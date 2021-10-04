 Тысячи людей у тюрьмы в Рустави требуют освободить Саакашвили | Новости из Германии о Европе | DW | 04.10.2021

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Европа

Тысячи людей у тюрьмы в Рустави требуют освободить Саакашвили

У здания тюрьмы в Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, проходит митинг против его задержания. Акция с участием более 3000 человек проходит мирно.

Участники митинга у здания тюрьмы в Рустави, 4 октября 2021 года

Участники митинга у здания тюрьмы в Рустави, 4 октября

В грузинском городе Рустави сотни человек в понедельник, 4 октября, собрались у здания тюрьмы №12, в которой находится арестованный несколько дней назад экс-президент Грузии Михаил Саакашвили: Они требуют освободить оппозиционного политика, вернувшегося в страну после восьми лет отсутствия.

Как сообщает корреспондент DW, акция собрала более 3000 человек. Ее участники держали плакаты с призывами освободить Саакашвили. Кроме того, присутствовали около 20 автомобилей полиции, по периметру тюрьмы выстроилась охрана, а проезжая часть перед зданием и за 300 метров до него была перекрыта. Акция на окраине города проходит мирно, указывает далее корреспондент DW.

По данным издания "Новости - Грузия", многие протестующие приехали из других регионов страны. На западе и востоке Грузииутром можно было видеть автоколонны с государственными флагами, следовавшие в сторону Рустави.

Задержание Саакашвили

Михаил Саакашвили - основатель партии "Единое национальное движение" (ЕНД), вернулся в Грузию 1 октября, накануне местных выборов, которые оппозиция рассматривала как референдум о доверии действующей власти. В тот же день его задержали в Тбилиси. Перед этим Саакашвили заявил, что вернулся на родину, чтобы "защищать свободу", и призвал своих сторонников собраться на площади Свободы в Тбилиси 3 октября.

Экс-президент вернулся на родину из Украины, где получил гражданство и занимал различные государственные должности, в том числе губернатора Одесской области. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

По предварительным данным, на выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта"набрала 46,65% голосов. На втором месте - ЕНД, которую поддержали 30,7% избирателей. На третьем месте с большим отставанием следует партия экс-премьера Георгия Гахарии "Для Грузии" с 7,8% голосов. Всего в выборах участвовали 50 партий. Явка составила 51,92%, проголосовали более 1,81 млн избирателей.

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    Автор: Екатерина Крыжановская


Смотреть видео 23:50

Михаила Саакашвили задержали в Грузии. DW Новости (1.10.2021)

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