дома в Батуми премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура. "Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и приношу соболезнования членам семей и родственникам погибших. Вместе с ними вся Грузия оплакивает эту ужасную трагедию", - заявил он в субботу, 9 октября.
Гарибашвили пообещал, что государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим при обрушении дома. "Все лица, вина которых будет выявлена, будут наказаны по всей строгости закона. МВД уже задержало трех человек, и расследование продолжается", - указал он.
Число жертв возросло до шести
Между тем число погибших в Батуми возросло до шести. 9 октября стало известно о смерти женщины, извлеченной из-под завалов обрушившегося дома и в тяжелом состоянии доставленной в больницу. Минувшей ночью были найдены тела пяти погибших. На месте обрушения продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют около 300 человек. Под завалами могут оставаться еще три человека.
Причины трагедии выясняются. По одной из версий, обрушение подъезда произошло в связи с нарушениями в ходе строительных работ на первом этаже здания, где расположены кафе, магазины и салон красоты. В частности, рассматривается вероятность дестабилизации здания после демонтажа несущей стены при ремонте коммерческих помещений. Еще одна версия связана с возможным взрывом бытового газа.
Накануне в центре Батумиобрушилась часть пятиэтажного жилого дома на улице 26 мая, построенного в 1980-х годах. Спасатели эвакуировали находящихся в оставшейся части здания жителей. Из-под завалов удалось спасти подростка и младенца. В обрушившемся корпусе было 15 квартир.
Смотрите также:
-
Тбилиси: Общая беда людей и зверей
Животные до сих пор в бегах
Тигры, львы, медведи, гиппопотам, крокодил и другие животные сбежали из зоопарка в Тбилиси после сильных дождей и ветра, которые за воскресную ночь повредили ограждения.
-
Тбилиси: Общая беда людей и зверей
Смерть и разрушение
Наводнение, по последним данным из Тбилиси, унесло жизни 13 человек, среди них трое сотрудников местного зоопарка. Пока нельзя исключать, что в городе могут находиться сбежавшие оттуда животные. Провести инвентаризацию пока не предоставляется возможным, говорят представители зоопарка.
-
Тбилиси: Общая беда людей и зверей
Поиск животных продолжается
Утром в воскресенье, 14 июня, спасатели, обнаружив гиппопотама на одной из центральных площадей Тбилиси, успешно смогли выстрелить в него порцией успокоительного. Поиск других зверей между тем продолжается. В понедельник под лавинами грязи и мусора в зоопарке нашли крокодила и кабана. Число погибших животных пока неизвестно.
-
Тбилиси: Общая беда людей и зверей
Внимание: медведь
Медведи были среди тех, кому удалось бежать, когда вода и грязь залили нижную часть тбилисского зоопарка. Нескольких медведей удалось отловить, но часть пришлось застрелить из-за агрессивного поведения.
-
Тбилиси: Общая беда людей и зверей
Спасайся кто может
Один из сбежавших мишек плывет по залитой водой улице Тбилиси. Всего в этот злополучный день из-за наводнения сбежали из зоопарка семеро медведей. Как минимум один был застрелен. Общее число погибших зверей может перевалить за 300.
-
Тбилиси: Общая беда людей и зверей
Коварный оползень
Река Вере, на которой стоит Тбилиси, за воскресную ночь превратилась в огромный грязевый поток, который снес все на своем пути. По оценкам официальных лиц, причиной наводнения в грузинской столице стал оползень в ущелье Вере.
-
Тбилиси: Общая беда людей и зверей
Без крыши над головой
Разбирать завалы, возникшие из-за наводнения, придется еще долго, уверены не только сотрудники тбилисского зоопарка. Власти в срочном порядке выделили порядка 5 миллионов долларов для помощи пострадавшим. Общий ущерб пока оценивается в 18 миллионов. Многие жители города в результате катастрофы остались без питьевой воды, газа и электричества.
-
Тбилиси: Общая беда людей и зверей
Понесенные потери
Зоопарк в Тбилиси после наводнения практически остался без своей нижней части. Она до сих пор покрыта полуметровым слоем грязи и валунов. Идет поиск живых и погибших животных. Свою помощь коллегам уже предложил московский зоопарк.
-
Тбилиси: Общая беда людей и зверей
Белый лев, любимец публики
Выжили лишь те животные, которые находились в верхней части зоопарка. "В основном, это парнокопытные, белые львы и леопарды, для которых были построены новые вольеры в верхней части", - рассказала представительница зоопарка Мзия Шарашидзе. Но стихия, как сообщается, не пощадила любимца публики - белого льва по кличке Шумба.
-
Тбилиси: Общая беда людей и зверей
День траура
15 июня объявлен днем траура по погибшим в грузинской столице. Город с населением в 1,2 миллиона человек по-прежнему страдает от перекрытых упавшими деревьями дорог, перевернутых машин и грязи. Движение в центре Тбилиси до сих пор полностьюне восстановлено.
Автор: Джесси Вингард, Михаил Бушуев