Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен сообщениями о задержании в Грузии третьего президента этой страны, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. "Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили", - написал вечером в пятницу, 1 октября, в Facebook пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, украинский президент встревожен также "тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации". "Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всем обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина", - заявил далее Никифоров и отметил, что посольство Украины в Тбилиси еще не получило официальной информации о задержании Саакашвили и работает над предоставлением ему помощи.

МИД Украины вызвал посла Грузии

В свою очередь в МИД Украины заявили о приглашении грузинского посла. "Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", - написал в Twitter спикер внешнеполитического ведомства в Киеве Олег Николенко.

Между тем председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия на брифинге подчеркнул, что Саакашвили имел право вернуться в Грузию. "После нашей победы на завтрашних выборах Михаил Саакашвили первым поздравит грузинский народ с исторической победой, пока из тюрьмы, но очень скоро - с воли", - указал он и призвал сторонников принять участие в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.

Генпрокуратура Грузии расследует незаконное пересечение Саакашвили границы

В тот же день Генпрокуратура Грузии заявила о начале расследования в связи с незаконным пересечением Саакашвили государственной границы. Ведомство напомнило, что экс-президент признан в Грузии виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили, а также по уголовным делам об убийстве Сандро Гиргвлиани, и заочно осужден на шесть лет тюрьмы.

Кроме того, в отношении бывшего главы государства возбуждено четыре уголовных дела о разгоне мирного митинга в ноябре 2007 года в Тбилиси, погроме в телекомпании "Имеди", незаконном захвате имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили и растрате на собственные нужды девяти миллионов лари, указала Генпрокуратура.

Задержание Саакашвили после возвращения в Грузию

Ранее в тот же день Михаил Саакашвили был задержан в после возвращения в страну. По словам премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, маршрут передвижения экс-президента контролировали грузинские спецслужбы. Грузинские телеканалы показали видеокадры, как сотрудники правоохранительных органов доставили Саакашвили в наручниках в Руставскую тюрьму. Бывший президент держался бодро и улыбался в камеры.

За несколько минут до задержания Саакашвили обратился к своим сторонникам. Аудиозапись продолжительностью чуть более 10 секунд опубликована на странице политика в социальной сети Facebook. "Возможно, сейчас меня задержат в Тбилиси, однако знайте, что мы будем бороться до последнего. Мы все собираемся, очень много людей выходит на улицу, и мы окончательно побеждаем на этих выборах", - заявил он в обращении.

Утром в пятницу Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что вернулся в Грузию. Он также опубликовал видеозапись, сделанную предположительно в Батуми. "Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он. При этом кадры видеозаписи размыты, и точно установить местонахождение Саакашвили трудно.

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