Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, заочно приговоренный на родине к тюремному заключению, утверждает, что вернулся в Грузию. Утром в пятницу, 1 октября, он разместил на своей странице в Facebook видеозапись, сделанную предположительно в Батуми. "Приветствую вам из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - говорит он.

Кадры видеозаписи, однако, очень размыты, и точно установить местонахождение Саакашвили трудно. Ранее в этот же день он написал в соцсетях, что прибыл в Грузию, но тогда не уточнил, где именно он находится.

До этого экс-президент сообщал о намерении прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование на местных выборах будет уже завершено. Свое решение приехать в Грузию политик объяснял тем, что "хочет защищать волеизъявление граждан" и "вместе принять участие в спасении" страны. Саакашвили призвал своих сторонников после окончания выборов выйти на улицы, чтобы "защищать достигнутую победу".

МВД Грузии не подтверждает прибытия Саакашвили в страну

Между тем министерство внутренних дел Грузии заявило, что не располагает информацией о пребывании Саакашвили на грузинской территории. В украинском офисе Саакашвили подтвердили информацию о его отъезде в Грузию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 сентября сказал, что если Саакашвили прибудет в Грузию, то его арестуют. "Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и направлен в тюрьму. Саакашвили заочно осужден, и он заслуживает тюрьмы", - заявил Гарибашвили, добавив, что надежда Саакашвили на то, что "люди выйдут и будут защищать его, является ложной".

В Грузии Михаил Саакашвили обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса. По двум из них он заочно приговорен к лишению свободы.

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