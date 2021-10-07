 Глава МИДа Грузии: Экстрадиция Саакашвили невозможна | Новости из Германии о Европе | DW | 07.10.2021

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Европа

Глава МИДа Грузии: Экстрадиция Саакашвили невозможна

Михаил Саакашвили не будет экстрадирован в Украину, подчеркнул глава МИДа Грузии. Он считает, что Саакашвили нарушил как грузинские законы, так и украинские - незаконно выехал из Украины.

Двое мужчин ведут Михаила Саакашвили в наручниках

Михаил Саакашвили после задержания в Тбилиси 1 октября

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал "невозможной с правовой точки зрения" экстрадицию в Украину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. "Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать", - заявил он вечером в среду, 6 октября, в эфире грузинского телеканала "Рустави-2".

По словам Залкалиани, грузинская сторона предоставила украинской стороне всю информацию о ситуации с Саакашвили, который осужден в Грузии по четырем уголовным делам и приговорен к 6 годам заключения. Глава МИДа Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на украино-грузинских отношениях. "Как выясняется, он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал", - подчеркнул Залкалиани.

Задержание Саакашвили

Михаил Саакашвили - основатель партии "Единое национальное движение" (ЕНД), вернулся в Грузию 1 октября, накануне местных выборов, которые оппозиция рассматривала как референдум о доверии действующей власти. В тот же деньего задержали в Тбилиси. Перед этим Саакашвили заявил, что вернулся на родину, чтобы "защищать свободу", и призвал своих сторонников собраться на площади Свободы в Тбилиси 3 октября.

Экс-президент вернулся на родину из Украины, где получил гражданство и занимал различные государственные должности, в том числе губернатора Одесской области. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

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