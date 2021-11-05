Елизавета Ясько: Вернуть Саакашвили в Украину - вопрос чести для Киева

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, у которой близкие отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, посетила его в тюрьме в Рустави. Напомним, что Саакашвили, имеющий украинское гражданство и заочно осужденный в Грузии на шесть лет лишения свободы, тайно вернулся на родину 1 октября, надеясь мобилизовать своих сторонников накануне местных выборов.

Однако его сразу задержали и отправили за решетку, там политик объявил голодовку. В интервью DW Елизавета Ясько рассказала о своих впечатлениях от встречи с Михаилом Саакашвили в тюрьме.

DW: Когда в последний раз Вы общались с Михаилом Саакашвили?

Елизавета Ясько: Лично мы общались в пятницу (8 октября. - Ред.), когда я посещала его во второй раз в тюрьме в Рустави, а так мы общаемся через адвокатов. Личной связи сейчас нет, и даже его мама видела его только один раз - в понедельник. Меня в камеру не пустили, пускают только омбудсмена. Однако я знаю, что у него (Михаила Саакашвили. - Ред.) 10 дней не было даже матраца. И вообще ничего не было, кроме металлической кровати.

- Как происходит ваше общение через адвокатов?

- Мы передаем друг другу информацию, сообщения. Они мне рассказывают, в каком он состоянии, а я передаю то, что хочу передать, например, слова поддержки.

- Почему Михаила Саакашвили перевели в одиночную камеру?

Елизавета Ясько

- Человек, который голодает, всегда находится в одиночной камере. Состояние у него плохое. По той информации, которая есть у меня, у него сильно ухудшилось самочувствие, моторика, способность разговаривать, цвет лица. Это же уже 13 день голодовки. Это не шутки. Поэтому сейчас важно действовать, а не ждать пока человеку станет еще хуже.

- Как проходит его голодовка?

- Он пьет воду. Он действительно, по моей информации, купил сок, но его не употреблял. Однако тюремное начальство сделало из этого случая фарс и сразу сообщило, что он не голодает. Это не правда, он голодает. Особенно (это становится ясно. - Ред.), если увидеть, сколько килограмм он потерял, а это минус 12 килограмм. То есть человек, который не голодает, так плохо не выглядел бы.

- Почему он решил вернуться в Грузию именно сейчас?

- Михаил Саакашвили еще весной открыто сказал, что обязательно будет защищать волеизъявления грузинского народа, потому что, к сожалению, в Грузии сейчас политический кризис, выборы крадутся. И он сказал, что не может допустить, чтобы это снова произошло, и что он приедет защищать результаты выборов, какими бы они ни были.

- А как именно защищать?

- Он планировал присоединиться к людям и защищать их (результаты выборов. - Ред.) после голосования. Но его арестовали.

- Все же зачем Саакашвили отправился в Грузию, хотя знал, что его там арестуют?

- Он понимал, что грузинские власти мечтают его посадить, да вообще это вопрос Кремля. Никто никогда не ставил под сомнение, что он является врагом Путина и сейчас - политическим заключенным. И (в Грузии. - Ред.) сделали так, чтобы арестовать его до выборов, чтобы показать, какие они молодцы. Но те высказывания, которые они себе позволяют относительно того, сколько он будет сидеть, как и все обвинения в его адрес, - это прямые признаки его преследования. Поэтому он допускал, что его арестуют, но как человек, который хочет защитить свое государство, он готов идти на такие риски и заслуживает огромного уважения.

- Какой план действий у Михаила Саакашвили?

- Он вчера обратился к грузинскому народу и сказал, что очень важно, чтобы сейчас все отложили споры и объединились. Каждый день сотни людей приходят к тюрьме. Например, местные жители пришли и принесли еду из грузинского села, чтобы он остановил голодовку. Молодежь с флагами и фотографиями требует, чтобы его отпустили. Это постоянно происходит. На акции в одном из городов, где фальсифицировали выборы, было больше 5000 человек. При этом надо не забывать, что Грузия - маленькая страна, население там три миллиона человек.

Демонстрация у тюрьмы в Рустави с требования освобождения Михаила Саакашвили, 4 октября

- Вы общались с президентом Зеленским по поводу Саакашвили?

- Мы находимся на связи с руководителем Офиса президента, МИД, с украинским послом. В частности, Дмитрий Кулеба (глава МИД. - Ред.) сказал, что рассматриваются различные варианты решения того, как Саакашвили - как гражданина Украины - можно вернуть в Украину. Но многое зависит от грузинских властей.

- Достаточные ли усилия прилагает Украина для освобождение Саакашвили?

- Михаил Саакашвили всегда стоял за правду, и есть много людей, которые не очень заинтересованы в том, чтобы он был политически активным. Но его возвращение - это вопрос чести и достоинства нашего государства. В тех заявлениях, которые делал в самом начале Зеленский, говорилось, что украинская власть его не оставит.

- Вы не считаете, что данная ситуация вызовет напряженность в отношениях между Украиной и Грузией?

- Это влияет в любом случае. Никто не заинтересован, кроме России, чтобы у нас были проблемы с Грузией. Нам важно, чтобы мы вместе, Грузия и Украина, двигались в европейской направлении. Если будет такой кейс, что Михаил Саакашвили, гражданин Украины, сидит, не проходит справедливый суд, дело, которое завели против него, не начинают до конца выборов, потому что не хотят, чтобы он вышел и что-то сказал ... Мы же понимаем, что это все политическое и моральное давление на него. Вот это все не будет являться достойной защитой любого гражданина.

- Почему перед возвращением Саакашвили в ​​Грузию он и вы решили предать гласности ваши отношения?

- Если ты поддерживаешь человека, если ты защищаешь его как политика, как соратника, как друга и очень близкого человека, то по-другому невозможно. Это было наше общее решение, что если что-то произойдет, мы сделаем этот факт известным и публичным.

- В СМИ не было информации о том, что Саакашвили развелся со своей женой Сандрой Рулофс. Можно себе представить, что в большинстве своем консервативной Грузии критически отреагировали, когда узнали о его отношениях с вами.

- Меня очень сильно удивляет, что сейчас (педалируется. - Ред.) вопрос личных отношений. Сейчас мы должны думать об одном - как освободить его из тюрьмы и как сделать так, чтобы у Грузии было будущее. Что касается личного, то мы сказали, что мы вместе. И о том, что я, как украинский политик, и как близкий к нему человек, его поддерживаю.

- В Грузии любили Сандру Рулофс как первую леди. А как встретили там вас?

- Меня встречает большое количество журналистов, в такой ситуации это сложно. Фокус внимания сейчас должен быть на Михаиле. Меня спрашивали о его состоянии. Я чувствую, что в грузинском обществе серьезное ощущение, что надо действовать и что-то менять в стране, надо защищать Мишу Саакашвили - как его там называют. И я чувствую что это сейчас - приоритет.

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